Масована ракетна атака РФ: у Житомирі пролунали сильні вибухи

Зранку 10 вересня 2025 року під час масованої атаки РФ пролунали потужні вибухи у Житомирі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зауважимо, що Повітряні сили інформували про ракети у напрямку міста.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Як повідомлялося, зранку 10 вересня 2025 року війська РФ атакують Україну ракетами та ударними дронами.