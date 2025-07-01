Рашисти стратили українського військовополоненого: бійця ЗСУ прив’язали до мотоцикла. ВIДЕО
Російські загарбники, ймовірно, стратили українського військовополоненого, прив'язавши до мотоцикла та волочили дорогою.
Відео поширив командир відділення 24-го штурмового батальйону "Айдар", молодший сержант Станіслав Бунятов "Осман", а омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на злочин окупантів, інформує Цензор.НЕТ.
Увага! Чутливі кадри!
Лубінець відправив офіційні листи до ООН та МКЧХ з цього приводу.
"Це демонстративна жорстокість і черговий воєнний злочин РФ. Росія діє як держава-терорист. І за кожен злочин має понести справедливу відповідальність", - додав він.
Топ коментарі
+12 Володимир Омельянов
показати весь коментар01.07.2025 21:31 Відповісти Посилання
+8 Старый зольдат
показати весь коментар01.07.2025 21:32 Відповісти Посилання
+7 Алекс Скела
показати весь коментар01.07.2025 21:33 Відповісти Посилання
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І в 10-кратному розмірі.
Бо буде. Війна, засранці. Або ми- або вони. Смерть в бою- або з чеченським членом в роті.
Ваш вибір. Кацапи не дивляться- за Україну ти, за РІ, чи совок недодохлий.
Вадимир
той, що веде мир (людей), провідник громади.
От таке йому посилання і повинно бути.
А, ще.
Смерть Донбасу.
А тепер, через три роки кривавих підлих діянь русскіх, які вони вже не навіть не заперечують, там заспівали по іншомо:
«Ви же понімаєтє, там практічскі в каждой сємьє єсть убітие, ікалєчєнниє...погибшиє дєті, внукі...такіх там мілліони. Нам будут мстіть! Поетому у нас нєт вибора, ми должни іх унічтожить. Желательно, всєх.»
Не может бить, что б русскій солдат, так поступіл с украінцем.
Українця вони б навпаки підвезли до располаги, «напоілі-накормілі, і спать уложілі»...
«В глазкі долбішься ?» (с)
«Рашисти стратили українського військовополоненого: бійця ЗСУ прив'язали до мотоцикла. ВIДЕОВідео https://t.me/stanislav_osman/9201 поширив командир відділення 24-го штурмового батальйону "Айдар", молодший сержант Станіслав Бунятов "Осман", а омбудсмен Дмитро Лубінець https://t.me/dmytro_lubinetzs/9252 відреагував на злочин окупантів, інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/v3561018»
КЦП-ПНХ !