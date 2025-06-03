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Новости Изнасилование детей
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Более года насиловал 13-летнюю дочь: в Киевской области мужчину приговорили к 13 годам, - Нацполиция

Суд в Минске приговорил украинца и двух белорусов к тюремному заключению за подрыв железной дороги

Суд приговорил к 13 годам лишения свободы 41-летнего жителя Киевской области, который систематически совершал сексуальное насилие в отношении своей малолетней дочери.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Киевской области и областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Преступление раскрыли в июне 2023 года после обращения представителей по делам детей. Они сообщили правоохранителям о случаях насилия в семье в Броварском районе.

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По результатам расследования установили: в течение 2021-2022 годов местный житель неоднократно насиловал свою 13-летнюю дочь. Семья девочки ранее состояла на учете из-за сложных жизненных обстоятельств и привлекала внимание ювенальных служб.

Сначала школьница скрывала факты насилия. Ей оказывали психологическую поддержку, а затем вместе с другими детьми изъяли из семьи. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт изнасилования подростка.

Суд признал 41-летнего мужчину виновным по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса (изнасилование) и назначил наказание в виде 13 лет заключения. Сведения об осужденном внесли в реестр лиц, совершивших преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый остается под стражей.

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Автор: 

дети (6565) изнасилование (920) Киевская область (4191) Нацполиция (16553)


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Топ комментарии
+11
Ці 13 років у цього утирка пройдуть "весело".
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03.06.2025 17:14 Ответить
+9
Это ж каким надо быть конченным, чтобы насиловать родную дочь…
Ужас …
Надеюсь ему порвут жопу в тюрьме на мелкие клочки …
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03.06.2025 17:37 Ответить
+7
Ти вже дістав усіх, клоун. Просто йди нахрін. Бувай.
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03.06.2025 17:43 Ответить
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Ці 13 років у цього утирка пройдуть "весело".
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03.06.2025 17:14 Ответить
Менше слухай ;русскій шансон;. Сидітиме між таких же відморозків як він сам.
А взагалі, vitaliymkua , як би тобі особисто було краще: ТЦК чи 13 на нарах біля параші?
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03.06.2025 17:40 Ответить
Ти вже дістав усіх, клоун. Просто йди нахрін. Бувай.
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03.06.2025 17:43 Ответить
Ти не відповів.
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03.06.2025 17:48 Ответить
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03.06.2025 17:16 Ответить
На парашу кукурікати.
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03.06.2025 17:17 Ответить
Таких виродків - гвалтівників малолітних дітей не балують
на зоні !!
Ну і мразоти 😠
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03.06.2025 17:33 Ответить
Жах.
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03.06.2025 17:34 Ответить
Это ж каким надо быть конченным, чтобы насиловать родную дочь…
Ужас …
Надеюсь ему порвут жопу в тюрьме на мелкие клочки …
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03.06.2025 17:37 Ответить
Російськомовний етнічний кацап.
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03.06.2025 17:39 Ответить
Там головна скрєпа - снохачі і иан'яки садисти . Тим більше якщо неблагоподучна сім'я
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03.06.2025 18:11 Ответить
Головний стєрх цілує мальчіков в животік, малює дітям дупу (кошачу) на дошці та розказую школярам про "рєзіновиє попкі".....
Може педобір це їхня істинна і справжня скрєпа ? А не оце все "пужкін, єсєнін і хруст францусской булкі"...
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03.06.2025 19:35 Ответить
Це треба втопити у бочці з гівном...
А бочку потім відправити кацапам!
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03.06.2025 19:01 Ответить
Ці, зкацаплені портновські, в мантіях, геть втратили відчуття реальності!!
Але ж це, не їх дитину мордували! За свою, у цього нелюда, уже б і кістки прогнили… Горе тобі, Україно, ворог сидить в хаті!
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03.06.2025 19:52 Ответить
 
 