Сообщено о подозрении оккупанту, который изнасиловал жительницу Херсонщины

Следователи ГСУ Нацполиции Украины сообщили о подозрении военнослужащему 110 стрелкового полка 1 армейского корпуса 8 общевойсковой армии южного военного округа ВС РФ в изнасиловании мирной жительницы (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в августе 2022 года военнослужащий прибыл на территорию одного из домовладений Херсонщины, где вместе с семьей проживала потерпевшая. После короткого разговора, подозреваемый приказал женщине поехать с ним в другой дом неподалеку, где угрожая огнестрельным оружием для преодоления сопротивления, применяя физическую силу, изнасиловал ее.

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Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия.