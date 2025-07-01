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Новости Видео Казни украинских военнопленных
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Рашисты казнили украинского военнопленного: бойца ВСУ привязали к мотоциклу. ВИДЕО

Российские захватчики, вероятно, казнили украинского военнопленного, привязав к мотоциклу, и волочили по дороге.

Видео распространил командир отделения 24-го штурмового батальона "Айдар", младший сержант Станислав Бунятов "Осман", а омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на преступление оккупантов, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! Чувствительные кадры!

Лубинец отправил официальные письма в ООН и МККК по этому поводу.

"Это демонстративная жестокость и очередное военное преступление РФ. Россия действует как государство-террорист. И за каждое преступление должна понести справедливую ответственность", - добавил он.

Читайте: Российские оккупанты получают приказы убивать украинских военных, которые попадают в плен, - CNN. АУДИО

Автор: 

военнопленные (1149) казнь (122) Лубинец Дмитрий (483) военные преступления (1470) война в Украине (5001)


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Топ комментарии
+9
Тому не можек бути жалю до рашиськи виродків їх треба тільки знищувати ,а не відгодовувати в полоні.
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01.07.2025 21:31 Ответить
+4
І ці смердючи свинособаки ше шось розповідають шо у нас фашизм. Сдазніть всі 140 000 000 і всі російстки тварюки шо розползлись по світу.
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01.07.2025 21:32 Ответить
+4
Не сумніваюсь, що те саме буде зроблено з рузьгими - без відео, по-тихому.
І в 10-кратному розмірі.
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01.07.2025 21:33 Ответить
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Тому не можек бути жалю до рашиськи виродків їх треба тільки знищувати ,а не відгодовувати в полоні.
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01.07.2025 21:31 Ответить
А з нашими полоненими як бути?
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01.07.2025 21:44 Ответить
Хороша робота в Лубінця - відправляти листи в ООН, от тільки цікаво скільки одержано відповідей??
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01.07.2025 21:32 Ответить
Так лубінець може писарем працювати де завгодно сьогодні в Україні завтра в Московії.
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01.07.2025 22:00 Ответить
І ці смердючи свинособаки ше шось розповідають шо у нас фашизм. Сдазніть всі 140 000 000 і всі російстки тварюки шо розползлись по світу.
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01.07.2025 21:32 Ответить
Не сумніваюсь, що те саме буде зроблено з рузьгими - без відео, по-тихому.
І в 10-кратному розмірі.
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01.07.2025 21:33 Ответить
Ну, лахта, поскавчить ;ти ще розкажи про бурятів,коли свої гірші і про штурм Варшави;.
Бо буде. Війна, засранці. Або ми- або вони. Смерть в бою- або з чеченським членом в роті.
Ваш вибір. Кацапи не дивляться- за Україну ти, за РІ, чи совок недодохлий.
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01.07.2025 21:37 Ответить
В якій бригаді служиш, Володьку?
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01.07.2025 21:44 Ответить
Ні в якій, сєпарок. Уже три місяці ні в якій. Але, я сильний. Є шанси що відновлюся і повернуся. Штурмовика, звісно, з мене вже не вийде, але ще з пару десятків ваших покладу.
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01.07.2025 21:51 Ответить
да харе интересоваццо-на вечерний опохмел опоздать
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01.07.2025 21:52 Ответить
І я не Володька, кацапе.
Вадимир

той, що веде мир (людей), провідник громади.
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01.07.2025 21:53 Ответить
То ти агітуєш всіх в окопи, а сам диван продавлюєш? Таких зазивал зараз - як гівна.
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01.07.2025 21:56 Ответить
В даний момент- крісло продавлюю. Перед тим- лікарняне ліжко. А ще перед тим, три роки, один місяць і чотири дні- багато чого продавлював. Бетон в підвалі, кригу в окопі по коліно... І дивися, до уваги маминих жоржинок, котрі вважають що їх відразу вб'ють- досі живий. Постраждав, бо ліз куди не те що не посилали- догани мав за те ліз, куди заборонено.
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01.07.2025 22:01 Ответить
Ті, хто справді служили, тут не тусуються. А різних нафронтовиків зараз скрізь, де не плюнь.
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01.07.2025 22:03 Ответить
Ну і де тусуватися тим, хто служили? Ще зовсім недавно Цензор був одним із самих націоналістичних сайтів. Це зараз Адміни втомилися вас банити- бо в кожного з вас по 10-30 ніків. Це ще якщо забути про жителів ТОТ під прапорцями Великобританії, ти зрозумів про кого я..
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01.07.2025 22:09 Ответить
Зараз кожний мент таку корочку має.
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01.07.2025 22:12 Ответить
Ти краще розкажи чому він опинився там сам, а потім за ним тупо спостерігать, і на тому і все.
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01.07.2025 21:52 Ответить
Українці ніколи не пробачать здичавілим кацапам. НІКОЛИ! І навіть після війни цю гниль не пускати в Україну на наступні 100 років.
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01.07.2025 21:54 Ответить
Тому зараз особливо після провалу, бліцкрігу 2022, коли там розраховували, що вбитих, страчених і закатованих українців зариють в канави, а русскоє тєлєвіденіє, Лєнфільм і Мосфільм попрацюють пару років над мізками посполитих, показуючи їм благородного, «русского солдата - освободітєля», то хахлухі будуть приймати їх залицяння, а Міколи будуть горєвать. Ну й таке інше.
А тепер, через три роки кривавих підлих діянь русскіх, які вони вже не навіть не заперечують, там заспівали по іншомо:
«Ви же понімаєтє, там практічскі в каждой сємьє єсть убітие, ікалєчєнниє...погибшиє дєті, внукі...такіх там мілліони. Нам будут мстіть! Поетому у нас нєт вибора, ми должни іх унічтожить. Желательно, всєх.»
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01.07.2025 22:13 Ответить
ймовірно... стратили свогож
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01.07.2025 21:56 Ответить
Та да.
Не может бить, что б русскій солдат, так поступіл с украінцем.
Українця вони б навпаки підвезли до располаги, «напоілі-накормілі, і спать уложілі»...
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01.07.2025 22:17 Ответить
 
 