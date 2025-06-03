Росіяни на ТОТ Запорізької області складають списки дітей, які залишилися без батьків, для "евакуації" до РФ, - ЦНС
За вказівкою з Кремля, російські поплічники тимчасово окупованого Мелітополя почали системну "ревізію" дітей, які залишилися без батьків через російську війну.
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
"Під виглядом "візитів поваги" і "піклування" призначений "мер" Мелітополя Сергій Золотарьов регулярно відвідує родини з дітьми, де батьки загинули, зникли, або перебувають у полоні. Їх супроводжують представники окупаційного "управління у справах дітей", які вивчають документи, умови проживання та складають списки. Звичайно не для допомоги, а для підготовки до "евакуації" та подальшого вивезення дітей на Росію", - йдеться в повідомленні.
У ЦНС наголошують, що РФ уже неодноразово організовувала викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій, змінюючи їхні особисті дані, громадянство та віддаючи в російські родини. Ці дії є воєнним злочином згідно з міжнародним гуманітарним правом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль