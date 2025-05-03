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Новости Депортация детей
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Лубинец призвал евродепутатов признать геноцидом депортацию Россией украинских детей

5 детей вернулись в Украину

Представители Европейской политической партии The Alliance of Liberals and Democrats for Europe обсудили с омбудсменом Дмитрием Лубинцом усиление давления на РФ для возвращения депортированных Россией украинских детей.

Об этом в комментарии Укрниформу заявила заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня вместе с делегацией ALDE, в состав которой в частности вошли депутаты Европейского парламента, была отдельная встреча встреча у Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца. Мы говорили об усилении давления на Россию. Говорили о том, что могут сделать европейские партии и политики для возвращения детей, которые были депортированы Россией. А также для того, чтобы оказать давление на такие международные организации, как, например, Международный комитет Красного Креста (МККК), который в своем мандате, на самом деле, по всем действующим конвенциям имеет возможность доступа (к пленным. - Ред.). Но по тем или иным причинам не реализует этот мандат", - рассказала Кравчук.

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Депутат также отметила, что Лубинец, в свою очередь призвал европейских коллег признать депортацию украинских детей геноцидом и исключать РФ из международных организаций, вводить санкции в отношении всех причастных к процессу депортации украинских детей.

Автор: 

депортация (681) дети (6514) россия (95652) Лубинец Дмитрий (465) Кравчук Евгения (367)


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Та по "геноциду" он прав, но сроки...
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03.05.2025 23:07 Ответить
заходьте вже взавтра під новим ніком, сьогодняшний...
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03.05.2025 23:10 Ответить
Ой, Дииимаааа, не прошло и 20 лет!!!
Де ти був, чучело???
В ООН и СобБезе уже надо было всё слюной забрызгать, а ты???
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03.05.2025 23:02 Ответить
Мені цікаво, може хто знає, чи є точна цифра цих дітей? А головне скільки з них сиріт і скільки мають маму чи тата на підконтрольній Україні території?
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03.05.2025 23:18 Ответить
 
 