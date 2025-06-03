Понад рік ґвалтував 13-річну доньку: на Київщині чоловіка засудили до 13 років, - Нацполіція

До 13 років позбавлення волі засуджено 41-річного мешканця Київщини, який систематично чинив сексуальне насильство щодо своєї малолітньої доньки.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Київської області та обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Злочин розкрили у червні 2023 року після звернення представників у справах дітей. Вони повідомили правоохоронцям про випадки насильства в родині у Броварському районі.

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За результатами розслідування встановили: протягом 2021-2022 років місцевий житель неодноразово ґвалтував свою 13-річну доньку. Родина дівчинки раніше перебувала на обліку через складні життєві обставини та привертала увагу ювенальних служб.

Спочатку школярка приховувала факти насильства. Їй надавали психологічну підтримку, а згодом разом з іншими дітьми вилучили з родини. Судово-медична експертиза підтвердила факт зґвалтування підлітка.

Суд визнав 41-річного чоловіка винним за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу (зґвалтування) та призначив покарання у вигляді 13 років ув'язнення. Відомості про засудженого внесли до реєстру осіб, які скоїли злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх.

До набрання вироком законної сили обвинувачений залишається під вартою.

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