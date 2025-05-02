За нинішніх темпів Росії знадобиться ще 231 рік, щоб повністю захопити Україну, - Forbes
За нинішнього темпу просування Росії знадобляться століття та десятки мільйонів жертв, аби повністю захопити Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише аналітик Девід Акс для Forbes.
Він зазначив, що протягом квітня окупанти захопили 68 квадратних миль (98 кв. км), втративши на це 4800 одиниць техніки та понад 36 600 солдатів убитими та пораненими.
Україна займає 233 тисячі квадратних миль, 19% з яких перебувають під російською окупацією. За нинішніх темпів наступу і втрат росіяни захоплять решту України у 2256 році ціною 101 мільйона жертв. Наразі населення Росії становить 144 мільйони осіб", - прогнозує Акс.
Аналітик польської компанії Rochan Consulting Конрад Музика повідомив, що українські втрати за цей період були "мінімальними".
Акс також зазначив, що Росія вже зазнала приголомшливих втрат серед особового складу та техніки. Але вони ще не призвели до краху окупаційних сил в Україні. РФ забезпечує своє військо тисячами цивільних транспортних засобів: скутерами, легковими авто, компактними автобусами. Окрім того, щомісяця агресор мобілізує по 30 тисяч людей, на передову повертається й велика кількість поранених.
Командувач силами армії США в Європі генерал Крістофер Каволі наголосив, що чисельність війська РФ в Україні лише зростає, сьогодні воно налічує щонайменше 600 тисяч військових. За його словами, це - "найвищий показник за весь час війни", який "майже вдвічі перевищує чисельність початкових сил вторгнення".
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Путіних у рузьге - завалісь!
Згадайте самий початок війни, коли за декілька днів русня захопила в рази більше, ніж за наступні три роки.
Пани європейці рахують з припущення, що тут на кожному квадратному метрі бойових хохлів понатикано.
Головне не просування по території, а КІЛЬКІСТЬ ЗАХИСНИКІВ!
Коли захисники закінчаться - наступ піде "як по проспекту".
Щось вони своїми м'ясними штурмами успішно наступають.
назва - За нинішніх темпів Росії знадобилися б століття та десятки мільйонів жертв, щоб захопити Україну.
".... , Путін, його міністри та генерали налаштовані на тривалу війну, яка може поширитися за межі України. «Російський режим перебудував свої військові, економічні та соціальні структури, щоб підтримувати те, що він називає довгостроковою конфронтацією із Заходом, - системні зміни, які ілюструють намір Росії протистояти нам у найближчому майбутньому», ....."
а десь і не дуже. журналістику як засіб інформації вбили і давно. Її більше нема. Є рід/вид військ. І ставитись до неї потрібно відповідно...
vs
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До речі, у грудні цього року Х-уйлу виповниться стільки років і днів, скільки було Сраліну, коли він сконав у калюжі власної сечі, і я з нетерпінням чекає цієї дати, сподіваючись, що Х-уйло буквально скінчить свій вік так, як його улюблений вождь-садист, з точністю до останнього прожитого дня.
А ще шахедів і ракет летить все більше, тому й кількість цивільних зменшується. А по російських будинках не летить, тому там не зменшується.
"231 лет войны и 101 миллиона жертв" , ахнуть и ****** от такой ариxметики .
Хотя, по канонам американского военного искусства, вполне возможно .
Они же одного бедуина, в голой пустыне ловили 20 лет.
опір чиниться не до останнього метра території, 10% сирійці асада втратили, колапс оборони, крах і все - асад утік.