УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11689 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
684 9

Окупанти планують цього року закрити понад 100 шкіл на Луганщині

На Луганщині окупанти закривають школи бо немає дітей

На тимчасово окупованій території Луганської області так звана "влада" планує закрити понад 100 шкіл через брак дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олексій Харченко.

"У так званій "ЛНР" цього року закриють понад 100 шкіл. Основна причина – відсутність дітей. Паралельно із численними заявами про нібито повернення людей на захоплені території окупаційна влада повідомляє про порожні школи у багатьох містах і селах. За словами загарбників, батьківська спільнота підтримала ліквідацію освітніх закладів", - йдеться в дописі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни залучили понад 6 тисяч дітей до "Юнармії" на окупованій Луганщині, - ОДА

Автор: 

діти (5123) окупація (6733) школа (2223) Луганська область (4888)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так звана "влада" планує закрити понад 100 шкіл через брак дітей.

Поїли, звірюки?
показати весь коментар
22.05.2025 13:42 Відповісти
чмигаль закриває більш як 400,щось у цьому є схожим
показати весь коментар
22.05.2025 14:08 Відповісти
У 2020 році, за даними Інституту освітньої аналітики, у 14 815 школах різних форм власності працювало в Україні. Протягом наступних 4 років кількість шкіл скоротилася на 14%, а саме закрили 2114 шкіл. Найбільш значне скорочення відбувалося в селах, де було втрачено близько п'ятої частини шкіл.
показати весь коментар
22.05.2025 14:14 Відповісти
закривають працюючі школи на мирних територіях
показати весь коментар
22.05.2025 15:42 Відповісти
Випалена земля, там життя вже не буде. руССкій мір.
показати весь коментар
22.05.2025 13:44 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2025 14:25 Відповісти
Зараз цих чмобіків погонять на м'ясний штурм, і всі радісно побіжуть вперед за своєю смертю. Ніхто навіть слова не скаже. А були часи, коли ці чмирі тут гордо розповідали, хто повинен за них служити в армії. З рядів россіймьких чмобіків виживших практично немає.
показати весь коментар
22.05.2025 14:43 Відповісти
Кацапи вміють лише убивати і руйнувати ,їх завдання знищення України ,тому ніякої промисловості ніхто не буде створювати як і освіти чи тим більше культури.
показати весь коментар
22.05.2025 14:42 Відповісти
Ця сарана після себе залишає пустелю...
показати весь коментар
22.05.2025 15:03 Відповісти
 
 