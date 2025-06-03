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Новини Зґвалтування дітей
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Понад рік ґвалтував 13-річну доньку: на Київщині чоловіка засудили до 13 років, - Нацполіція

Суд у Мінську засудив українця та двох білорусів до тюремного ув’язнення за підрив залізниці

До 13 років позбавлення волі засуджено  41-річного мешканця Київщини, який систематично чинив сексуальне насильство щодо своєї малолітньої доньки.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Київської області та обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Злочин розкрили у червні 2023 року після звернення представників у справах дітей. Вони повідомили правоохоронцям про випадки насильства в родині у Броварському районі.

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За результатами розслідування встановили: протягом 2021-2022 років місцевий житель неодноразово ґвалтував свою 13-річну доньку. Родина дівчинки раніше перебувала на обліку через складні життєві обставини та привертала увагу ювенальних служб.

Спочатку школярка приховувала факти насильства. Їй надавали психологічну підтримку, а згодом разом з іншими дітьми вилучили з родини. Судово-медична експертиза підтвердила факт зґвалтування підлітка.

Суд визнав 41-річного чоловіка винним за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу (зґвалтування) та призначив покарання у вигляді 13 років ув'язнення. Відомості про засудженого внесли до реєстру осіб, які скоїли злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх.

До набрання вироком законної сили обвинувачений залишається під вартою.

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Автор: 

діти (5140) зґвалтування (388) Київська область (4086) Нацполіція (15267)


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Топ коментарі
+11
Ці 13 років у цього утирка пройдуть "весело".
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03.06.2025 17:14 Відповісти
+9
Это ж каким надо быть конченным, чтобы насиловать родную дочь…
Ужас …
Надеюсь ему порвут жопу в тюрьме на мелкие клочки …
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03.06.2025 17:37 Відповісти
+7
Ти вже дістав усіх, клоун. Просто йди нахрін. Бувай.
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03.06.2025 17:43 Відповісти
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Ці 13 років у цього утирка пройдуть "весело".
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03.06.2025 17:14 Відповісти
Менше слухай ;русскій шансон;. Сидітиме між таких же відморозків як він сам.
А взагалі, vitaliymkua , як би тобі особисто було краще: ТЦК чи 13 на нарах біля параші?
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03.06.2025 17:40 Відповісти
Ти вже дістав усіх, клоун. Просто йди нахрін. Бувай.
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03.06.2025 17:43 Відповісти
Ти не відповів.
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03.06.2025 17:48 Відповісти
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03.06.2025 17:16 Відповісти
На парашу кукурікати.
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03.06.2025 17:17 Відповісти
Таких виродків - гвалтівників малолітних дітей не балують
на зоні !!
Ну і мразоти 😠
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03.06.2025 17:33 Відповісти
Жах.
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03.06.2025 17:34 Відповісти
Это ж каким надо быть конченным, чтобы насиловать родную дочь…
Ужас …
Надеюсь ему порвут жопу в тюрьме на мелкие клочки …
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03.06.2025 17:37 Відповісти
Російськомовний етнічний кацап.
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03.06.2025 17:39 Відповісти
Там головна скрєпа - снохачі і иан'яки садисти . Тим більше якщо неблагоподучна сім'я
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03.06.2025 18:11 Відповісти
Це треба втопити у бочці з гівном...
А бочку потім відправити кацапам!
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03.06.2025 19:01 Відповісти
 
 