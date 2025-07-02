Оккупант в эфире росТВ заявил, что умышленно калечил украинских пленных: "Отрезали два пальца - на левой и правой руке, чтобы они больше не могли стрелять". ВИДЕО

Оккупант из 5-й отдельной танковой бригады армии РФ Дугар Жамнянов в эфире росТВ признался в совершении военных преступлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин заявил, что отрубал пленным пальцы на руках, чтобы они не могли стрелять. Видеозапись с фрагментом эфира пропагандистов опубликована в соцсетях.

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"Российский военный прямо говорит о том, что калечил пленных украинских снайперов, отрезая им указательные пальцы. Признание прозвучало прямо в эфире еженедельной новостной программы на российском федеральном телевидении. Свидетельства, которые необходимо обязательно хранить для истории", - отмечает автор публикации в комментарии к видео.

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