Застенки в Купянске: прокуратура объявила подозрения 18 фигурантам, причастным к издевательствам над гражданскими. ФОТОрепортаж

В период оккупации части территории Харьковской области с марта по сентябрь 2022 года на территории Купянского районного отдела полиции функционировал застенок.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Во время досудебного расследования задокументированы многочисленные факты жестокого обращения с населением. Людей удерживали в крайне нечеловеческих условиях: в камерах - антисанитария, отсутствие воды, медицинской помощи. Жилая площадь на одного задержанного была критически малой, еда - преимущественно объедки военных.

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Как пытали гражданских

Людей били руками, ногами, палками, применяли электрический ток. Во время пыток потерпевших заставляли давать ложные показания в отношении себя или других лиц, признаваться в сотрудничестве с ВСУ или СБУ. Задержанным угрожали убийством, пытками близких или задержанием родственников. В некоторых случаях пытки приобретали форму психологического террора - имитировали расстрелы или заставляли рыть "могилы" - себе и другим.

Некоторые из пострадавших после пережитых пыток так и не дождались свободы - они до сих пор находятся в плену на оккупированных территориях.

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Кто среди пострадавших

После деоккупации города правоохранители провели масштабную работу и установили более 110 пострадавших. Это учителя, спасатели, участники боевых действий, представители органов государственной власти, волонтеры и другие гражданские жители.

Пытали оккупанты и коллаборационисты

В рамках расследования идентифицировано 18 человек, причастных к пыткам или охране места незаконного содержания. Часть из них - бывшие сотрудники полиции, которые изменили присяге и сотрудничали с врагом.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры 18 фигурантам сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Среди них - так называемый "начальник" незаконно образованного оккупационными войсками "Управления внутренних дел Временной гражданской администрации

Харьковской области", российские военные, участники незаконных вооруженных формирований "л/днр", а также бывшие полицейские, которые перешли на сторону врага.

Части подозреваемых также дополнительно инкриминируют коллаборационистскую деятельность (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

"Среди конвоиров и охранников мы установили 14 горожан, которые пошли на службу к оккупантам. Самому младшему из них было 19 лет. До начала вторжения он учился в Харькове. А когда россияне захватили Купянск, перешел на сторону врага. Один из пострадавших узнал этого юношу, говорит: это был сын его знакомой, в застенке он охранял жертв. В один из дней он вывел заключенного из камеры, пристегнул к решетке и начал выжигать руку газовой водкой", - пишет начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, оккупанты выдавали коллаборантам — безработным, студентам и бывшим работникам полиции — форму и "должности". А те "не только зарабатывали деньги, но и сознательно издевались над украинцами".

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Двум сообщено о подозрении лично, 16 - заочно

Двое фигурантов предстанут перед судом лично. Другим сообщено о подозрении заочно - они будут объявлены в розыск.







