Рашисты казнили украинского военнопленного: бойца ВСУ привязали к мотоциклу. ВИДЕО
Российские захватчики, вероятно, казнили украинского военнопленного, привязав к мотоциклу, и волочили по дороге.
Видео распространил командир отделения 24-го штурмового батальона "Айдар", младший сержант Станислав Бунятов "Осман", а омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на преступление оккупантов, информирует Цензор.НЕТ.
Внимание! Чувствительные кадры!
Лубинец отправил официальные письма в ООН и МККК по этому поводу.
"Это демонстративная жестокость и очередное военное преступление РФ. Россия действует как государство-террорист. И за каждое преступление должна понести справедливую ответственность", - добавил он.
Топ комментарии
+9 Володимир Омельянов
показать весь комментарий01.07.2025 21:31 Ответить Ссылка
+4 Старый зольдат
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+4 Алекс Скела
показать весь комментарий01.07.2025 21:33 Ответить Ссылка
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І в 10-кратному розмірі.
Бо буде. Війна, засранці. Або ми- або вони. Смерть в бою- або з чеченським членом в роті.
Ваш вибір. Кацапи не дивляться- за Україну ти, за РІ, чи совок недодохлий.
Вадимир
той, що веде мир (людей), провідник громади.
А тепер, через три роки кривавих підлих діянь русскіх, які вони вже не навіть не заперечують, там заспівали по іншомо:
«Ви же понімаєтє, там практічскі в каждой сємьє єсть убітие, ікалєчєнниє...погибшиє дєті, внукі...такіх там мілліони. Нам будут мстіть! Поетому у нас нєт вибора, ми должни іх унічтожить. Желательно, всєх.»
Не может бить, что б русскій солдат, так поступіл с украінцем.
Українця вони б навпаки підвезли до располаги, «напоілі-накормілі, і спать уложілі»...