Лубинец призвал евродепутатов признать геноцидом депортацию Россией украинских детей

Представители Европейской политической партии The Alliance of Liberals and Democrats for Europe обсудили с омбудсменом Дмитрием Лубинцом усиление давления на РФ для возвращения депортированных Россией украинских детей.

Об этом в комментарии Укрниформу заявила заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня вместе с делегацией ALDE, в состав которой в частности вошли депутаты Европейского парламента, была отдельная встреча встреча у Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца. Мы говорили об усилении давления на Россию. Говорили о том, что могут сделать европейские партии и политики для возвращения детей, которые были депортированы Россией. А также для того, чтобы оказать давление на такие международные организации, как, например, Международный комитет Красного Креста (МККК), который в своем мандате, на самом деле, по всем действующим конвенциям имеет возможность доступа (к пленным. - Ред.). Но по тем или иным причинам не реализует этот мандат", - рассказала Кравчук.

Депутат также отметила, что Лубинец, в свою очередь призвал европейских коллег признать депортацию украинских детей геноцидом и исключать РФ из международных организаций, вводить санкции в отношении всех причастных к процессу депортации украинских детей.