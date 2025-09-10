УКР
Масована ракетна атака РФ: у Житомирі пролунали сильні вибухи

Ракета над Житомиром

Зранку 10 вересня 2025 року під час масованої атаки РФ пролунали потужні вибухи у Житомирі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зауважимо, що Повітряні сили інформували про ракети у напрямку міста. 

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Також читайте: У Житомирі стався вибух, загинула людина, - Нацполіція

Як повідомлялося, зранку 10 вересня 2025 року війська РФ атакують Україну ракетами та ударними дронами.

Автор: 

А те, що поляки нам надали військової допомоги на купу мільярдів доларів, ти вже забув? Звісно давно настав час їхній авіації та ппо підключатись до збиття ракет і шахедів...
10.09.2025 07:26 Відповісти
Та ні.
Пишуть, що ракети пролітали повз той Житомир.
Уточнюйте буд-ласка інформацію перед тим як щось писати.
10.09.2025 06:51 Відповісти
Либу прибери,шмара...
10.09.2025 06:59 Відповісти
В м. Житомир прилітало, дуже серйозно,не повз.......
10.09.2025 07:31 Відповісти
Zелена мразота де удари у відпоавдь по Москве?
10.09.2025 07:18 Відповісти
На офшорних рахунках Міндіча
10.09.2025 08:14 Відповісти
 
 