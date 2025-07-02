Окупант в ефірі росТВ заявив, що зумисне калічив українських полонених: "Отрезали два пальца - на левой и правой руке, чтобы они больше не могли стрелять". ВIДЕО
Окупант із 5-ї окремої танкової бригади армії РФ Дугар Жамнянов у ефірі росТВ зізнався у скоєнні воєнних злочинів.
Як повіомляє Цензор.НЕТ, росіянин заявив, що відрубував полоненим пальці на руках, щоб вон не могли стрілять. Відеозапис із фрагментом ефіру пропагандистів опублікований у соцмережах.
"Російський військовий прямо говорить про те, що калічив полонених українських снайперів, відрізаючи їм вказівні пальці. Зізнання пролунало прямо в ефірі щотижневої програмі новин на російському федеральному телебаченні. Свідчення, які необхідно обов'язково зберігати для історії", - зазначає автор публікації у коментарі до відео.
Топ коментарі
+41 shokolad
показати весь коментар02.07.2025 10:38 Відповісти Посилання
+24 Gary Grant
показати весь коментар02.07.2025 10:40 Відповісти Посилання
+19 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар02.07.2025 10:41 Відповісти Посилання
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Добре, що зафіксували його морду…
якута, бурята, другого нацмена, который раньше был простым охотником, бил белку в глаз, жил скромно в тайге, а теперь бросил все и встал на защиту родины от бЕндеровцев. Там еще будет рассказ как он в дуэли против 100500 укрнацистских снайперов месяц пролежал неподвижно в засаде, закутавшись в шкуру коровы, не ел, не пил, не срал, не ссал, но всех перестрелял.
ВР ГНАТИ У ШИЮ РАЗОМ З ОПОЗИЦІЄЮ Бо там об український нації турбуватись нікому
та вони носи повідкушють і венсу і віткофу і боже збав прямі перемовини ***** с доніком - орда як вона є, навіть доводити нічого не треба.
А, хоча... Не зайдуть. Тема не про мобілізацію.
Це слов'янин? мишебрат?
ЖГамнянов - истинное лицо "руского мира"