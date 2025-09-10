УКР
Війська РФ ударили ракетами по Житомирщині: загинула людина, пошкоджено підприємства та будинки. ФОТО

Сьогодні, 10 вересня 2025 року, під час комбінованої повітряної атаки ворог завдав удар по території Житомирщини із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

"Пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств та приватні будинки. Триває ліквідація наслідків", - уточнив очільник області.

Житомирщина після обстрілу
Фото: Житомирська ОВА
Житомирщина після обстрілу
Фото: Житомирська ОВА

Як повідомлялося, зранку 10 вересня 2025 року війська РФ атакують Україну ракетами та ударними дронами. Також відомо, що сильні вибухи було чути у Житомирі.

Окрім того, зазначалося, що РФ ударила по цивільних промислових об’єктах на Вінниччині. Львів також перебував під ударом РФ.

По Луцьку вдарили ворожі дрони, там минулося без серйозних руйнувань. 

обстріл (30801) ракети (4171) дрони (5470) Житомирська область (1307)
А де наші ППО, що ракети пролетіли пів України і вдарили по Житомира, Вінниці та інших областях?
10.09.2025 08:16 Відповісти
В асфальті зарите та в зарплаті суддів та різномастних чиновників
10.09.2025 08:20 Відповісти
Щось, зеленський підозріло замовк про "фламінгу"! 7шт. на день, блть...
10.09.2025 08:37 Відповісти
10.09.2025 08:53 Відповісти
 
 