Реальное количество депортированных в РФ детей может быть значительно больше официальных 19 546, - Заривная

Настоящее количество депортированных россиянами украинских детей может быть значительно больше официальных данных.

Об этом заявила операционный директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заривная, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас у нас есть информация о 19 546 детях, которые были незаконно депортированы или принудительно перемещены. При этом важно понимать, что эта цифра может быть намного больше, потому что в 2022 году россияне, а именно Мария Львова-Белова, назвала цифру в 744 тысячи украинских детей, которые были вывезены на территорию России. После того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и Марии Львовой-Беловой, они прекратили называть любые цифры публично. Таким образом очень трудно сказать, какова точная цифра", - отметила она.

Также она напомнила о 1,6 млн украинских детей, которые находятся на временно оккупированных территориях.

"Они ежедневно подвергаются индоктринации, милитаризации, происходит идеологическая промывка их мозгов. И это тоже очень важная цифра, которую нам надо держать в голове, когда мы говорим об этой проблематике", - подчеркнула Заривная.

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Говоря о цифрах, она напомнила и о 2 245 детях, имена которых содержатся в реестре, который учитывает пропавших без вести при особых обстоятельствах.

"В нашем случае особые обстоятельства - это война. И здесь важно понимать, что принудительно перемещенные или депортированные дети могут одновременно считаться пропавшими без вести. Этот реестр, который учитывает пропавших без вести при особых обстоятельствах, находится в структуре МВД и обменивается данными с реестром депортированных детей, который находится в подчинении Минюста", - уточнила операционный директор инициативы.

Она подчеркнула, что ключевая проблема заключается в том, что российская сторона не предоставляет информацию о депортированных украинских детях.

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"Россия не предоставляет никакой информации об этих детях ни нам, ни международным организациям. И это ключевая проблема в вопросе кристаллизации цифры и вообще в вопросе поиска информации, верификации данных", - резюмировала Заривная.

Ранее сообщалось, что оккупационные администрации продолжают принудительный вывоз детей с временно оккупированной части Херсонской области в Россию.