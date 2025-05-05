РФ вербует украинских сирот из Донетчины в свою армию, - ЦНС
Российские оккупанты на ВОТ Донецкой области начали целенаправленную военную обработку самой уязвимой категории населения - детей-сирот.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Тех, кого не успели депортировать в глубь России, в частности в Сибирь или Туву, сейчас привлекают к милитаристской пропаганде непосредственно на месте.
"В детском доме перед детьми выступил ансамбль песни и пляски ВС РФ. Под видом "культуры" навязывают культ армии, войны и "великой России", - заявляют в ЦНС.
В Центре сопротивления комментируют, что детей, которые потеряли семьи из-за российской агрессии, теперь готовят как "пушечное мясо", заменяя любовь и заботу на муштру и ненависть.
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Jolli Rabbit
показать весь комментарий05.05.2025 17:59 Ответить Мне нравится 0
Ігор Петрович
показать весь комментарий05.05.2025 18:51 Ответить Мне нравится 0
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