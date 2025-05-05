РФ вербує українських сиріт з Донеччини у свою армію, - ЦНС
Російські окупанти на ТОТ Донецької області розпочали цілеспрямовану військову обробку найвразливішої категорії населення - дітей-сиріт.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Тих, кого не встигли депортувати в глиб Росії, зокрема до Сибіру чи Туви, зараз залучають до мілітаристської пропаганди безпосередньо на місці.
"У дитячому будинку перед дітьми виступив ансамбль пісні й пляски ЗС РФ. Під виглядом "культури" нав’язують культ армії, війни та "вєлікой росіі", - заявляють в ЦНС.
У Центрі спротиву коментують, що дітей, які втратили родини через російську агресію, тепер готують як "гарматне м’ясо", замінюючи любов і піклування на муштру й ненависть.
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Jolli Rabbit
показати весь коментар05.05.2025 17:59 Відповісти Мені подобається 0
Ігор Петрович
показати весь коментар05.05.2025 18:51 Відповісти Мені подобається 0
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