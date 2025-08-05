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Новости Изнасилование детей
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Изнасиловали 12-летнюю девочку в подъезде: в Киеве задержаны двое молодых людей, - прокуратура

изнасилование,насилие

Столичные правоохранители задержали двух молодых людей в возрасте 18 и 23 года по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки в центре Киева.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Согласно материалам следствия, преступление произошло на Крещатике, где подозреваемые познакомились с несовершеннолетней, которая вместе со знакомой прогуливалась по центральным улицам столицы.

Молодые люди под предлогом продолжения общения завели ребенка в подъезд одного из домов на Печерске, где совершили над ней преступление.

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Подозреваемые, один из которых является иностранным гражданином, были задержаны правоохранителями.

Действия обвиняемых квалифицированы по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его согласия.

По этой статье подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

Суд избрал для обоих подозреваемых самую строгую меру пресечения - содержание под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога.

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Автор: 

дети (6659) изнасилование (925) Киев (25974)


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Топ комментарии
+18
Батьки, проводьте виховну роботу з дітьми! Й не тільки через гвалтівників, вбивць й інших покидьків..а й через купання у Дніпрв, ставках..й перебігання через дорогу, лід..не лазити на крани та закинуті будівлі..

Вчіть - життя одне, рестарту небуде..
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05.08.2025 13:28 Ответить
+15
Гвалтувати можуть, мобіоізовуватись ні.
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05.08.2025 13:27 Ответить
+12
О! ще дві "Машки" з"являться на "зоні"... Молоденькі... Надовго "зекам" вистачить...
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05.08.2025 13:26 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ну як сказать, тепер їх дупи в якомусь сенсі будуть завжди на чиємусь передку
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05.08.2025 13:27 Ответить
О! ще дві "Машки" з"являться на "зоні"... Молоденькі... Надовго "зекам" вистачить...
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05.08.2025 13:26 Ответить
У вас дуже романтизоване уявлення про зону та її мешканців.
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05.08.2025 14:04 Ответить
Можливо... Але твоє заперечення було-б правильним, якби це стосувалося якихось серйозних чоловіків... А тут - два "салабони"... Тому може буть інший варіант - через адвоката передадуть батькам, від "смотрящого", пропозицію - за "покровительство вони повинні регулярно слать "грєв" на зону... Надіюся - ти знаєш, що це таке... Ти ж у нас знаєш усе про "порядки в зоні"...
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05.08.2025 14:11 Ответить
Гвалтувати можуть, мобіоізовуватись ні.
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05.08.2025 13:27 Ответить
Батьки, проводьте виховну роботу з дітьми! Й не тільки через гвалтівників, вбивць й інших покидьків..а й через купання у Дніпрв, ставках..й перебігання через дорогу, лід..не лазити на крани та закинуті будівлі..

Вчіть - життя одне, рестарту небуде..
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05.08.2025 13:28 Ответить
А реінкарнація ? Може вони буддисти ?
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05.08.2025 13:31 Ответить
Приклади є?
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05.08.2025 13:41 Ответить
Будистів треба питати. Та й Ісус казав - раніше як був Абраам і Мойсуй, я був.
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05.08.2025 13:48 Ответить
*Мойсей
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05.08.2025 13:50 Ответить
Ну тут коли самі випробуємо..але ж не на дітях..
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05.08.2025 13:51 Ответить
Майже у всіх таких випадках батькам начхати на дітей
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05.08.2025 14:11 Ответить
😿
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05.08.2025 14:28 Ответить
продовження спілкування. Не співпали очікування у сторін. Певно 12річна дівчина по іншому зрозуміла даний привід коли пішла
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05.08.2025 13:28 Ответить
Ти ідіот і я поясню чому.Діти,особливо з міста,не бояться нічого.Кругом купа людей,що може статися?А покидьки вже дорослі,тому і відповідатимуть по дорослому,на всю котушку.І по закону,і (сподіваюсь недовгому) життю.
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05.08.2025 14:27 Ответить
поки що ти поянив, що ідіот ти. Сподіваюсь своїх дітей ти навчиш не йти нікуди з ким небудь для продовження спілкування
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05.08.2025 14:42 Ответить
Що ніяк не виправдовує цих ви@лядків.
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05.08.2025 13:30 Ответить
дитина в 12 років? ти наркоман?
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05.08.2025 13:32 Ответить
sergey yakovenko #550599 ну ты и гандон штопаный
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05.08.2025 13:36 Ответить
sergey yakovenko #550599 бридко та мерзенно читати ваш коментар. Ви часом не латентний росіянин?

Ви вже знаєте що пройшла жертва, і звісно ні слова засудження ґвалтівників
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05.08.2025 13:36 Ответить
Ну так повісьте, нарешті, цих убогих, сексуальних маніяків!!
Ну скільки можна, це терпіти, від гопоти-тітушні, мусорської!!
Невже знову, чергові засідання, розслідування, консультації адвокатів, експертизи, опитування випадкових невідомих, утримування цього лайна за рахунок і родичів жертви….!!! Всього то, і треба, три метри вірьовки, і наочно, і без повторних Рецедивів!!
Але ж стефанчуки+зеленський, на таке, під час дії Особливо періоду, не йдуть, тому так і саботують внесення НАГАЛЬНИХ змін до законодавства!! Це ж, не їх убивають і ґвалтують орки та гопники, а якесь там, з »насєлєнія»!!!
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05.08.2025 13:32 Ответить
Придушити - вистачить й ременя. 2 метри кабеля/шлангу/мотузки
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05.08.2025 13:43 Ответить
Головне, щоб матеріал для цього, не наносив шкоди, оточуючому середовищу!
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05.08.2025 13:50 Ответить
Ну так, був екологічно безпечним, бо ще грети тумблер нападуть..
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05.08.2025 13:53 Ответить
Была бы легализована проституция, таких преступлений было бы меньше. Да и родители должны парням давать по 100 баксов хотя бы раз в неделю на эти цели, пока сами зарабатывать не научаться.
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05.08.2025 13:34 Ответить
"100 баксов хотя бы раз в неделю" - таке собі можуть дозволити лише вчителі з зарплатою $4000.
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05.08.2025 13:44 Ответить
Чому інші діти в такому віці прауюють, а інші вбивають та гвалтують..риторичне..
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05.08.2025 13:47 Ответить
В цьому віці могли б й самі заробляти.
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05.08.2025 13:45 Ответить
Вона і без легалізації доступна
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05.08.2025 14:21 Ответить
кастрировать дегенератов, шобы не придумали плодиться когда,( и если ), выйдут на свободу
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05.08.2025 13:39 Ответить
Щось занадто багато приїзжого бидла в воюючій країні.
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05.08.2025 13:46 Ответить
Не так..з початку війни бидло активізувалось..
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05.08.2025 13:56 Ответить
Все частіше малолітня шобла кохть злочини на це вона здатна... а ось захищати Україну ніяк...
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05.08.2025 13:55 Ответить
"Іноземний громадянин"- 1000 відстоків якийсь німець чи француз! ))
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05.08.2025 13:56 Ответить
🤣
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05.08.2025 14:06 Ответить
каструвати і відпустити.
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05.08.2025 14:06 Ответить
І не зашити
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05.08.2025 14:29 Ответить
 
 