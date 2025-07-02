Оккупант в эфире росТВ заявил, что умышленно калечил украинских пленных: "Отрезали два пальца - на левой и правой руке, чтобы они больше не могли стрелять". ВИДЕО
Оккупант из 5-й отдельной танковой бригады армии РФ Дугар Жамнянов в эфире росТВ признался в совершении военных преступлений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин заявил, что отрубал пленным пальцы на руках, чтобы они не могли стрелять. Видеозапись с фрагментом эфира пропагандистов опубликована в соцсетях.
"Российский военный прямо говорит о том, что калечил пленных украинских снайперов, отрезая им указательные пальцы. Признание прозвучало прямо в эфире еженедельной новостной программы на российском федеральном телевидении. Свидетельства, которые необходимо обязательно хранить для истории", - отмечает автор публикации в комментарии к видео.
Топ комментарии
+29 shokolad
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+17 Gary Grant
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+16 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий02.07.2025 10:41 Ответить Ссылка
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Добре, що зафіксували його морду…
якута, бурята, другого нацмена, который раньше был простым охотником, бил белку в глаз, жил скромно в тайге, а теперь бросил все и встал на защиту родины от бЕндеровцев. Там еще будет рассказ как он в дуэли против 100500 укрнацистских снайперов месяц пролежал неподвижно в засаде, закутавшись в шкуру коровы, не ел, не пил, не срал, не ссал, но всех перестрелял.
ВР ГНАТИ У ШИЮ РАЗОМ З ОПОЗИЦІЄЮ Бо там об український нації турбуватись нікому
та вони носи повідкушють і венсу і віткофу і боже збав прямі перемовини ***** с доніком - орда як вона є, навіть доводити нічого не треба.
А, хоча... Не зайдуть. Тема не про мобілізацію.
Це слов'янин? мишебрат?