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У Житомирі стався вибух, загинула людина, - Нацполіція
У Житомирі стався вибух.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Житомирської області.
Близько 20:00 поблизу вул. Сурина Гора у Житомирі стався вибух. Попередньо відомо, що внаслідок вибуху один чоловік загинув, інший - отримав поранення та госпіталізований.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, вибухотехніки, медики та рятувальники, співробітники СБУ та прокуратури.
Наразі з’ясовуються обставини події та вирішується питання щодо її правової кваліфікації.
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Чи ви забули що 3 роки тому і 4 місяці, свинособаки Були на околицях Василькова?
Та і купа придурків які зараз самі по керівництву свинособак тягають їх із схронів.