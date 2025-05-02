При нынешних темпах России понадобится еще 231 год, чтобы полностью захватить Украину, - Forbes

При нынешнем темпе продвижения России понадобятся века и десятки миллионов жертв, чтобы полностью захватить Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет аналитик Дэвид Акс для Forbes.

Он отметил, что в течение апреля оккупанты захватили 68 квадратных миль (98 кв. км), потеряв 4800 единиц техники и более 36 600 солдат убитыми и ранеными.

Украина занимает 233 тысячи квадратных миль, 19% из которых находятся под российской оккупацией. При нынешних темпах наступления и потерь россияне захватят остальную Украину в 2256 году ценой 101 миллиона жертв. Сейчас население России составляет 144 миллиона человек", - прогнозирует Акс.

Аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка сообщил, что украинские потери за этот период были "минимальными".

Акс также отметил, что Россия уже понесла потрясающие потери среди личного состава и техники. Но они еще не привели к краху оккупационных сил в Украине. РФ обеспечивает свое войско тысячами гражданских транспортных средств: скутерами, легковыми авто, компактными автобусами. Кроме того, ежемесячно агрессор мобилизует по 30 тысяч человек, на передовую возвращается и большое количество раненых.

Командующий силами армии США в Европе генерал Кристофер Каволи отметил, что численность войска РФ в Украине только растет, сегодня оно насчитывает не менее 600 тысяч военных. По его словам, это - "самый высокий показатель за все время войны", который "почти вдвое превышает численность начальных сил вторжения".

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