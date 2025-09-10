472 0
РФ атакувала складські приміщення та господарську будівлю в Ізмаїльському районі Одещини
Російські війська в ніч на 10 вересня атакували Ізмаїльський район Одеської області безпілотниками.
Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
"Під ворожим ударом опинилися складські приміщення та господарська будівля. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Наразі відповідні служби працюють на місці, фіксуючи наслідки та документуючи злочин РФ.
