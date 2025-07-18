Зґвалтував та шантажував 11-річну дівчинку: на Харківщині затримано чоловіка, - прокуратура. ФОТО
48-річний житель Балаклійщини перебуває під вартою за підозрою у сексуальному насильстві над 11-річною дитиною.
Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, інцидент стався 13 липня в одному з населених пунктів Ізюмського району. За даними слідства, житель Балаклійщини помітив дитину на дитячому майданчику, де вона залишила свої речі та відійшла гратися.
Зловмисник скористався ситуацією, дістав мобільний телефон із сумки дівчинки та використав його для шантажу. Після цього він завів дитину до покинутої будівлі, де вчинив сексуальні дії.
Правоохоронці затримали підозрюваного та повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п'яти до десяти років.
Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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