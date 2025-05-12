Кремль официально запустил "Юнармию" в оккупированной Донецкой области, - Центр нацсопротивления
Россия подписала официальное соглашение о сотрудничестве с "юнармейцами" на временно оккупированной территории Донецкой области.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Инициатором этого документа стал так называемый "герой России" Головин - участник имперских военных кампаний.
По данным Центра национального сопротивления, этот проект, маскирующийся под "патриотическое воспитание" и "гражданскую ответственность", фактически является механизмом вербовки детей в будущие войны России. На сегодня в него уже втянуто более 5,5 тысячи украинских детей, а ячейки действуют в 17 громадах.
В ЦНС отмечают: детей с детства приучают не мыслить самостоятельно, а беспрекословно выполнять команды и готовиться к участию в боевых действиях. "Юнармия - это не воспитание лидеров, а конвейер пушечного мяса для империи", - отметили в Центре.
Ранее сообщалось, что оккупанты на ВОТ Донецкой области начали целенаправленную военную обработку самой уязвимой категории населения - детей-сирот.
як бачим схема з найближчіми країнами працююча .
московія повинна бути зруйнована !