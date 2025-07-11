Прокуратура установила оккупанта, который расстрелял автомобиль с семьей на Харьковщине во время оккупации: отец и 9-летняя дочь погибли

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении 22-летнему российскому военному в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Следствием установлено, что семья из Харькова - муж с женой и двое их детей - 9-летняя дочь и 17-летний сын - решили эвакуироваться в более безопасный населенный пункт.

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Из пулемета расстрелял авто с детьми

Днем 2 марта 2022 года, двигаясь на автомобиле по трассе вблизи села Дементьевка Харьковского района, которое на тот момент уже находилось под контролем оккупантов, они стали жертвами жестокого военного преступления.

Российский военнослужащий, осознавая, что перед ним - гражданское транспортное средство, открыл огонь из пулемета калибра 12,7 мм.

В результате обстрела водитель потерял управление, и машина съехала с дороги. Когда мужчина попытался снова завести авто и продолжить движение, военный открыл огонь повторно - на этот раз прицельно. Автомобиль загорелся.

На месте погибли отец и его 9-летняя дочь. Мать и 17-летний сын получили тяжелые ранения, но смогли выбраться из горящей машины и упасть на землю. Несмотря на это, российский солдат продолжал стрелять в сторону охваченного огнем авто.







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Раненые лежали на обочине дороги, истекая кровью. По словам потерпевших, фигурант подошел к ним почти вплотную, произнес: "У меня приказ стрелять по всем" - и пошел прочь.

К счастью, жизнь пострадавших удалось спасти - их заметили неравнодушные люди, которые вовремя доставили раненых в больницу.

Установили личность подозреваемого

Ювенальные прокуроры совместно с полицией и СБУ провели масштабную работу и установили подозреваемого. Это - военнослужащий 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии Московского военного округа, уроженец Белгородской области рф.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск. Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Харьковской области. Оперативное сопровождение - Управление СБУ в Харьковской области.

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