1 670 10

Кремль офіційно запустив "Юнармію" на окупованій Донеччині, - Центр нацспротиву

цнс

Росія підписала офіційну угоду про співпрацю з "юнармійцями" на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Ініціатором цього документа став так званий "герой росії" Головін - учасник імперських військових кампаній.

За даними Центру національного спротиву, цей проєкт, що маскується під "патріотичне виховання" та "громадянську відповідальність", фактично є механізмом вербування дітей до майбутніх війн Росії. На сьогодні до нього вже втягнуто понад 5,5 тисячі українських дітей, а осередки діють у 17 громадах.

У ЦНС наголошують: дітей змалку привчають не мислити самостійно, а беззаперечно виконувати команди та готуватись до участі в бойових діях. "Юнармія - це не виховання лідерів, а конвеєр гарматного м’яса для імперії", - зазначили у Центрі.

Раніше повідомлялося, що окупанти на ТОТ Донецької області розпочали цілеспрямовану військову обробку найвразливішої категорії населення - дітей-сиріт.

діти (5257) кремль (534) Центр національного спротиву (847)
Топ коментарі
+7
Якщо це юнармійці на ХВото то я вААЩЄ піАньЄр, мля...
показати весь коментар
12.05.2025 11:26 Відповісти
+6
Класика московіі , захоплення , асиміляція, призов на мясо , пропаганда .
як бачим схема з найближчіми країнами працююча .
московія повинна бути зруйнована !
показати весь коментар
12.05.2025 12:25 Відповісти
+4
********* ріпоїдний "гітлерюгент" в усій своїй красі ...
показати весь коментар
12.05.2025 11:46 Відповісти
Вот так их жизнь потрепала - детей Даунбасса!
показати весь коментар
12.05.2025 12:38 Відповісти
СруZZкій мір он суровий...
показати весь коментар
12.05.2025 12:53 Відповісти
Роблять манкуртів - недавно показували хлопця 18р - з Маріка - підзаробив собі 500 дол - батькам сказав шо хоче світ побачити і через тиждень вже був в Україні - так шо вихід є - для тих хто не хоче бути кацапом
показати весь коментар
12.05.2025 11:32 Відповісти
та й хер з ними, спиз-ть ще грошей
показати весь коментар
12.05.2025 11:33 Відповісти
***** і весь рашистський шабаш вже давно скопіювали і переплюнули всі витівки гітлера і нацистської Німеччини. Справа гітлерюгенда жива 🤦‍♂️
показати весь коментар
12.05.2025 12:52 Відповісти
Приятно смотреть на счастливые лица юнармейцев 🤣
показати весь коментар
12.05.2025 14:23 Відповісти
 
 