Россия подписала официальное соглашение о сотрудничестве с "юнармейцами" на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Инициатором этого документа стал так называемый "герой России" Головин - участник имперских военных кампаний.

По данным Центра национального сопротивления, этот проект, маскирующийся под "патриотическое воспитание" и "гражданскую ответственность", фактически является механизмом вербовки детей в будущие войны России. На сегодня в него уже втянуто более 5,5 тысячи украинских детей, а ячейки действуют в 17 громадах.

В ЦНС отмечают: детей с детства приучают не мыслить самостоятельно, а беспрекословно выполнять команды и готовиться к участию в боевых действиях. "Юнармия - это не воспитание лидеров, а конвейер пушечного мяса для империи", - отметили в Центре.

Ранее сообщалось, что оккупанты на ВОТ Донецкой области начали целенаправленную военную обработку самой уязвимой категории населения - детей-сирот.

