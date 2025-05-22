Оккупанты планируют в этом году закрыть более 100 школ в Луганской области
На временно оккупированной территории Луганской области так называемая "власть" планирует закрыть более 100 школ из-за нехватки детей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Алексей Харченко.
"В так называемой "ЛНР" в этом году закроют более 100 школ. Основная причина - отсутствие детей. Параллельно с многочисленными заявлениями о якобы возвращении людей на захваченные территории оккупационная власть сообщает о пустых школах во многих городах и селах. По словам захватчиков, родительское сообщество поддержало ликвидацию образовательных учреждений", - говорится в заметке.
