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Изнасиловал и шантажировал 11-летнюю девочку: на Харьковщине задержан мужчина, - прокуратура. ФОТО

48-летний житель Балаклейщины находится под стражей по подозрению в сексуальном насилии над 11-летним ребенком.

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

задержан подозреваемый в сексуальном насилии над ребенком

Как отмечается, инцидент произошел 13 июля в одном из населенных пунктов Изюмского района. По данным следствия, житель Балаклейщины заметил ребенка на детской площадке, где он оставил свои вещи и отошел играть.

Злоумышленник воспользовался ситуацией, достал мобильный телефон из сумки девочки и использовал его для шантажа. После этого он завел ребенка в заброшенное здание, где совершил сексуальные действия.

Правоохранители задержали подозреваемого и сообщили ему о подозрении по части 4 статьи 153 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: 

изнасилование (924) прокуратура (5050) Харьковская область (1297)


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гнида,разорвал бы голыми руками тварь!!!
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18.07.2025 15:20 Ответить
таким тварям нужно отрезания ограна делать и в камеру на лет 25 минимум
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18.07.2025 15:23 Ответить
До тюрьмы не доживёт. Повесится ещё в СИЗО. Таких сразу опускают
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18.07.2025 15:30 Ответить
Скотиняку таку, з позсвідченням, треба або вішати, або прикре самогубство!! Родичам дівчинки, треба це питання ОБОВЯЗКОВО врегулювати якщо вони, не з отого лайна, Акакаяразніца …
Бо тепер, ще й утримувати його будуть, за рахунок податків з жертви!!
Ну, це, ні в які, правові рамки, на голову не налазить!
Батько, після загибелі його дітей, у авіакатастрофі, у небі Швейцарії(за часів совдепії!), знайшов диспечерів, винних у цьому, і врегулював своє ПРАВО!! А міг, і просто…, чухатися …
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18.07.2025 15:36 Ответить
закопати на покинутій будівлі й все..., які 5 років?
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18.07.2025 15:37 Ответить
ПОХ ОТРУБАТЬ И НА ПЕТУШНЮ!!!
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18.07.2025 16:02 Ответить
 
 