УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11558 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
1 839 31

За нинішніх темпів Росії знадобиться ще 231 рік, щоб повністю захопити Україну, - Forbes

оли і якою ціною Росія зможе окупувати всю Україну

За нинішнього темпу просування Росії знадобляться століття та десятки мільйонів жертв, аби повністю захопити Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише аналітик Девід Акс для  Forbes.

Він зазначив, що протягом квітня окупанти захопили 68 квадратних миль (98 кв. км), втративши на це 4800 одиниць техніки та понад 36 600 солдатів убитими та пораненими.

Україна займає 233 тисячі квадратних миль, 19% з яких перебувають під російською окупацією. За нинішніх темпів наступу і втрат росіяни захоплять решту України у 2256 році ціною 101 мільйона жертв. Наразі населення Росії становить 144 мільйони осіб", - прогнозує Акс.

Аналітик польської компанії Rochan Consulting Конрад Музика повідомив, що українські втрати за цей період були "мінімальними".

Акс також зазначив, що Росія вже зазнала приголомшливих втрат серед особового складу та техніки. Але вони ще не призвели до краху окупаційних сил в Україні. РФ забезпечує своє військо тисячами цивільних транспортних засобів: скутерами, легковими авто, компактними автобусами. Окрім того, щомісяця агресор мобілізує по 30 тисяч людей, на передову повертається й велика кількість поранених.

Командувач силами армії США в Європі генерал Крістофер Каволі наголосив, що чисельність війська РФ в Україні лише зростає, сьогодні воно налічує щонайменше 600 тисяч військових. За його словами, це - "найвищий показник за весь час війни", який "майже вдвічі перевищує чисельність початкових сил вторгнення".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У квітні ворог окупував 175 кв. км українських територій, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (17482) ліквідація (3955) окупація (6715) знищення (7298)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
які 230 років,у нас за 2-3 роки населення не залишиться бо ,,говноеліта,, збіжить а трактористи закінчаться
показати весь коментар
02.05.2025 13:14
+10
Маніпуляція та брехня!
Головне не просування по території, а КІЛЬКІСТЬ ЗАХИСНИКІВ!
Коли захисники закінчаться - наступ піде "як по проспекту".
показати весь коментар
02.05.2025 13:20
+4
Наівні ці европейці, ну от як діти. Параша за 3 роки максимум а може і ранійше, помацає на міцнисть Балтію, а може ще і Польшу.
показати весь коментар
02.05.2025 13:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нічо.
Путіних у рузьге - завалісь!
показати весь коментар
02.05.2025 13:13 Відповісти
а українців на принтерах на штампуємо???
показати весь коментар
02.05.2025 13:16 Відповісти
Якщо не наштампуємо, то баби єсчьо наражают...
показати весь коментар
02.05.2025 13:23 Відповісти
ну твоїй я думаю не звикати до режиму ксероксу,а у мене не ,,баба,, а жінка
показати весь коментар
02.05.2025 13:32 Відповісти
Дурний розрахунок. Земля сама себе не захищає.
Згадайте самий початок війни, коли за декілька днів русня захопила в рази більше, ніж за наступні три роки.
показати весь коментар
02.05.2025 13:14 Відповісти
В перші три дні було нерозуміння ситуації. Практично небажання сприйняти дійсність. Як це так? Зараз же 21 сторіччя. Так же не можна. Зараз все якось виясниться. Згадайте перші дні коли навіть голови різних населених пунктів, згадав наприклад Чернігівщини, говорили як вони домовлялись з кацапами про обхід іхніх поселень без проблем до населення. Тобто люди не могли повірити що це повномасштабна війна. Так само було в Криму. Бо я тому свідок. Це здавалося просто нереальним і всі думали що це якась практично гра, яка має швидко закінчитись. В 22 році три дні пройшли як марш без спротиву.
показати весь коментар
02.05.2025 13:57 Відповісти
Тоді не було спротиву через шок, у майбутньому може не бути спротиву просто тому, що не буде ким опиратись.
Пани європейці рахують з припущення, що тут на кожному квадратному метрі бойових хохлів понатикано.
показати весь коментар
02.05.2025 14:00 Відповісти
то це ви з точки зору цивільного таке кажете. а от військові повинні були мати повне розуміння, бо на той час країна була уже у стані війни з кацапнею 8 років. а крім військових, то найбільше розуміння повинна була мати команда із 5-6 менеджерів разом із Верховним Головнокомандувачем. звісно, що пересічному українцю таке в голові не могло вкластися, бо на вулиці 21-е століття. Однак у чинної влади і військових розуміння ситуації повинно було бути. і влада повинна була до цього готуватися, а не до шашликів на майські...
показати весь коментар
02.05.2025 14:44 Відповісти
які 230 років,у нас за 2-3 роки населення не залишиться бо ,,говноеліта,, збіжить а трактористи закінчаться
показати весь коментар
02.05.2025 13:14 Відповісти
для преси Вільного Заходу яка знахідка - є тема для писанини на 231 рік
показати весь коментар
02.05.2025 13:15 Відповісти
Наівні ці европейці, ну от як діти. Параша за 3 роки максимум а може і ранійше, помацає на міцнисть Балтію, а може ще і Польшу.
показати весь коментар
02.05.2025 13:17 Відповісти
рашка не нападе на НАТО, поки йде війна в Україні. Тому європейці зацікавлені у вічній війні в Україні - рашка тоді ніколи не нападе на НАТО.
показати весь коментар
02.05.2025 14:42 Відповісти
Та невже?!
показати весь коментар
02.05.2025 14:54 Відповісти
Муйня!
показати весь коментар
02.05.2025 13:19 Відповісти
Маніпуляція та брехня!
Головне не просування по території, а КІЛЬКІСТЬ ЗАХИСНИКІВ!
Коли захисники закінчаться - наступ піде "як по проспекту".
показати весь коментар
02.05.2025 13:20 Відповісти
Ні, головне не кількість м'яса, я скільки ******** зброї залишилося. Коли ******* зброя закінчиться жодне м'ясо не врятує: буде як кулемети проти кінноти з *******.
показати весь коментар
02.05.2025 14:17 Відповісти
І оператори зброї - це не м'ясо, не піхота.
показати весь коментар
02.05.2025 14:18 Відповісти
Ти це рашистам розкажи!
Щось вони своїми м'ясними штурмами успішно наступають.
показати весь коментар
02.05.2025 14:51 Відповісти
Ну як там у них успіхи? Дуже м'ясо допомагає? Скільки областей захопили рашисти цього року? Причому м'ясо в них вмотивоване.
показати весь коментар
02.05.2025 15:40 Відповісти
Думаю років 50. Можна збільшити термін, якщо економніше витрачати українців. І якось простимулювати народжуваність. У будь-якому випадку це вдале вкладення для Заходу. Не безмозкий Ірак чи Афганістан.
показати весь коментар
02.05.2025 13:23 Відповісти
не знайшов в оригіналі 231 рік.
назва - За нинішніх темпів Росії знадобилися б століття та десятки мільйонів жертв, щоб захопити Україну.
показати весь коментар
02.05.2025 13:28 Відповісти
ну серйозна журналістика вона така,точність з перекладом іноді балується,ну а загальний зміст приблизно той же??
показати весь коментар
02.05.2025 13:35 Відповісти
Десь воно так
".... , Путін, його міністри та генерали налаштовані на тривалу війну, яка може поширитися за межі України. «Російський режим перебудував свої військові, економічні та соціальні структури, щоб підтримувати те, що він називає довгостроковою конфронтацією із Заходом, - системні зміни, які ілюструють намір Росії протистояти нам у найближчому майбутньому», ....."

а десь і не дуже. журналістику як засіб інформації вбили і давно. Її більше нема. Є рід/вид військ. І ставитись до неї потрібно відповідно...
показати весь коментар
02.05.2025 13:53 Відповісти
Він зазначив, що протягом квітня окупанти захопили 68 квадратних миль (98 кв. км) Джерело: https://censor.net/ua/n3550062
vs
Читайте також на "Цензор.НЕТ": У квітні ворог окупував 175 кв. км українських територій, - DeepState. ІНФОГРАФІКА Джерело: https://censor.net/ua/n3550062
показати весь коментар
02.05.2025 13:44 Відповісти
Х-уйло може померти будь-якого року, а потім обов'язково почнеться внутрішня гризня за владу, адже цей фюрерок так і не встиг виплекати офіційного спадкоємця престолу.
До речі, у грудні цього року Х-уйлу виповниться стільки років і днів, скільки було Сраліну, коли він сконав у калюжі власної сечі, і я з нетерпінням чекає цієї дати, сподіваючись, що Х-уйло буквально скінчить свій вік так, як його улюблений вождь-садист, з точністю до останнього прожитого дня.
показати весь коментар
02.05.2025 13:49 Відповісти
в тебе є лишні роки життя щоб протриматися поки ***** таки помре??не краще б було одразу задавити санкціями та перекрити доступи до товарів та ресурсів??бо бьють по нас зараз збільшого тим що вироблено вже зараз.ес та сша з іншими тупо три роки а якщо точно 11 років просто грають з кацапами у свої ігри
показати весь коментар
02.05.2025 14:23 Відповісти
Гарна математика. А ось вам інша - моб ресурс України десь 3,6 млн. Кожного місяця мобілізують десь 30 тисяч (і Сирський казав посилювати треба). Виходить за рік 360 тисяч. На 10 років вистачить, так щоб вже геть в нуль. А якщо посилюватимуть, то й на 7-8.

А ще шахедів і ракет летить все більше, тому й кількість цивільних зменшується. А по російських будинках не летить, тому там не зменшується.
показати весь коментар
02.05.2025 13:57 Відповісти
Ах так, ще коефіцієнт народжуваності в Україні 0.9 і має тенденцію до зменшення.
показати весь коментар
02.05.2025 13:59 Відповісти
Информационная помойка "фобс" и малограмотный блогер решили переплюнуть дебилизм Белого дурдома !
"231 лет войны и 101 миллиона жертв" , ахнуть и ****** от такой ариxметики .
Хотя, по канонам американского военного искусства, вполне возможно .
Они же одного бедуина, в голой пустыне ловили 20 лет.
показати весь коментар
02.05.2025 14:15 Відповісти
а що вони кудись поспішають? Шахеди летять сотнями щодня. Ракети збирають. Депресивні регіони готують майбутні добрива. Більшість русскіх живе звичним життям
показати весь коментар
02.05.2025 14:24 Відповісти
дурний якийсь бо аритметику в школі не вчив.
опір чиниться не до останнього метра території, 10% сирійці асада втратили, колапс оборони, крах і все - асад утік.
показати весь коментар
02.05.2025 15:43 Відповісти
 
 