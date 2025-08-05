Мужчина пустил газ и взорвал квартиру в Киеве, ранен полицейский. ФОТО

В Дарницком районе Киева подозреваемый в совершении преступления пустил газ и взорвал квартиру. Один правоохранитель получил ранения.

Об этом сообщила полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

Из-за инцидента пострадал также злоумышленник.

В полиции отметили, что благодаря слаженным и профессиональным действиям правоохранителей больше никто не пострадал. Полицейские вовремя вывели жильцов из дома.

"Раненому полицейскому оказывается необходимая помощь. Фигурант задержан на месте происшествия. Все детали позже", - добавили правоохранители.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Изнасиловали 12-летнюю девочку в подъезде: в Киеве задержаны двое молодых людей, - прокуратура





