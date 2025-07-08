"С этой штукой будем заходить и в упор лупить": ГУР перехватило разговор оккупантов о подготовке химической атаки против ВСУ. АУДИО

Оккупационные российские войска продолжают применять запрещенное химическое оружие против украинских защитников на позициях.

Как информирует Цензор.НЕТ, перехват обнародован на сайте ГУР.

В перехваченном украинскими разведчиками разговоре российские оккупанты обсуждают подготовку к очередному военному преступлению - применению химического оружия. Рашисты планируют использовать отравляющие вещества против позиций украинских защитников.

"Да, о ней думали, продвинемся по югу, надо будет артой туда. Значит, завтра будем с 'этой штукой' прям заходить и в упор лупить. С 'этой штукой' будем, и прям задувать внутрь", - говорит один из оккупантов.

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В разговоре россиянин также добавил, что других оккупантов предупредили об атаке.

В ГУР МО Украины отметили: за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, агрессор получит справедливое возмездие.

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