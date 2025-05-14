УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10067 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
713 14

Росіяни залучили понад 6 тисяч дітей до "Юнармії" на окупованій Луганщині, - ОДА

Окупанти залучають дітей до Юнармії

Російські окупаційні адміністрації на тимчасово захопленій території Луганської області активно просувають мілітаризацію дітей через так звану "Юнармію".

Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією ОДА, наразі на Луганщині функціонує 102 загони цього дитячо-юнацького руху, який займається військовою підготовкою підлітків і просуванням проросійської пропаганди. Загалом до таких структур уже залучено понад 6 тисяч дітей.

У повідомленні зазначається, що в так званій "ЛНР" підписали нову угоду про посилення взаємодії з "Юнармією". Ініціатива охоплює 24 адміністративно-територіальні одиниці на окупованій території.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль офіційно запустив "Юнармію" на окупованій Донеччині, - Центр нацспротиву

Автор: 

діти (5259) ОДА (1634) Луганська область (4920)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
показати весь коментар
14.05.2025 10:56 Відповісти
+3
Як окупанти вони все роблять вірно і послідовно. Це ми розмазуємо цивілізаційні соплі а потім вамиваємося кров,ю. Ні, кацапи роблять все вірно: вони готуються до війни з тим завше стурбованою Європою і починають готуватися до м,ясних штурмів. Точно так само робили монголи: коли вони захоплювали нові земилі, то набирали там місцеве населення і гнали його в перших рядах завойовувати інші землі .
показати весь коментар
14.05.2025 11:03 Відповісти
+2
ну ось тепер москолота займеться вихованням наших дітей. В свій час Ірина Фаріон кричала про те що мова це зброя, казала про мілітаризацію суспільства, про національно патріотичне виховання молоді - то її називали фашисткою і цькували, а ось тепер москолота покаже хохлам в турбо режимі як це робиться. Тамтешня молодь якраз русскоговорящая і вихована московською пропогандою, а це вже 50% роботи зроблено нашими руками
показати весь коментар
14.05.2025 11:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
примусово?
чи, манкурти добровільно нищать майбутнє своїх дітей?
показати весь коментар
14.05.2025 10:53 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2025 10:56 Відповісти
Завжди легше коритися обставинам. Тобто дати окупантові те, що він хоче за відносно безпроблемне існування під окупантами.
показати весь коментар
14.05.2025 11:00 Відповісти
Як окупанти вони все роблять вірно і послідовно. Це ми розмазуємо цивілізаційні соплі а потім вамиваємося кров,ю. Ні, кацапи роблять все вірно: вони готуються до війни з тим завше стурбованою Європою і починають готуватися до м,ясних штурмів. Точно так само робили монголи: коли вони захоплювали нові земилі, то набирали там місцеве населення і гнали його в перших рядах завойовувати інші землі .
показати весь коментар
14.05.2025 11:03 Відповісти
Багато українців свято вірить що від війни можна сховатися, пересидіти на ничці, поки не прийдуть кацапи і розстріляють ТЦК.
показати весь коментар
14.05.2025 11:59 Відповісти
ну ось тепер москолота займеться вихованням наших дітей. В свій час Ірина Фаріон кричала про те що мова це зброя, казала про мілітаризацію суспільства, про національно патріотичне виховання молоді - то її називали фашисткою і цькували, а ось тепер москолота покаже хохлам в турбо режимі як це робиться. Тамтешня молодь якраз русскоговорящая і вихована московською пропогандою, а це вже 50% роботи зроблено нашими руками
показати весь коментар
14.05.2025 11:05 Відповісти
Хто вам дохтур, якщо цілуватися взасос з кацапами 300 років?
показати весь коментар
14.05.2025 11:15 Відповісти
Були колись піонери і камсамольці і все посипалось і зникло в один день. Ситуація зміняться і оце лайно зникне, як і не було.
показати весь коментар
14.05.2025 11:12 Відповісти
як це згикло?
комсомольці скупили банки, стали заможними українцями: тігіпко, тимошенко.....
піонери, стали президентами: зе!лідар.
малороси скрізь!
знову усталі ат вайни, і хатят как раньшє.
показати весь коментар
14.05.2025 11:23 Відповісти
Це діти, отих «шахтьораф з копанок» на території ОРДЛО, з часів бандюків ригоАНАЛЬНИХ та льоньки-гитариста, парторгу з Південьмашу?
Це усе, очевидні НАСЛІДКИ від їх дій та мудрих зкацаплених шлеперів, кучми+якунОвоща, їх оточення, з купою прихвостнів-заробітчан, що використовували своє сидіння на посадах (у вишиванках), для ОСОБИСТОГО ЗБАГАЧЕННЯ і родичів!! Деяких з них, шлєпери і зачистили, кушнарьова, калашникова, Кирпу, Кравченка та Чечетова з його наступницею Валентиною….
А генпрокурори, з того часу, це, як лабухи з дешевих ресторанів, часів совдепії, «чаво прикажете, збацаємо за ваші гроші»!!
Тому і зараз, гадять з Урядового кварталу в Україні, їх помічники, отих ригоАНАЛЬНИХ московитів!!
Сирійці, таке лайно, винищують, щоб не повторилося знову!
показати весь коментар
14.05.2025 11:15 Відповісти
Зате в нашій країні жодної просвітницької роботи з дітьми не ведеться,зростає зросійщена бидломаса, яка не тільки не говорить українською(Полтавщина) а й взагалі розмовляє лише матом починаючи з 7-9 річного віку. Стає страшно і соромно за майбутнє країни!(((
Про владу мовчу...
показати весь коментар
14.05.2025 11:38 Відповісти
В НАС ТЕНДЕРИ НА МАКЕТИ ЗБРОЇ ТА НА ТАБОРИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ НА ПОЗОРо У мільйонах,одна з ова виставили щось близько 60 лямів на ремонт.
ПОТУЖНА ПОТУЖНІСТЬ,ВЕЛИКОПІДГОТОВКА МОЛОДІ
показати весь коментар
14.05.2025 11:47 Відповісти
А ЩЕ ДЯКУЄМО ТІКТОКУ,В НАС В ТИЛУ РОСТЕ ПОКОЛІННЯ РУСКАГОВОРЯЩИХ
показати весь коментар
14.05.2025 11:49 Відповісти
Я помітив що на ТОТ і у військомати самі йдуть по повістці.
показати весь коментар
14.05.2025 11:58 Відповісти
 
 