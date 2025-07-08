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Новини Відео застосування забороненої хімічної зброї Воєнні злочини російських окупантів
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"С этой штукой будем заходить и в упор лупить": ГУР перехопило розмову окупантів про підготовку хімічної атаки проти ЗСУ. АУДIО

Окупаційні російські війська продовжують застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських захисників на позиціях. 

Як інформує Цензор.НЕТ, перехоплення оприлюднене на сайті ГУР.

У перехопленій українськими розвідниками розмові російські окупанти обговорюють підготовку до чергового воєнного злочину — застосування хімічної зброї. Рашисти планують використати отруйні речовини проти позицій українських оборонців.

"Да, о ней думали, продвинемся по югу, надо будет артой туда. Значит, завтра будем с ‘этой штукой' прям заходить и в упор лупить. С ‘этой штукой' будем, и прям задувать внутрь", - говорить один з окупантів.

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В розмові росіянин також додав, що інших окупантів попередили про атаку.

У ГУР МО України наголосили: за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, агресор отримає справедливу відплату.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Брекельманс: Нідерланди зібрали докази широкого використання Росією хімічної зброї в Україні

Автор: 

хімічна зброя (359) воєнні злочини (1900) перехоплення (357) ГУР (588)


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Топ коментарі
+2
хто їх каратиме за військові злочини? зєля-єрмак?
краще б робили та застосовували свою хім.зброю.
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08.07.2025 18:43 Відповісти
+2
Нам також треба мати хімічну зброю, але іншу - летальну, у вигляді VX. Тоді дронами ми легко зможемо знищити москву та інші великі міста.
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08.07.2025 18:44 Відповісти
+1
монтажну піну собі в сраку, кацапняві, задуйте, а то щось давно не було...
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08.07.2025 18:58 Відповісти
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ну, і як?
отримав справедливу відплату?
чи ось ось, як і все у брехливих зелених дегенератів мародерів?
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08.07.2025 18:43 Відповісти
хто їх каратиме за військові злочини? зєля-єрмак?
краще б робили та застосовували свою хім.зброю.
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08.07.2025 18:43 Відповісти
Нам також треба мати хімічну зброю, але іншу - летальну, у вигляді VX. Тоді дронами ми легко зможемо знищити москву та інші великі міста.
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08.07.2025 18:44 Відповісти
під меморандум з кацапнявим підписом і це віддамо, не перший раз.
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08.07.2025 19:01 Відповісти
якщо обирати таких дегенератів, то рано чи пізно й країну під підпис передадуть
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08.07.2025 19:07 Відповісти
Т ж і оберало порох барига а так хоть паржом вилупок тупоголовий краще твоя матір на будяк сіла щоб таких не плодила
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08.07.2025 19:27 Відповісти
Шановний, в 19 році я голосував за Порошенка, а перед виборами ще друкував та роздавав флаєри проти зебіла.
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08.07.2025 19:40 Відповісти
Ну і від першого ж прильоту по заводу з її виробництва або складу з її зберігання вимре велика кількість українського населення, союзники з Заходу відвернуться від нас, накладуть на нас санкції і припинять постачання зброї, в тч і ППО, від чого прильотів по хімзаводах і містах буде ще більше.
Все як по писаному з кацапських мрій.
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08.07.2025 19:08 Відповісти
>Ну і від першого ж прильоту по заводу з її виробництва або складу з її зберігання вимре велика кількість українського населення

хто заважає будувати відповідні споруди глибоко під землею, як це зробили американці зі своїм rocky mountain complex?

>союзники з Заходу відвернуться від нас, накладуть на нас санкції

Для чого? Санкції не вводять просто так, бо хтось "погано" робить, наприклад на бусифікацію заходу пофіг. То чому вони будуть вводити санкції? Щоб Україна швидше програла, а русня пішла війною вже проти країн НАТО? Це ідіотизм.
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08.07.2025 19:24 Відповісти
Т членоголова істота десь сидиш за кордоном в несеш несенітницю
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08.07.2025 19:24 Відповісти
я в Україні, тому й постійно виступаю за створення стратегічних засобів стримування русні у вигляді ядерної та хімічної зброї.
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08.07.2025 19:25 Відповісти
Виходу з конвенції про заборону мін вже не достатньо.
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08.07.2025 18:54 Відповісти
монтажну піну собі в сраку, кацапняві, задуйте, а то щось давно не було...
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08.07.2025 18:58 Відповісти
 
 