ЄСПЛ розпочав процедуру щодо незаконного всиновлення росіянами українських дітей з окупованого Криму

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) повідомив уряд рф про заяву № 6719/23, подану Українською Гельсінською спілкою з прав людини в інтересах десяти українських дітей, вивезених із Криму після окупації півострова у 2014 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило представництво президента України в Криму

Зазначається, що йдеться про дітей віком від одного до п’яти років, які на момент окупації перебували під опікою держави у дитячих установах. Після встановлення контролю над Кримом, російська влада відмовилася повернути дітей Україні, не повідомила про місце їхнього перебування, а згодом їхні профілі з’явилися на російському сайті для всиновлення.

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"УГСПЛ припускає, що частину дітей могли всиновити, оскільки інформація про них зникла з платформи. У 2014 році російська влада оголосила понад 4 тисячі українських дітей із Криму, які не мали батьківського піклування, своїми громадянами", - ідеться в повідомленні.

Заява до ЄСПЛ ґрунтується, зокрема, на статтях Європейської конвенції з прав людини, що гарантують право на повагу до приватного життя, свободу та особисту недоторканність.

За словами заявників, свавільна зміна громадянства та подальше всиновлення позбавили дітей їхньої соціальної ідентичності як громадян України. Утримання дітей у закладах після окупації Криму також розцінюється як порушення їхніх прав.

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У Представництві Президента України в Автономній Республіці Крим нагадали, що росія депортує та переміщує українських дітей з окупованих територій з 2014 року, але після початку повномасштабної війни масштаби цих порушень значно зросли.

Нагадаємо, станом на грудень 2024 року Україна верифікувала 19,5 тис. дітей, яких Росія насильно депортувала. Повертати своїх дітей Україна намагається за посередництва партнерів, зокрема Катару та Ватикану.