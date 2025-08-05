У Житомирі стався вибух, загинула людина, - Нацполіція

У Житомирі стався вибух.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Житомирської області.

Близько 20:00 поблизу вул. Сурина Гора у Житомирі стався вибух. Попередньо відомо, що внаслідок вибуху один чоловік загинув, інший - отримав поранення та госпіталізований.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, вибухотехніки, медики та рятувальники, співробітники СБУ та прокуратури.

Наразі з’ясовуються обставини події та вирішується питання щодо її правової кваліфікації.

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