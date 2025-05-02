За нинішніх темпів Росії знадобиться ще 231 рік, щоб повністю захопити Україну, - Forbes

За нинішнього темпу просування Росії знадобляться століття та десятки мільйонів жертв, аби повністю захопити Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише аналітик Девід Акс для Forbes.

Він зазначив, що протягом квітня окупанти захопили 68 квадратних миль (98 кв. км), втративши на це 4800 одиниць техніки та понад 36 600 солдатів убитими та пораненими.

Україна займає 233 тисячі квадратних миль, 19% з яких перебувають під російською окупацією. За нинішніх темпів наступу і втрат росіяни захоплять решту України у 2256 році ціною 101 мільйона жертв. Наразі населення Росії становить 144 мільйони осіб", - прогнозує Акс.

Аналітик польської компанії Rochan Consulting Конрад Музика повідомив, що українські втрати за цей період були "мінімальними".

Акс також зазначив, що Росія вже зазнала приголомшливих втрат серед особового складу та техніки. Але вони ще не призвели до краху окупаційних сил в Україні. РФ забезпечує своє військо тисячами цивільних транспортних засобів: скутерами, легковими авто, компактними автобусами. Окрім того, щомісяця агресор мобілізує по 30 тисяч людей, на передову повертається й велика кількість поранених.

Командувач силами армії США в Європі генерал Крістофер Каволі наголосив, що чисельність війська РФ в Україні лише зростає, сьогодні воно налічує щонайменше 600 тисяч військових. За його словами, це - "найвищий показник за весь час війни", який "майже вдвічі перевищує чисельність початкових сил вторгнення".

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