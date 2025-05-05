РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11186 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Дети - жертвы войны
444 2

РФ вербует украинских сирот из Донетчины в свою армию, - ЦНС

Военные на руководящих должностях в ОТТ

Российские оккупанты на ВОТ Донецкой области начали целенаправленную военную обработку самой уязвимой категории населения - детей-сирот.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Тех, кого не успели депортировать в глубь России, в частности в Сибирь или Туву, сейчас привлекают к милитаристской пропаганде непосредственно на месте.

"В детском доме перед детьми выступил ансамбль песни и пляски ВС РФ. Под видом "культуры" навязывают культ армии, войны и "великой России", - заявляют в ЦНС.

В Центре сопротивления комментируют, что детей, которые потеряли семьи из-за российской агрессии, теперь готовят как "пушечное мясо", заменяя любовь и заботу на муштру и ненависть.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": При нынешних темпах России понадобится еще 231 год, чтобы полностью захватить Украину, - Forbes

Автор: 

дети (6520) оккупация (10167) Донецкая область (9756) Центр национального сопротивления (569)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вони і своїх власних дітей відправляють в армію. Самий молодший, що був добровольцем через військомат на тулі мав вік 14 років, самий молодший, шо пішов на фронт мимо військомата мав вік 12 років. Вони вже на концерті кабзона. Той дурень що з тули, так захотів вбивати українців, що аж їсти не міг. В одному з перших боїв вилупок висунув голову з окопа і близько познайомився з нашим снайпером.
показать весь комментарий
05.05.2025 17:59 Ответить
яничари 21 віку , іхня жорстокість дивувала самих загарбників
показать весь комментарий
05.05.2025 18:51 Ответить
 
 