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Новини Депортація дітей
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Лубінець закликав євродепутатів визнати геноцидом депортацію Росією українських дітей

5 дітей повернулися в Україну

Представники Європейської політичної партії The Alliance of Liberals and Democrats for Europe обговорили з омбудсменом Дмитром Лубінцем посилення тиску на РФ для повернення депортованих Росією українських дітей.

Про це коментарі Укрніформу заявила заступниця голови парламентської фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене разом з делегацією ALDE, до складу якої зокрема увійшли депутатки Європейського парламенту, була окрема зустріч зустріч у Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. Ми говорили про посилення тиску на Росію. Говорили про те, що можуть зробити європейські партії і політики для повернення дітей, які були депортовані Росією. А також для того, щоб чинити тиск на такі міжнародні організації, як, наприклад, Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), який у своєму мандаті, насправді, за всіма діючими конвенціями має можливість доступу (до полонених. - Ред.). Але з тих чи інших причин не реалізує цей мандат", - розповіла Кравчук.

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Депутатка також наголосила, що Лубінець, своєю чергою закликав європейських колег визнати депортацію українських дітей геноцидом та виключати РФ з міжнародних організацій, запроваджувати санкції щодо всіх причетних до процесу депортації українських дітей.

Автор: 

депортація (723) діти (5087) росія (65336) Лубінець Дмитро (599) Кравчук Євгенія (374)


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Та по "геноциду" он прав, но сроки...
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03.05.2025 23:07 Відповісти
заходьте вже взавтра під новим ніком, сьогодняшний...
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03.05.2025 23:10 Відповісти
Ой, Дииимаааа, не прошло и 20 лет!!!
Де ти був, чучело???
В ООН и СобБезе уже надо было всё слюной забрызгать, а ты???
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03.05.2025 23:02 Відповісти
Мені цікаво, може хто знає, чи є точна цифра цих дітей? А головне скільки з них сиріт і скільки мають маму чи тата на підконтрольній Україні території?
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03.05.2025 23:18 Відповісти
 
 