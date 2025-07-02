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Новости Видео Военные преступления россиян
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Оккупант в эфире росТВ заявил, что умышленно калечил украинских пленных: "Отрезали два пальца - на левой и правой руке, чтобы они больше не могли стрелять". ВИДЕО

Оккупант из 5-й отдельной танковой бригады армии РФ Дугар Жамнянов в эфире росТВ признался в совершении военных преступлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин заявил, что отрубал пленным пальцы на руках, чтобы они не могли стрелять. Видеозапись с фрагментом эфира пропагандистов опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "В плен их брать не надо - обнуляйте", - рашист приказывает расстрелять раненых бойцов ВСУ. АУДИО

"Российский военный прямо говорит о том, что калечил пленных украинских снайперов, отрезая им указательные пальцы. Признание прозвучало прямо в эфире еженедельной новостной программы на российском федеральном телевидении. Свидетельства, которые необходимо обязательно хранить для истории", - отмечает автор публикации в комментарии к видео.

Смотрите: Рашисты казнили украинского военнопленного: бойца ВСУ привязали к мотоциклу. ВИДЕО

Также читайте: Пленному оккупанту Тужилову, который расстрелял украинского воина, сообщено о подозрении, - СБУ

Автор: 

армия РФ (19926) пытки (851) военные преступления (1471)


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Топ комментарии
+29
срака вузькоглаза.. Типовий представник "вялікой" расєї.. Сподіваюсь "нагорода" найближчим часом знайде свого героя..
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02.07.2025 10:38 Ответить
+17
Та болтяку до рота цей живий труп хіба що міг взяти, а не снайпера в полон. Просто калічило,кого бачило. Дичина смердюча.
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02.07.2025 10:40 Ответить
+16
Типовий московіт-убивця, - СРУСЬкай якут, удмурт, мордвин, дагестанець, мокші, ерзя, …
Добре, що зафіксували його морду…
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02.07.2025 10:41 Ответить
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срака вузькоглаза.. Типовий представник "вялікой" расєї.. Сподіваюсь "нагорода" найближчим часом знайде свого героя..
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02.07.2025 10:38 Ответить
На олівець Ганмнянова!
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02.07.2025 10:39 Ответить
Усю його родину до сьомого коліна треба знищити. Така погань не повинна дихати на цьому світі
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02.07.2025 11:36 Ответить
Та болтяку до рота цей живий труп хіба що міг взяти, а не снайпера в полон. Просто калічило,кого бачило. Дичина смердюча.
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02.07.2025 10:40 Ответить
І скоріше у тилу, полонених. Сміливі загинули ще коли з комуняками боролись, а це раби ху...лостану, з бивших вертухаєв, донощиків, і іншої мерзоти, що спилася. Гідні представники ху....лостана. А головне, що ця мерзота заявляє на весь світ. Потрібно упіймати і теж відрізувати, але не пальці, а то чим він може робити ублюдків. Та і таткові його теж, щоб не було дублів
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02.07.2025 11:13 Ответить
Этих тварей вообще в плену не откармливать, а на куски резать. И скармливать ротвейлеру.
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02.07.2025 10:41 Ответить
За что ж вы так с собачкой? Только кремация. Какие пленные? Никого не было.
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02.07.2025 11:40 Ответить
Типовий московіт-убивця, - СРУСЬкай якут, удмурт, мордвин, дагестанець, мокші, ерзя, …
Добре, що зафіксували його морду…
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02.07.2025 10:41 Ответить
Насправді головними московітами-убивцями є ті, хто вважає себе "чистими рускіми", ті, хто протягом століть захоплював нові і нові землі і поневолював народи, такі як пушкіни-лєрмонтови - які оспівували імперію і нинішня пропутінська "творча інтелігенція", пропагандисти, яким позаздрив би Гебельс. Так, більшість представників цих народів перетворили на бездумне бидло, але це знов-таки результат зомбування починаючи з дитсадка, школи, кіно і телебачення, за якими стоїть так звана "російська інтелігенція", яка споконвіку холуйськи прислуговувала владі. І до речі, той самий народ "Ерзя" - один з небагатьох, хто так і не полишив мрію про свою незалежність, багато хто з них підтримує Україну.
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02.07.2025 11:42 Ответить
От таких людей варто відбирать, після повернення з полону, для охорони тюрем з подібними "жамняновими"... Кийок -"демократизатор" можна прилаштувать і на "постійній основі", до руки. Та й протези наші союзники непогано роблять... І ми будемо точно знать - ці люди "не дадуть спуску" "жамняновим"...
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02.07.2025 10:41 Ответить
Напевно, як попадаються в полон малі народи ******** росії, їм потрібно робити те саме. Вони вже і так деградовані і грані знищення, то ми нічого поганого їм не зробимо
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02.07.2025 10:42 Ответить
Це ще один доказ, що кацапи - генетичні садисти.
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02.07.2025 10:45 Ответить
Це ще один бурят? Я так розумію, що оцю наволоч вже марно закликати згадати своє національне коріння. Вони ВСІ перетоврилися на слухняних виконавців волі русні. А тому жалю до співчуттся до них як до пригноблених представників нацмешин бути НЕ МОЖЕ. Це така сама русня я к і та, що має європеоїдні риси обличчя.
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02.07.2025 10:51 Ответить
Дешевая пропаганда, постановка для внутреннего потребления, для поддержания легенды про снайпера якута, бурята, другого нацмена, который раньше был простым охотником, бил белку в глаз, жил скромно в тайге, а теперь бросил все и встал на защиту родины от бЕндеровцев. Там еще будет рассказ как он в дуэли против 100500 укрнацистских снайперов месяц пролежал неподвижно в засаде, закутавшись в шкуру коровы, не ел, не пил, не срал, не ссал, но всех перестрелял.
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02.07.2025 10:51 Ответить
Ну це ти занадто. Під себе він ходив ще до того як його позицію заставили зайняти.
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02.07.2025 11:19 Ответить
З усіх дірок.
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02.07.2025 12:07 Ответить
Такі "нєвидуманниє історіі, о которих нєвозможно молчать" у них йдуть ще з Першої Світової, а то й раніше. То про "шифрувальщиків" з числа "малих народов", які говорять в радіоефірі місцевою аборигенською мовою (як індіанці Навахо в армії США у Другу світову), щоб вороги не зрозуміли смисл радіоперехоплених розмов. То снайпери з мисливців, з тайги. То танкісти з колгоспних трактористів. Навіть у російському фільмі "Звєзда", знятому за однойменним оповіданням, є снайпер-якут (чи якийсь інший олєнєвод)🤦
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02.07.2025 11:42 Ответить
Так. Ви вірно помітили. Я кажуть: "старого собаку новим трюкам не навчиш".
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02.07.2025 12:06 Ответить
Еще один пример, как кремлевские пропагандоны проводят "расчеловечевание" граждан страны-террориста.
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02.07.2025 10:54 Ответить
На московии нет гражданских. Одна падаль зверствует, другая упивается у телевизора.
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02.07.2025 10:54 Ответить
Спіймати на території рф і відризати язика, вуха і ніс !
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02.07.2025 10:54 Ответить
Всьо нормально, Трампу такі подобаються. Ще більше буде взасос з х*йлом після такого
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02.07.2025 10:58 Ответить
А потім нам розказують що ми цих виродків повинні простити і примиритися з ними. Показуйте це на Заході де вірять що ва всем винават толька путен а разиян проста абманули
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02.07.2025 11:00 Ответить
Беря в плен "дугаров жамняновых" не забывайте им удалять лишние части тела. Это сбережет ваши жизни и жизни ваших родных и близких.
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02.07.2025 11:01 Ответить
Азійська раса воює за руцкий мир ось що потрібно показувати Трампу и европейцями
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02.07.2025 11:01 Ответить
А не пора лі українцям повернутись до здорового НАЦІОНАЛИЗМУ, як роблять краіни. ЕС ?
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02.07.2025 11:02 Ответить
Де, блін, закон про різні паспорти як у країнах Балтики?!
ВР ГНАТИ У ШИЮ РАЗОМ З ОПОЗИЦІЄЮ Бо там об український нації турбуватись нікому
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02.07.2025 11:05 Ответить
Воїнам ЗСУ, оркам слід яйця відрізати не на камеру, щоб ці ***** не розмножувалися.
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02.07.2025 11:03 Ответить
Усі добрі справи роблять ТИХО
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02.07.2025 11:06 Ответить
Тіпічний руський ускоглаза тварь яке й унітаза небачила в своєму житті
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02.07.2025 11:07 Ответить
вони з них воду пьють - це для них криниця...
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02.07.2025 11:12 Ответить
Руські - жителі Русі , пращури українців. Русь - це Україна , кацапи вузькоглазі тут ні до чого. Не називайте кацапів руськими !!!
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02.07.2025 11:39 Ответить
перемовини кажете?
та вони носи повідкушють і венсу і віткофу і боже збав прямі перемовини ***** с доніком - орда як вона є, навіть доводити нічого не треба.
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02.07.2025 11:08 Ответить
Зараз сюди прийдуть NNN, tanix pristavka, Стицько, Zuravel Zuravel , Обліковий запис, Федір Сидоренко, Петрик Похмільський, Lawrence Smith, Магирус і розкажуть що це все брехня і ;русскіє асвабадітєлі; на таке нездатні.
А, хоча... Не зайдуть. Тема не про мобілізацію.
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02.07.2025 11:15 Ответить
І Європа з Америкою введуть проти таких дикунів персональні санкції... І ця потвора спокійненько закінчить своє тільки ***** потрібне життя десь у себе в юрті... Б....ТЬ!!!!! Де в світі справедливість???!!!
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02.07.2025 11:19 Ответить
З глузду з'їхав, навіщо їх життя потрібно ху...лу. він з цього тільки потішитися може
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02.07.2025 11:22 Ответить
Этот биомусор должен подыхать медленно и мучительно.
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02.07.2025 11:28 Ответить
Ця тваринка заслуговує, щоб їй усі пальчики обрізали. Поступово, і на верхніх, і на нижніх лапках.
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02.07.2025 11:29 Ответить
Молодец! Еще бы остальных сдал!
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02.07.2025 11:46 Ответить
А коли така людиноподібна жамняна істота потрапляє в полон, Україна сумлінно застосовує до неї положення Женевської конвенції.
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02.07.2025 11:50 Ответить
РуZький - "глаз" вузький
Це слов'янин? мишебрат?
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02.07.2025 12:03 Ответить
чурка сьогодні з кацапими калічить українців,ця ж чурка завтра з китайцями розстрілюватиме кацапів.
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02.07.2025 12:08 Ответить
 
 