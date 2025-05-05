УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11320 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території Діти - жертви війни
367 2

РФ вербує українських сиріт з Донеччини у свою армію, - ЦНС

Військові на керівних посад на ТОТ

Російські окупанти на ТОТ Донецької області розпочали цілеспрямовану військову обробку найвразливішої категорії населення - дітей-сиріт.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Тих, кого не встигли депортувати в глиб Росії, зокрема до Сибіру чи Туви, зараз залучають до мілітаристської пропаганди безпосередньо на місці.

"У дитячому будинку перед дітьми виступив ансамбль пісні й пляски ЗС РФ. Під виглядом "культури" нав’язують культ армії, війни та "вєлікой росіі", - заявляють в ЦНС.

У Центрі спротиву коментують, що дітей, які втратили родини через російську агресію, тепер готують як "гарматне м’ясо", замінюючи любов і піклування на муштру й ненависть.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За нинішніх темпів Росії знадобиться ще 231 рік, щоб повністю захопити Україну, - Forbes

Автор: 

діти (5093) окупація (6717) Донецька область (8568) Центр національного спротиву (819)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вони і своїх власних дітей відправляють в армію. Самий молодший, що був добровольцем через військомат на тулі мав вік 14 років, самий молодший, шо пішов на фронт мимо військомата мав вік 12 років. Вони вже на концерті кабзона. Той дурень що з тули, так захотів вбивати українців, що аж їсти не міг. В одному з перших боїв вилупок висунув голову з окопа і близько познайомився з нашим снайпером.
показати весь коментар
05.05.2025 17:59 Відповісти
яничари 21 віку , іхня жорстокість дивувала самих загарбників
показати весь коментар
05.05.2025 18:51 Відповісти
 
 