В Житомире произошел взрыв, погиб человек, - Нацполиция

В Житомире произошел взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.

Около 20:00 вблизи ул. Сурина Гора в Житомире произошел взрыв. Предварительно известно, что вследствие взрыва один человек погиб, другой - получил ранения и госпитализирован.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, криминалисты, взрывотехники, медики и спасатели, сотрудники СБУ и прокуратуры.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия и решается вопрос о его правовой квалификации.

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