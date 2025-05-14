Росіяни залучили понад 6 тисяч дітей до "Юнармії" на окупованій Луганщині, - ОДА
Російські окупаційні адміністрації на тимчасово захопленій території Луганської області активно просувають мілітаризацію дітей через так звану "Юнармію".
Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією ОДА, наразі на Луганщині функціонує 102 загони цього дитячо-юнацького руху, який займається військовою підготовкою підлітків і просуванням проросійської пропаганди. Загалом до таких структур уже залучено понад 6 тисяч дітей.
У повідомленні зазначається, що в так званій "ЛНР" підписали нову угоду про посилення взаємодії з "Юнармією". Ініціатива охоплює 24 адміністративно-територіальні одиниці на окупованій території.
