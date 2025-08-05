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Новости Взрыв в Житомире
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В Житомире произошел взрыв, погиб человек, - Нацполиция

поліція

В Житомире произошел взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.

Около 20:00 вблизи ул. Сурина Гора в Житомире произошел взрыв. Предварительно известно, что вследствие взрыва один человек погиб, другой - получил ранения и госпитализирован.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, криминалисты, взрывотехники, медики и спасатели, сотрудники СБУ и прокуратуры.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия и решается вопрос о его правовой квалификации.

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Автор: 

взрыв (6869) Житомир (695) Нацполиция (16679) Житомирская область (1427) Житомирский район (27)


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Знову граната?
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05.08.2025 23:02 Ответить
Накрали гранат із передової і граються в мирних містах
з мирними громадянами !!
показать весь комментарий
05.08.2025 23:28 Ответить
 
 