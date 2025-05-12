Кремль офіційно запустив "Юнармію" на окупованій Донеччині, - Центр нацспротиву

Росія підписала офіційну угоду про співпрацю з "юнармійцями" на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Ініціатором цього документа став так званий "герой росії" Головін - учасник імперських військових кампаній.

За даними Центру національного спротиву, цей проєкт, що маскується під "патріотичне виховання" та "громадянську відповідальність", фактично є механізмом вербування дітей до майбутніх війн Росії. На сьогодні до нього вже втягнуто понад 5,5 тисячі українських дітей, а осередки діють у 17 громадах.

У ЦНС наголошують: дітей змалку привчають не мислити самостійно, а беззаперечно виконувати команди та готуватись до участі в бойових діях. "Юнармія - це не виховання лідерів, а конвеєр гарматного м’яса для імперії", - зазначили у Центрі.

Раніше повідомлялося, що окупанти на ТОТ Донецької області розпочали цілеспрямовану військову обробку найвразливішої категорії населення - дітей-сиріт.

