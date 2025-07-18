Изнасиловал и шантажировал 11-летнюю девочку: на Харьковщине задержан мужчина, - прокуратура. ФОТО
48-летний житель Балаклейщины находится под стражей по подозрению в сексуальном насилии над 11-летним ребенком.
Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, инцидент произошел 13 июля в одном из населенных пунктов Изюмского района. По данным следствия, житель Балаклейщины заметил ребенка на детской площадке, где он оставил свои вещи и отошел играть.
Злоумышленник воспользовался ситуацией, достал мобильный телефон из сумки девочки и использовал его для шантажа. После этого он завел ребенка в заброшенное здание, где совершил сексуальные действия.
Правоохранители задержали подозреваемого и сообщили ему о подозрении по части 4 статьи 153 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.
Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
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