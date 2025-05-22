Окупанти планують цього року закрити понад 100 шкіл на Луганщині

На тимчасово окупованій території Луганської області так звана "влада" планує закрити понад 100 шкіл через брак дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олексій Харченко.

"У так званій "ЛНР" цього року закриють понад 100 шкіл. Основна причина – відсутність дітей. Паралельно із численними заявами про нібито повернення людей на захоплені території окупаційна влада повідомляє про порожні школи у багатьох містах і селах. За словами загарбників, батьківська спільнота підтримала ліквідацію освітніх закладів", - йдеться в дописі.

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