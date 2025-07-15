Повідомлено про підозру окупанту, який зґвалтував мешканку Херсонщини
Слідчі ГСУ Нацполіції України повідомили про підозру військовослужбовцю 110 стрілецького полку 1 армійського корпусу 8 загальновійськової армії південного військового округу зс рф у зґвалтуванні мирної жительки (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За даними слідства, у серпні 2022 року військовослужбовець прибув на територію одного з домоволодінь Херсонщини, де разом із сім’єю проживала потерпіла. Після короткої розмови, підозрюваний наказав жінці поїхати з ним до іншого будинку неподалік, де погрожуючи вогнепальною зброєю для подолання опору, застосовуючи фізичну силу, зґвалтував її.
Наразі досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії.
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