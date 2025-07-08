"С этой штукой будем заходить и в упор лупить": ГУР перехопило розмову окупантів про підготовку хімічної атаки проти ЗСУ. АУДIО

Окупаційні російські війська продовжують застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських захисників на позиціях.

Як інформує Цензор.НЕТ, перехоплення оприлюднене на сайті ГУР.

У перехопленій українськими розвідниками розмові російські окупанти обговорюють підготовку до чергового воєнного злочину — застосування хімічної зброї. Рашисти планують використати отруйні речовини проти позицій українських оборонців.

"Да, о ней думали, продвинемся по югу, надо будет артой туда. Значит, завтра будем с ‘этой штукой' прям заходить и в упор лупить. С ‘этой штукой' будем, и прям задувать внутрь", - говорить один з окупантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В ОЗХЗ підтвердили застосування армією РФ "токсичної хімічної речовини" як зброї проти українських військових

В розмові росіянин також додав, що інших окупантів попередили про атаку.

У ГУР МО України наголосили: за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, агресор отримає справедливу відплату.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Брекельманс: Нідерланди зібрали докази широкого використання Росією хімічної зброї в Україні