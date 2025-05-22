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Новини Депортація Росією українських дітей
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Реальна кількість депортованих РФ дітей може бути значно більша за офіційні 19 546, - Зарівна

Діти

Справжня кількість депортованих росіянами українських дітей може бути значно більшою за офіційні дані.

Про це заявила операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі у нас є інформація про 19 546 дітей, які були незаконно депортовані або примусово переміщені. При цьому важливо розуміти, що ця цифра може бути набагато більшою, тому що в 2022 році росіяни, а саме Марія Львова-Бєлова, назвала цифру в 744 тисячі українських дітей, які були вивезені на територію Росії. Після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і Марії Львової-Бєлової, вони припинили називати будь-які цифри публічно. Таким чином дуже важко сказати, якою є точна цифра", - зазначила вона.

Також вона нагадала про 1,6 млн українських дітей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

"Вони щодня піддаються індоктринації, мілітаризації, відбувається ідеологічна промивка їхніх мізків. І це теж дуже важлива цифра, яку нам треба тримати в голові, коли ми говоримо про цю проблематику", - підкреслила Зарівна.

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Говорячи про цифри, вона нагадала й про 2 245 дітей, імена яких містяться в реєстрі, який обліковує зниклих безвісти за особливих обставин.

"У нашому випадку особливі обставини - це війна. І тут важливо розуміти, що примусово переміщені або депортовані діти можуть одночасно вважатися зниклими безвісти. Цей реєстр, який обліковує зниклих безвісти за особливих обставин, знаходиться в структурі МВС і обмінюється даними з реєстром депортованих дітей, який знаходиться в підпорядкуванні Мін’юсту", - уточнила операційна директорка ініціативи.

Вона наголосила, що ключова проблема полягає у тому, що російська сторона не надає інформацію про депортованих українських дітей.

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"Росія не надає жодної інформації про цих дітей ані нам, ані жодним міжнародним організаціям. І це ключова проблема для в питанні кристалізації цифри і взагалі в питанні пошуку інформації, верифікації даних", - резюмувала Зарівна.

Раніше повідомлялось, що окупаційні адміністрації продовжують примусове вивезення дітей з тимчасово окупованої частини Херсонської області до Росії.

Автор: 

депортація (729) діти (5123)


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Так а кто отдал этих детей оккупантам? Украина же и подарила москалям этих детей когда отказалась их эвакуировать. Так а чего теперь ВЫТЬ? Не накдо было отдавать детей оккупантам. А теперь эти детки уже никогда в Украине не будут. Как известно "ЧТО С ВОЗА УПАЛО ТО ПРОПАЛО"
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22.05.2025 19:10 Відповісти
А де їхні батьки?
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22.05.2025 19:33 Відповісти
ну, то есть Хйло сейчас правомерно себя считает в выигрыше, лям холопов убыло, ясыр 2,5 ляма янычар. - прибыль +150% + земля и редкоземельные минералы. многоходовочка. вяликая пабеда. можно еще минимум столько же воевать.
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22.05.2025 21:07 Відповісти
 
 