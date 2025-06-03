Более года насиловал 13-летнюю дочь: в Киевской области мужчину приговорили к 13 годам, - Нацполиция

Суд приговорил к 13 годам лишения свободы 41-летнего жителя Киевской области, который систематически совершал сексуальное насилие в отношении своей малолетней дочери.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Киевской области и областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Преступление раскрыли в июне 2023 года после обращения представителей по делам детей. Они сообщили правоохранителям о случаях насилия в семье в Броварском районе.

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По результатам расследования установили: в течение 2021-2022 годов местный житель неоднократно насиловал свою 13-летнюю дочь. Семья девочки ранее состояла на учете из-за сложных жизненных обстоятельств и привлекала внимание ювенальных служб.

Сначала школьница скрывала факты насилия. Ей оказывали психологическую поддержку, а затем вместе с другими детьми изъяли из семьи. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт изнасилования подростка.

Суд признал 41-летнего мужчину виновным по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса (изнасилование) и назначил наказание в виде 13 лет заключения. Сведения об осужденном внесли в реестр лиц, совершивших преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый остается под стражей.

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