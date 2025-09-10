Масована ракетна атака РФ: у Житомирі пролунали сильні вибухи
Зранку 10 вересня 2025 року під час масованої атаки РФ пролунали потужні вибухи у Житомирі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зауважимо, що Повітряні сили інформували про ракети у напрямку міста.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
Як повідомлялося, зранку 10 вересня 2025 року війська РФ атакують Україну ракетами та ударними дронами.
Пишуть, що ракети пролітали повз той Житомир.
Уточнюйте буд-ласка інформацію перед тим як щось писати.