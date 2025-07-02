Катівня у Куп’янську: прокуратура оголосила підозри 18 фігурантам, які причетні до знущань з цивільних. ФОТОрепортаж

У період окупації частини території Харківської області з березня по вересень 2022 року на території Куп’янського районного відділу поліції функціонувала катівня.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Під час досудового розслідування задокументовано численні факти жорстокого поводження з населенням. Людей утримували у вкрай нелюдських умовах: у камерах — антисанітарія, відсутність води, медичної допомоги. Житлова площа на одного затриманого була критично малою, їжа — переважно недоїдки військових.

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Як катували цивільних

Людей били руками, ногами, палицями, застосовували електричний струм. Під час катувань потерпілих змушували давати неправдиві покази щодо себе чи інших осіб, зізнаватись у співпраці з ЗСУ чи СБУ. Затриманим погрожували вбивством, тортурами близьких або затриманням родичів. У деяких випадках катування набували форми психологічного терору — імітували розстріли або змушували рити "могили" — собі та іншим.

Деякі з постраждалих після пережитого катування так і не дочекались свободи — вони досі перебувають у полоні на окупованих територіях.

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Хто серед потерпілих

Після деокупації міста правоохоронці провели масштабну роботу та встановили понад 110 потерпілих. Це вчителі, рятувальники, учасники бойових дій, представники органів державної влади, волонтери та інші цивільні мешканці.

Катували окупанти і колаборанти

У межах розслідування ідентифіковано 18 осіб, причетних до катувань або охорони місця незаконного утримання. Частина з них — колишні працівники поліції, які зрадили присягу та співпрацювали з ворогом.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури 18 фігурантам повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Серед них — так званий "начальник" незаконно утвореного окупаційними військами "Управления внутренних дел Временной гражданской администрации

Харьковской области", російські військові, учасники незаконних збройних формувань "л/днр", а також колишні поліцейські, які перейшли на бік ворога.

Частині підозрюваних також додатково інкримінують колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

"Серед конвоїрів та охоронців ми встановили 14 містян, які пішли на службу до окупантів. Наймолодшому з них було 19 років. До початку вторгнення він навчався в Харкові. А коли росіяни захопили Куп’янськ, перейшов на бік ворога. Один із постраждалих впізнав цього хлопця, каже: це був син його знайомої, у катівні він охороняв жертв. В один із днів він вивів ув’язненого з камери, пристебнув до решітки та почав випалювати руку газовою горілкою", — пише начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, окупанти видавали колаборантам — безробітним, студентами та колишнім працівникам поліції — форму та "посади". А ті "не лише заробляли гроші, а й свідомо знущалися з українців".

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Двом повідомлено про підозру особисто, 16 - заочно

Двоє фігурантів постануть перед судом особисто. Іншим повідомлено про підозру заочно — їх буде оголошено у розшук.







