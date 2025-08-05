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В Житомире произошел взрыв, погиб человек, - Нацполиция
В Житомире произошел взрыв.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.
Около 20:00 вблизи ул. Сурина Гора в Житомире произошел взрыв. Предварительно известно, что вследствие взрыва один человек погиб, другой - получил ранения и госпитализирован.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, криминалисты, взрывотехники, медики и спасатели, сотрудники СБУ и прокуратуры.
Сейчас выясняются обстоятельства происшествия и решается вопрос о его правовой квалификации.
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