Оккупанты планируют в этом году закрыть более 100 школ в Луганской области

На временно оккупированной территории Луганской области так называемая "власть" планирует закрыть более 100 школ из-за нехватки детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Алексей Харченко.

"В так называемой "ЛНР" в этом году закроют более 100 школ. Основная причина - отсутствие детей. Параллельно с многочисленными заявлениями о якобы возвращении людей на захваченные территории оккупационная власть сообщает о пустых школах во многих городах и селах. По словам захватчиков, родительское сообщество поддержало ликвидацию образовательных учреждений", - говорится в заметке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне привлекли более 6 тысяч детей к "Юнармии" на оккупированной Луганщине, - ОГА