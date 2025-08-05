Изнасиловали 12-летнюю девочку в подъезде: в Киеве задержаны двое молодых людей, - прокуратура
Столичные правоохранители задержали двух молодых людей в возрасте 18 и 23 года по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки в центре Киева.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Согласно материалам следствия, преступление произошло на Крещатике, где подозреваемые познакомились с несовершеннолетней, которая вместе со знакомой прогуливалась по центральным улицам столицы.
Молодые люди под предлогом продолжения общения завели ребенка в подъезд одного из домов на Печерске, где совершили над ней преступление.
Подозреваемые, один из которых является иностранным гражданином, были задержаны правоохранителями.
Действия обвиняемых квалифицированы по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его согласия.
По этой статье подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.
Суд избрал для обоих подозреваемых самую строгую меру пресечения - содержание под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога.
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Вчіть - життя одне, рестарту небуде..
Ви вже знаєте що пройшла жертва, і звісно ні слова засудження ґвалтівників
Ну скільки можна, це терпіти, від гопоти-тітушні, мусорської!!
Невже знову, чергові засідання, розслідування, консультації адвокатів, експертизи, опитування випадкових невідомих, утримування цього лайна за рахунок і родичів жертви….!!! Всього то, і треба, три метри вірьовки, і наочно, і без повторних Рецедивів!!
Але ж стефанчуки+зеленський, на таке, під час дії Особливо періоду, не йдуть, тому так і саботують внесення НАГАЛЬНИХ змін до законодавства!! Це ж, не їх убивають і ґвалтують орки та гопники, а якесь там, з »насєлєнія»!!!