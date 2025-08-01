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Новости Изнасилование детей
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Изнасиловал двух несовершеннолетних девочек: в Киеве задержан 57-летний мужчина, - прокуратура

изнасилование

Киевские правоохранители задержали 57-летнего мужчину по подозрению в совершении изнасилования двух несовершеннолетних девочек в возрасте 8 и 12 лет.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, подозреваемый использовал доверие детей из-за их малого возраста. Он заманил обеих девочек в свою квартиру, где поочередно совершил над ними преступление.

Исполняющий обязанности руководителя Киевской городской прокуратуры Сергей Ходаковский в качестве старшего группы ювенальных прокуроров выдвинул мужчине обвинения по частям 4 и 6 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Это касается изнасилования лица, не достигшего 14 лет, а также повторного совершения такого преступления.

Согласно санкции статьи, подозреваемому грозит лишение свободы сроком на 15 лет или пожизненное заключение.

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения прокурор Ходаковский обратился в суд с ходатайством о взятии подозреваемого под стражу без возможности внесения залога.

Деснянский районный суд Киева удовлетворил требование прокуратуры и арестовал мужчину без права на залог. Мера пресечения будет действовать до 26 сентября 2025 года.

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Автор: 

дети (6651) изнасилование (924) Киев (25954)


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Таких потвор треба на місці різати маленькими шматками та його ж годувати поки сам себе не з'їсть
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01.08.2025 12:10 Ответить
Хворим його назвати не можна,бо гуманна система буде лікувати(а ось каструвати...
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01.08.2025 12:21 Ответить
Давно була новина, коли хлопець зґвалтував малолітню сусідку (доньку лікаря), батько зловив насильника і кастрував.
Саме справедливе покарання - віддати батькам цю істоту ХХХХХ і по заслугах покарати за зламані життя дітей
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01.08.2025 12:35 Ответить
Казки....
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01.08.2025 13:02 Ответить
Ти розповідаєш казки із багатьох сюжетних ліній із книжок і фільмів.
Може колись і було таке, але достеменних фактів не існує.
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01.08.2025 13:22 Ответить
Деснянський район..і нема звичайного для любої статті слова "киянин"..щось ви нам не дговорюєте
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01.08.2025 13:17 Ответить
 
 