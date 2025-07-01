Рашисты казнили украинского военнопленного: бойца ВСУ привязали к мотоциклу. ВИДЕО

Российские захватчики, вероятно, казнили украинского военнопленного, привязав к мотоциклу, и волочили по дороге.

Видео распространил командир отделения 24-го штурмового батальона "Айдар", младший сержант Станислав Бунятов "Осман", а омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на преступление оккупантов, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! Чувствительные кадры!

Лубинец отправил официальные письма в ООН и МККК по этому поводу.

"Это демонстративная жестокость и очередное военное преступление РФ. Россия действует как государство-террорист. И за каждое преступление должна понести справедливую ответственность", - добавил он.

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