УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9709 відвідувачів онлайн
Новини Відео Страти українських військовополонених
6 776 43

Рашисти стратили українського військовополоненого: бійця ЗСУ прив’язали до мотоцикла. ВIДЕО

Російські загарбники, ймовірно, стратили українського військовополоненого, прив'язавши до мотоцикла та волочили дорогою.

Відео поширив командир відділення 24-го штурмового батальйону "Айдар", молодший сержант Станіслав Бунятов "Осман", а омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на злочин окупантів, інформує Цензор.НЕТ.

Увага! Чутливі кадри!

Лубінець відправив офіційні листи до ООН та МКЧХ з цього приводу.

"Це демонстративна жорстокість і черговий воєнний злочин РФ. Росія діє як держава-терорист. І за кожен злочин має понести справедливу відповідальність", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні судитимуть окупанта, який розстріляв двох українських військовополонених у Торецьку

Автор: 

військовополонені (1016) страта (81) Лубінець Дмитро (618) воєнні злочини (1895) війна в Україні (5036)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Тому не можек бути жалю до рашиськи виродків їх треба тільки знищувати ,а не відгодовувати в полоні.
показати весь коментар
01.07.2025 21:31 Відповісти
+8
І ці смердючи свинособаки ше шось розповідають шо у нас фашизм. Сдазніть всі 140 000 000 і всі російстки тварюки шо розползлись по світу.
показати весь коментар
01.07.2025 21:32 Відповісти
+7
Не сумніваюсь, що те саме буде зроблено з рузьгими - без відео, по-тихому.
І в 10-кратному розмірі.
показати весь коментар
01.07.2025 21:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тому не можек бути жалю до рашиськи виродків їх треба тільки знищувати ,а не відгодовувати в полоні.
показати весь коментар
01.07.2025 21:31 Відповісти
А з нашими полоненими як бути?
показати весь коментар
01.07.2025 21:44 Відповісти
Польскими?
показати весь коментар
01.07.2025 22:26 Відповісти
Хороша робота в Лубінця - відправляти листи в ООН, от тільки цікаво скільки одержано відповідей??
показати весь коментар
01.07.2025 21:32 Відповісти
Так лубінець може писарем працювати де завгодно сьогодні в Україні завтра в Московії.
показати весь коментар
01.07.2025 22:00 Відповісти
І ці смердючи свинособаки ше шось розповідають шо у нас фашизм. Сдазніть всі 140 000 000 і всі російстки тварюки шо розползлись по світу.
показати весь коментар
01.07.2025 21:32 Відповісти
Не сумніваюсь, що те саме буде зроблено з рузьгими - без відео, по-тихому.
І в 10-кратному розмірі.
показати весь коментар
01.07.2025 21:33 Відповісти
Ну, лахта, поскавчить ;ти ще розкажи про бурятів,коли свої гірші і про штурм Варшави;.
Бо буде. Війна, засранці. Або ми- або вони. Смерть в бою- або з чеченським членом в роті.
Ваш вибір. Кацапи не дивляться- за Україну ти, за РІ, чи совок недодохлий.
показати весь коментар
01.07.2025 21:37 Відповісти
В якій бригаді служиш, Володьку?
показати весь коментар
01.07.2025 21:44 Відповісти
Ні в якій, сєпарок. Уже три місяці ні в якій. Але, я сильний. Є шанси що відновлюся і повернуся. Штурмовика, звісно, з мене вже не вийде, але ще з пару десятків ваших покладу.
показати весь коментар
01.07.2025 21:51 Відповісти
да харе интересоваццо-на вечерний опохмел опоздать
показати весь коментар
01.07.2025 21:52 Відповісти
І я не Володька, кацапе.
Вадимир

той, що веде мир (людей), провідник громади.
показати весь коментар
01.07.2025 21:53 Відповісти
То ти агітуєш всіх в окопи, а сам диван продавлюєш? Таких зазивал зараз - як гівна.
показати весь коментар
01.07.2025 21:56 Відповісти
В даний момент- крісло продавлюю. Перед тим- лікарняне ліжко. А ще перед тим, три роки, один місяць і чотири дні- багато чого продавлював. Бетон в підвалі, кригу в окопі по коліно... І дивися, до уваги маминих жоржинок, котрі вважають що їх відразу вб'ють- досі живий. Постраждав, бо ліз куди не те що не посилали- догани мав за те ліз, куди заборонено.
показати весь коментар
01.07.2025 22:01 Відповісти
Ті, хто справді служили, тут не тусуються. А різних нафронтовиків зараз скрізь, де не плюнь.
показати весь коментар
01.07.2025 22:03 Відповісти
Ну і де тусуватися тим, хто служили? Ще зовсім недавно Цензор був одним із самих націоналістичних сайтів. Це зараз Адміни втомилися вас банити- бо в кожного з вас по 10-30 ніків. Це ще якщо забути про жителів ТОТ під прапорцями Великобританії, ти зрозумів про кого я..
показати весь коментар
01.07.2025 22:09 Відповісти
Зараз кожний мент таку корочку має.
показати весь коментар
01.07.2025 22:12 Відповісти
Незаслужено. Я свою оплатив кров'ю.
показати весь коментар
01.07.2025 22:22 Відповісти
Свежее нету? Один и тот же человек под разными никами уже давно выкладывает подобные фото в данном антураже. Правда раньше он отмазывался, что прошёл АТО, и своё отвоевал( иногда, что воевал в начале войны и комиссовался), а теперь 3 месяца как опять отвоевал. Иногда было ещё мутное фото, где два человека в форме с оружием( типо он).
показати весь коментар
01.07.2025 22:29 Відповісти
Дай посилання, де ти таке бачив.
показати весь коментар
01.07.2025 22:30 Відповісти
Вибачте що встряв, Вам що, влом послати цього кацапського лугандона - провокатора ?
От таке йому посилання і повинно бути.
показати весь коментар
01.07.2025 22:46 Відповісти
Та я відразу не зрозумів хто він. До війни був такий нік- наче цілком адекватний. Схоже, новорег вкрав нік...
показати весь коментар
01.07.2025 22:53 Відповісти
Милейший, если вы думаете, что я штудирую цензор каждый день, храню ссылки на всякие подозрительные вещи, веду кондуиты ( как некоторые) с никами врагов народа-то вы ошибаетесь. Просто свойство памяти у меня такое, профессиональное. Так что можете считать мои утверждения голословными, а я останусь при своём мнении.
показати весь коментар
01.07.2025 22:49 Відповісти
Nu înțeleg rusa.
показати весь коментар
01.07.2025 22:51 Відповісти
І більше не вступай зі мною в діалог, новореже, тим більше- мовою окупантів, гвалтівників і вбивць.
А, ще.
Смерть Донбасу.
показати весь коментар
01.07.2025 22:55 Відповісти
Смерть захваченным украинским территориям? Смерть кацапов на захваченных украинских территориях я поддерживаю, но не смерть украинских территорий.
показати весь коментар
01.07.2025 23:16 Відповісти
Хоча... Лови.
показати весь коментар
01.07.2025 22:45 Відповісти
Дата выдачи 22.09.23? Так 3 месяца как с войны. Дата выдачи пишется вручную. То что пол печати не читается это норм? Литеры "УБД" отличаются цветом от остальных. Код на печати как-то не пляшет с в/ч А5725.
показати весь коментар
01.07.2025 23:14 Відповісти
Ти краще розкажи чому він опинився там сам, а потім за ним тупо спостерігать, і на тому і все.
показати весь коментар
01.07.2025 21:52 Відповісти
Всі воювати фізично не будуть ніколи
показати весь коментар
01.07.2025 22:28 Відповісти
Українці ніколи не пробачать здичавілим кацапам. НІКОЛИ! І навіть після війни цю гниль не пускати в Україну на наступні 100 років.
показати весь коментар
01.07.2025 21:54 Відповісти
Тому зараз особливо після провалу, бліцкрігу 2022, коли там розраховували, що вбитих, страчених і закатованих українців зариють в канави, а русскоє тєлєвіденіє, Лєнфільм і Мосфільм попрацюють пару років над мізками посполитих, показуючи їм благородного, «русского солдата - освободітєля», то хахлухі будуть приймати їх залицяння, а Міколи будуть горєвать. Ну й таке інше.
А тепер, через три роки кривавих підлих діянь русскіх, які вони вже не навіть не заперечують, там заспівали по іншомо:
«Ви же понімаєтє, там практічскі в каждой сємьє єсть убітие, ікалєчєнниє...погибшиє дєті, внукі...такіх там мілліони. Нам будут мстіть! Поетому у нас нєт вибора, ми должни іх унічтожить. Желательно, всєх.»
показати весь коментар
01.07.2025 22:13 Відповісти
ймовірно... стратили свогож
показати весь коментар
01.07.2025 21:56 Відповісти
Та да.
Не может бить, что б русскій солдат, так поступіл с украінцем.
Українця вони б навпаки підвезли до располаги, «напоілі-накормілі, і спать уложілі»...
показати весь коментар
01.07.2025 22:17 Відповісти
А вы бы хотели, чтобы это точно был украинец? Будем надеяться что своих мордуют, а я и без этих видях знаю, что кацапы моральные выродки.
показати весь коментар
01.07.2025 22:33 Відповісти
хотєлі ??????

«В глазкі долбішься ?» (с)

«Рашисти стратили українського військовополоненого: бійця ЗСУ прив'язали до мотоцикла. ВIДЕОВідео https://t.me/stanislav_osman/9201 поширив командир відділення 24-го штурмового батальйону "Айдар", молодший сержант Станіслав Бунятов "Осман", а омбудсмен Дмитро Лубінець https://t.me/dmytro_lubinetzs/9252 відреагував на злочин окупантів, інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/v3561018»
показати весь коментар
01.07.2025 22:40 Відповісти
де там видно що це українець? для картинки піде будь хто
показати весь коментар
01.07.2025 22:54 Відповісти
То что ти россійскій кацап, відно отлічно.
КЦП-ПНХ !
показати весь коментар
01.07.2025 23:02 Відповісти
Які ще аргументи потрібні для світу щоб зрозуміти що цих тварин повинен зупинити весь світ, а не спостерігаючи як це робить Україна.
показати весь коментар
01.07.2025 22:21 Відповісти
Кроме нас всем пох. Если за свою безопасность надо будет угрохать всё население Украины-угрохают. А так, да-все цивилизованные и гуманные.
показати весь коментар
01.07.2025 22:36 Відповісти
КЦП - ПНХ!
показати весь коментар
01.07.2025 22:42 Відповісти
 
 