РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10874 посетителя онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
708 9

Оккупанты планируют в этом году закрыть более 100 школ в Луганской области

В Луганской области оккупанты закрывают школы, потому что нет детей

На временно оккупированной территории Луганской области так называемая "власть" планирует закрыть более 100 школ из-за нехватки детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Алексей Харченко.

"В так называемой "ЛНР" в этом году закроют более 100 школ. Основная причина - отсутствие детей. Параллельно с многочисленными заявлениями о якобы возвращении людей на захваченные территории оккупационная власть сообщает о пустых школах во многих городах и селах. По словам захватчиков, родительское сообщество поддержало ликвидацию образовательных учреждений", - говорится в заметке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне привлекли более 6 тысяч детей к "Юнармии" на оккупированной Луганщине, - ОГА

Автор: 

дети (6694) оккупация (10271) школа (3034) Луганская область (6543)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так звана "влада" планує закрити понад 100 шкіл через брак дітей.

Поїли, звірюки?
показать весь комментарий
22.05.2025 13:42 Ответить
чмигаль закриває більш як 400,щось у цьому є схожим
показать весь комментарий
22.05.2025 14:08 Ответить
У 2020 році, за даними Інституту освітньої аналітики, у 14 815 школах різних форм власності працювало в Україні. Протягом наступних 4 років кількість шкіл скоротилася на 14%, а саме закрили 2114 шкіл. Найбільш значне скорочення відбувалося в селах, де було втрачено близько п'ятої частини шкіл.
показать весь комментарий
22.05.2025 14:14 Ответить
закривають працюючі школи на мирних територіях
показать весь комментарий
22.05.2025 15:42 Ответить
Випалена земля, там життя вже не буде. руССкій мір.
показать весь комментарий
22.05.2025 13:44 Ответить
показать весь комментарий
22.05.2025 14:25 Ответить
Зараз цих чмобіків погонять на м'ясний штурм, і всі радісно побіжуть вперед за своєю смертю. Ніхто навіть слова не скаже. А були часи, коли ці чмирі тут гордо розповідали, хто повинен за них служити в армії. З рядів россіймьких чмобіків виживших практично немає.
показать весь комментарий
22.05.2025 14:43 Ответить
Кацапи вміють лише убивати і руйнувати ,їх завдання знищення України ,тому ніякої промисловості ніхто не буде створювати як і освіти чи тим більше культури.
показать весь комментарий
22.05.2025 14:42 Ответить
Ця сарана після себе залишає пустелю...
показать весь комментарий
22.05.2025 15:03 Ответить
 
 