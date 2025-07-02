Окупант в ефірі росТВ заявив, що зумисне калічив українських полонених: "Отрезали два пальца - на левой и правой руке, чтобы они больше не могли стрелять". ВIДЕО

Окупант із 5-ї окремої танкової бригади армії РФ Дугар Жамнянов у ефірі росТВ зізнався у скоєнні воєнних злочинів.

Як повіомляє Цензор.НЕТ, росіянин заявив, що відрубував полоненим пальці на руках, щоб вон не могли стрілять. Відеозапис із фрагментом ефіру пропагандистів опублікований у соцмережах.

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"Російський військовий прямо говорить про те, що калічив полонених українських снайперів, відрізаючи їм вказівні пальці. Зізнання пролунало прямо в ефірі щотижневої програмі новин на російському федеральному телебаченні. Свідчення, які необхідно обов'язково зберігати для історії", - зазначає автор публікації у коментарі до відео.

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