"С этой штукой будем заходить и в упор лупить": ГУР перехопило розмову окупантів про підготовку хімічної атаки проти ЗСУ. АУДIО
Окупаційні російські війська продовжують застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських захисників на позиціях.
Як інформує Цензор.НЕТ, перехоплення оприлюднене на сайті ГУР.
У перехопленій українськими розвідниками розмові російські окупанти обговорюють підготовку до чергового воєнного злочину — застосування хімічної зброї. Рашисти планують використати отруйні речовини проти позицій українських оборонців.
"Да, о ней думали, продвинемся по югу, надо будет артой туда. Значит, завтра будем с ‘этой штукой' прям заходить и в упор лупить. С ‘этой штукой' будем, и прям задувать внутрь", - говорить один з окупантів.
В розмові росіянин також додав, що інших окупантів попередили про атаку.
У ГУР МО України наголосили: за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, агресор отримає справедливу відплату.
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отримав справедливу відплату?
чи ось ось, як і все у брехливих зелених дегенератів мародерів?
краще б робили та застосовували свою хім.зброю.
Все як по писаному з кацапських мрій.
хто заважає будувати відповідні споруди глибоко під землею, як це зробили американці зі своїм rocky mountain complex?
>союзники з Заходу відвернуться від нас, накладуть на нас санкції
Для чого? Санкції не вводять просто так, бо хтось "погано" робить, наприклад на бусифікацію заходу пофіг. То чому вони будуть вводити санкції? Щоб Україна швидше програла, а русня пішла війною вже проти країн НАТО? Це ідіотизм.