Изнасиловали 12-летнюю девочку в подъезде: в Киеве задержаны двое молодых людей, - прокуратура

Столичные правоохранители задержали двух молодых людей в возрасте 18 и 23 года по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки в центре Киева.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Согласно материалам следствия, преступление произошло на Крещатике, где подозреваемые познакомились с несовершеннолетней, которая вместе со знакомой прогуливалась по центральным улицам столицы.

Молодые люди под предлогом продолжения общения завели ребенка в подъезд одного из домов на Печерске, где совершили над ней преступление.

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Подозреваемые, один из которых является иностранным гражданином, были задержаны правоохранителями.

Действия обвиняемых квалифицированы по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его согласия.

По этой статье подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

Суд избрал для обоих подозреваемых самую строгую меру пресечения - содержание под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога.

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