"С этой штукой будем заходить и в упор лупить": ГУР перехватило разговор оккупантов о подготовке химической атаки против ВСУ. АУДИО
Оккупационные российские войска продолжают применять запрещенное химическое оружие против украинских защитников на позициях.
Как информирует Цензор.НЕТ, перехват обнародован на сайте ГУР.
В перехваченном украинскими разведчиками разговоре российские оккупанты обсуждают подготовку к очередному военному преступлению - применению химического оружия. Рашисты планируют использовать отравляющие вещества против позиций украинских защитников.
"Да, о ней думали, продвинемся по югу, надо будет артой туда. Значит, завтра будем с 'этой штукой' прям заходить и в упор лупить. С 'этой штукой' будем, и прям задувать внутрь", - говорит один из оккупантов.
В разговоре россиянин также добавил, что других оккупантов предупредили об атаке.
В ГУР МО Украины отметили: за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, агрессор получит справедливое возмездие.
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отримав справедливу відплату?
чи ось ось, як і все у брехливих зелених дегенератів мародерів?
краще б робили та застосовували свою хім.зброю.
Все як по писаному з кацапських мрій.
хто заважає будувати відповідні споруди глибоко під землею, як це зробили американці зі своїм rocky mountain complex?
>союзники з Заходу відвернуться від нас, накладуть на нас санкції
Для чого? Санкції не вводять просто так, бо хтось "погано" робить, наприклад на бусифікацію заходу пофіг. То чому вони будуть вводити санкції? Щоб Україна швидше програла, а русня пішла війною вже проти країн НАТО? Це ідіотизм.