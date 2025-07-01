Рашисти стратили українського військовополоненого: бійця ЗСУ прив’язали до мотоцикла. ВIДЕО

Російські загарбники, ймовірно, стратили українського військовополоненого, прив'язавши до мотоцикла та волочили дорогою.

Відео поширив командир відділення 24-го штурмового батальйону "Айдар", молодший сержант Станіслав Бунятов "Осман", а омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на злочин окупантів, інформує Цензор.НЕТ.

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Лубінець відправив офіційні листи до ООН та МКЧХ з цього приводу.

"Це демонстративна жорстокість і черговий воєнний злочин РФ. Росія діє як держава-терорист. І за кожен злочин має понести справедливу відповідальність", - додав він.

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