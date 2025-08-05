УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7298 відвідувачів онлайн
Новини Вибух у Житомирі
1 939 3

У Житомирі стався вибух, загинула людина, - Нацполіція

поліція

У Житомирі стався вибух.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Житомирської області.

Близько 20:00 поблизу вул. Сурина Гора у Житомирі стався вибух. Попередньо відомо, що внаслідок вибуху один чоловік загинув, інший - отримав поранення та госпіталізований.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, вибухотехніки, медики та рятувальники, співробітники СБУ та прокуратури.

Наразі з’ясовуються обставини події та вирішується питання щодо її правової кваліфікації.

Також читайте: Чоловік пустив газ та підірвав квартиру в Києві, поранено поліціянта. ФОТО

Автор: 

вибух (4580) Житомир (591) Нацполіція (15402) Житомирська область (1301) Житомирський район (30)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову граната?
показати весь коментар
05.08.2025 23:02 Відповісти
Тих гранат багато і поближче до Житомира.
Чи ви забули що 3 роки тому і 4 місяці, свинособаки Були на околицях Василькова?
Та і купа придурків які зараз самі по керівництву свинособак тягають їх із схронів.
показати весь коментар
06.08.2025 00:07 Відповісти
 
 