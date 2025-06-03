Более года насиловал 13-летнюю дочь: в Киевской области мужчину приговорили к 13 годам, - Нацполиция
Суд приговорил к 13 годам лишения свободы 41-летнего жителя Киевской области, который систематически совершал сексуальное насилие в отношении своей малолетней дочери.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Киевской области и областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Преступление раскрыли в июне 2023 года после обращения представителей по делам детей. Они сообщили правоохранителям о случаях насилия в семье в Броварском районе.
По результатам расследования установили: в течение 2021-2022 годов местный житель неоднократно насиловал свою 13-летнюю дочь. Семья девочки ранее состояла на учете из-за сложных жизненных обстоятельств и привлекала внимание ювенальных служб.
Сначала школьница скрывала факты насилия. Ей оказывали психологическую поддержку, а затем вместе с другими детьми изъяли из семьи. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт изнасилования подростка.
Суд признал 41-летнего мужчину виновным по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса (изнасилование) и назначил наказание в виде 13 лет заключения. Сведения об осужденном внесли в реестр лиц, совершивших преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних.
До вступления приговора в законную силу обвиняемый остается под стражей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А взагалі, vitaliymkua , як би тобі особисто було краще: ТЦК чи 13 на нарах біля параші?
на зоні !!
Ну і мразоти 😠
Ужас …
Надеюсь ему порвут жопу в тюрьме на мелкие клочки …
Може педобір це їхня істинна і справжня скрєпа ? А не оце все "пужкін, єсєнін і хруст францусской булкі"...
А бочку потім відправити кацапам!
Але ж це, не їх дитину мордували! За свою, у цього нелюда, уже б і кістки прогнили… Горе тобі, Україно, ворог сидить в хаті!