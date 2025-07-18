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Новини Фото Зґвалтування дітей
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Зґвалтував та шантажував 11-річну дівчинку: на Харківщині затримано чоловіка, - прокуратура. ФОТО

48-річний житель Балаклійщини перебуває під вартою за підозрою у сексуальному насильстві над 11-річною дитиною.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

затримано підозрюваного у сексуальному насильстві над дитиною

Як зазначається, інцидент стався 13 липня в одному з населених пунктів Ізюмського району. За даними слідства, житель Балаклійщини помітив дитину на дитячому майданчику, де вона залишила свої речі та відійшла гратися.

Зловмисник скористався ситуацією, дістав мобільний телефон із сумки дівчинки та використав його для шантажу. Після цього він завів дитину до покинутої будівлі, де вчинив сексуальні дії.

Правоохоронці затримали підозрюваного та повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п'яти до десяти років.

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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зґвалтування (391) прокуратура (3722) Харківська область (1317)


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гнида,разорвал бы голыми руками тварь!!!
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18.07.2025 15:20 Відповісти
таким тварям нужно отрезания ограна делать и в камеру на лет 25 минимум
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18.07.2025 15:23 Відповісти
До тюрьмы не доживёт. Повесится ещё в СИЗО. Таких сразу опускают
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18.07.2025 15:30 Відповісти
Скотиняку таку, з позсвідченням, треба або вішати, або прикре самогубство!! Родичам дівчинки, треба це питання ОБОВЯЗКОВО врегулювати якщо вони, не з отого лайна, Акакаяразніца …
Бо тепер, ще й утримувати його будуть, за рахунок податків з жертви!!
Ну, це, ні в які, правові рамки, на голову не налазить!
Батько, після загибелі його дітей, у авіакатастрофі, у небі Швейцарії(за часів совдепії!), знайшов диспечерів, винних у цьому, і врегулював своє ПРАВО!! А міг, і просто…, чухатися …
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18.07.2025 15:36 Відповісти
закопати на покинутій будівлі й все..., які 5 років?
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18.07.2025 15:37 Відповісти
ПОХ ОТРУБАТЬ И НА ПЕТУШНЮ!!!
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18.07.2025 16:02 Відповісти
Так де фото цього кацапа ?
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18.07.2025 16:10 Відповісти
Його падлу теж треба і не один раз поки не здохне
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18.07.2025 16:14 Відповісти
Що там в голові. На 11 річну дитину ....
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18.07.2025 16:17 Відповісти
 
 