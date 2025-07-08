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"С этой штукой будем заходить и в упор лупить": ГУР перехватило разговор оккупантов о подготовке химической атаки против ВСУ. АУДИО

Оккупационные российские войска продолжают применять запрещенное химическое оружие против украинских защитников на позициях.

Как информирует Цензор.НЕТ, перехват обнародован на сайте ГУР.

В перехваченном украинскими разведчиками разговоре российские оккупанты обсуждают подготовку к очередному военному преступлению - применению химического оружия. Рашисты планируют использовать отравляющие вещества против позиций украинских защитников.

"Да, о ней думали, продвинемся по югу, надо будет артой туда. Значит, завтра будем с 'этой штукой' прям заходить и в упор лупить. С 'этой штукой' будем, и прям задувать внутрь", - говорит один из оккупантов.

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В разговоре россиянин также добавил, что других оккупантов предупредили об атаке.

В ГУР МО Украины отметили: за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, агрессор получит справедливое возмездие.

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Автор: 

химическое оружие (380) военные преступления (1474) перехват (348) ГУР (508)


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Топ комментарии
+1
хто їх каратиме за військові злочини? зєля-єрмак?
краще б робили та застосовували свою хім.зброю.
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08.07.2025 18:43 Ответить
+1
Нам також треба мати хімічну зброю, але іншу - летальну, у вигляді VX. Тоді дронами ми легко зможемо знищити москву та інші великі міста.
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08.07.2025 18:44 Ответить
+1
монтажну піну собі в сраку, кацапняві, задуйте, а то щось давно не було...
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08.07.2025 18:58 Ответить
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ну, і як?
отримав справедливу відплату?
чи ось ось, як і все у брехливих зелених дегенератів мародерів?
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08.07.2025 18:43 Ответить
хто їх каратиме за військові злочини? зєля-єрмак?
краще б робили та застосовували свою хім.зброю.
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08.07.2025 18:43 Ответить
Нам також треба мати хімічну зброю, але іншу - летальну, у вигляді VX. Тоді дронами ми легко зможемо знищити москву та інші великі міста.
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08.07.2025 18:44 Ответить
під меморандум з кацапнявим підписом і це віддамо, не перший раз.
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08.07.2025 19:01 Ответить
якщо обирати таких дегенератів, то рано чи пізно й країну під підпис передадуть
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08.07.2025 19:07 Ответить
Т ж і оберало порох барига а так хоть паржом вилупок тупоголовий краще твоя матір на будяк сіла щоб таких не плодила
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08.07.2025 19:27 Ответить
Шановний, в 19 році я голосував за Порошенка, а перед виборами ще друкував та роздавав флаєри проти зебіла.
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08.07.2025 19:40 Ответить
Ну і від першого ж прильоту по заводу з її виробництва або складу з її зберігання вимре велика кількість українського населення, союзники з Заходу відвернуться від нас, накладуть на нас санкції і припинять постачання зброї, в тч і ППО, від чого прильотів по хімзаводах і містах буде ще більше.
Все як по писаному з кацапських мрій.
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08.07.2025 19:08 Ответить
>Ну і від першого ж прильоту по заводу з її виробництва або складу з її зберігання вимре велика кількість українського населення

хто заважає будувати відповідні споруди глибоко під землею, як це зробили американці зі своїм rocky mountain complex?

>союзники з Заходу відвернуться від нас, накладуть на нас санкції

Для чого? Санкції не вводять просто так, бо хтось "погано" робить, наприклад на бусифікацію заходу пофіг. То чому вони будуть вводити санкції? Щоб Україна швидше програла, а русня пішла війною вже проти країн НАТО? Це ідіотизм.
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08.07.2025 19:24 Ответить
Т членоголова істота десь сидиш за кордоном в несеш несенітницю
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08.07.2025 19:24 Ответить
я в Україні, тому й постійно виступаю за створення стратегічних засобів стримування русні у вигляді ядерної та хімічної зброї.
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08.07.2025 19:25 Ответить
Виходу з конвенції про заборону мін вже не достатньо.
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08.07.2025 18:54 Ответить
монтажну піну собі в сраку, кацапняві, задуйте, а то щось давно не було...
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08.07.2025 18:58 Ответить
 
 