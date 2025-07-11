Прокуратура встановила окупанта, який розстріляв авто з родиною на Харківщині під час окупації: батько та 9-річна донька загинули

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 22-річному російському військовому у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що сім’я з Харкова — чоловік із дружиною та двоє їхніх дітей — 9-річна донька і 17-річний син — вирішили евакуюватися до більш безпечного населеного пункту.

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З кулемета розстріляв авто з дітьми

Вдень 2 березня 2022 року, рухаючись автомобілем трасою поблизу села Дементіївка Харківського району, яке на той момент уже перебувало під контролем окупантів, вони стали жертвами жорстокого воєнного злочину.

Російський військовослужбовець, усвідомлюючи, що перед ним — цивільний транспортний засіб, відкрив вогонь із кулемета калібру 12,7 мм.

Внаслідок обстрілу водій втратив керування, і машина з’їхала з дороги. Коли чоловік спробував знову завести авто та продовжити рух, військовий відкрив вогонь повторно — цього разу прицільно. Автомобіль загорівся.

На місці загинули батько та його 9-річна донька. Мати та 17-річний син дістали тяжкі поранення, але змогли вибратися з палаючої машини та впасти на землю. Попри це, російський солдат продовжував стріляти в бік охопленого вогнем авто.







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Поранені лежали на узбіччі дороги, стікаючи кров’ю. За словами потерпілих, фігурант підійшов до них майже впритул, вимовив: "У меня приказ стрелять по всем" — і пішов геть.

На щастя, життя постраждалих вдалося врятувати — їх помітили небайдужі люди, які вчасно доправили поранених до лікарні.

Встановили особу підозрюваного

Ювенальні прокурори спільно з поліцією та СБУ провели масштабну роботу та встановили підозрюваного. Це — військовослужбовець 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї гвардійської загальновійськової армії Московського військового округу, уродженець Бєлгородської області рф.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук. Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

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