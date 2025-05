Лубінець закликав євродепутатів визнати геноцидом депортацію Росією українських дітей

Представники Європейської політичної партії The Alliance of Liberals and Democrats for Europe обговорили з омбудсменом Дмитром Лубінцем посилення тиску на РФ для повернення депортованих Росією українських дітей.

Про це коментарі Укрніформу заявила заступниця голови парламентської фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене разом з делегацією ALDE, до складу якої зокрема увійшли депутатки Європейського парламенту, була окрема зустріч зустріч у Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. Ми говорили про посилення тиску на Росію. Говорили про те, що можуть зробити європейські партії і політики для повернення дітей, які були депортовані Росією. А також для того, щоб чинити тиск на такі міжнародні організації, як, наприклад, Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), який у своєму мандаті, насправді, за всіма діючими конвенціями має можливість доступу (до полонених. - Ред.). Але з тих чи інших причин не реалізує цей мандат", - розповіла Кравчук.

Депутатка також наголосила, що Лубінець, своєю чергою закликав європейських колег визнати депортацію українських дітей геноцидом та виключати РФ з міжнародних організацій, запроваджувати санкції щодо всіх причетних до процесу депортації українських дітей.