Изнасиловал двух несовершеннолетних девочек: в Киеве задержан 57-летний мужчина, - прокуратура

Киевские правоохранители задержали 57-летнего мужчину по подозрению в совершении изнасилования двух несовершеннолетних девочек в возрасте 8 и 12 лет.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, подозреваемый использовал доверие детей из-за их малого возраста. Он заманил обеих девочек в свою квартиру, где поочередно совершил над ними преступление.

Исполняющий обязанности руководителя Киевской городской прокуратуры Сергей Ходаковский в качестве старшего группы ювенальных прокуроров выдвинул мужчине обвинения по частям 4 и 6 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Это касается изнасилования лица, не достигшего 14 лет, а также повторного совершения такого преступления.

Согласно санкции статьи, подозреваемому грозит лишение свободы сроком на 15 лет или пожизненное заключение.

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения прокурор Ходаковский обратился в суд с ходатайством о взятии подозреваемого под стражу без возможности внесения залога.

Деснянский районный суд Киева удовлетворил требование прокуратуры и арестовал мужчину без права на залог. Мера пресечения будет действовать до 26 сентября 2025 года.

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