При нынешних темпах России понадобится еще 231 год, чтобы полностью захватить Украину, - Forbes
При нынешнем темпе продвижения России понадобятся века и десятки миллионов жертв, чтобы полностью захватить Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет аналитик Дэвид Акс для Forbes.
Он отметил, что в течение апреля оккупанты захватили 68 квадратных миль (98 кв. км), потеряв 4800 единиц техники и более 36 600 солдат убитыми и ранеными.
Украина занимает 233 тысячи квадратных миль, 19% из которых находятся под российской оккупацией. При нынешних темпах наступления и потерь россияне захватят остальную Украину в 2256 году ценой 101 миллиона жертв. Сейчас население России составляет 144 миллиона человек", - прогнозирует Акс.
Аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка сообщил, что украинские потери за этот период были "минимальными".
Акс также отметил, что Россия уже понесла потрясающие потери среди личного состава и техники. Но они еще не привели к краху оккупационных сил в Украине. РФ обеспечивает свое войско тысячами гражданских транспортных средств: скутерами, легковыми авто, компактными автобусами. Кроме того, ежемесячно агрессор мобилизует по 30 тысяч человек, на передовую возвращается и большое количество раненых.
Командующий силами армии США в Европе генерал Кристофер Каволи отметил, что численность войска РФ в Украине только растет, сегодня оно насчитывает не менее 600 тысяч военных. По его словам, это - "самый высокий показатель за все время войны", который "почти вдвое превышает численность начальных сил вторжения".
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Путіних у рузьге - завалісь!
Згадайте самий початок війни, коли за декілька днів русня захопила в рази більше, ніж за наступні три роки.
Пани європейці рахують з припущення, що тут на кожному квадратному метрі бойових хохлів понатикано.
Головне не просування по території, а КІЛЬКІСТЬ ЗАХИСНИКІВ!
Коли захисники закінчаться - наступ піде "як по проспекту".
назва - За нинішніх темпів Росії знадобилися б століття та десятки мільйонів жертв, щоб захопити Україну.
".... , Путін, його міністри та генерали налаштовані на тривалу війну, яка може поширитися за межі України. «Російський режим перебудував свої військові, економічні та соціальні структури, щоб підтримувати те, що він називає довгостроковою конфронтацією із Заходом, - системні зміни, які ілюструють намір Росії протистояти нам у найближчому майбутньому», ....."
а десь і не дуже. журналістику як засіб інформації вбили і давно. Її більше нема. Є рід/вид військ. І ставитись до неї потрібно відповідно...
vs
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До речі, у грудні цього року Х-уйлу виповниться стільки років і днів, скільки було Сраліну, коли він сконав у калюжі власної сечі, і я з нетерпінням чекає цієї дати, сподіваючись, що Х-уйло буквально скінчить свій вік так, як його улюблений вождь-садист, з точністю до останнього прожитого дня.
А ще шахедів і ракет летить все більше, тому й кількість цивільних зменшується. А по російських будинках не летить, тому там не зменшується.
"231 лет войны и 101 миллиона жертв" , ахнуть и ****** от такой ариxметики .
Хотя, по канонам американского военного искусства, вполне возможно .
Они же одного бедуина, в голой пустыне ловили 20 лет.