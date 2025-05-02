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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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При нынешних темпах России понадобится еще 231 год, чтобы полностью захватить Украину, - Forbes

Когда и какой ценой Россия сможет оккупировать всю Украину

При нынешнем темпе продвижения России понадобятся века и десятки миллионов жертв, чтобы полностью захватить Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет аналитик Дэвид Акс для Forbes.

Он отметил, что в течение апреля оккупанты захватили 68 квадратных миль (98 кв. км), потеряв  4800 единиц техники и более 36 600 солдат убитыми и ранеными.

Украина занимает 233 тысячи квадратных миль, 19% из которых находятся под российской оккупацией. При нынешних темпах наступления и потерь россияне захватят остальную Украину в 2256 году ценой 101 миллиона жертв. Сейчас население России составляет 144 миллиона человек", - прогнозирует Акс.

Аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка сообщил, что украинские потери за этот период были "минимальными".

Акс также отметил, что Россия уже понесла потрясающие потери среди личного состава и техники. Но они еще не привели к краху оккупационных сил в Украине. РФ обеспечивает свое войско тысячами гражданских транспортных средств: скутерами, легковыми авто, компактными автобусами. Кроме того, ежемесячно агрессор мобилизует по 30 тысяч человек, на передовую возвращается и большое количество раненых.

Командующий силами армии США в Европе генерал Кристофер Каволи отметил, что численность войска РФ в Украине только растет, сегодня оно насчитывает не менее 600 тысяч военных. По его словам, это - "самый высокий показатель за все время войны", который "почти вдвое превышает численность начальных сил вторжения".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В апреле враг оккупировал 175 кв. км украинских территорий, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

армия РФ (19331) ликвидация (3572) оккупация (10164) уничтожение (6986)


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Топ комментарии
+9
які 230 років,у нас за 2-3 роки населення не залишиться бо ,,говноеліта,, збіжить а трактористи закінчаться
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02.05.2025 13:14
+8
Маніпуляція та брехня!
Головне не просування по території, а КІЛЬКІСТЬ ЗАХИСНИКІВ!
Коли захисники закінчаться - наступ піде "як по проспекту".
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02.05.2025 13:20
+3
Наівні ці европейці, ну от як діти. Параша за 3 роки максимум а може і ранійше, помацає на міцнисть Балтію, а може ще і Польшу.
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02.05.2025 13:17
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Нічо.
Путіних у рузьге - завалісь!
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02.05.2025 13:13 Ответить
а українців на принтерах на штампуємо???
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02.05.2025 13:16 Ответить
Якщо не наштампуємо, то баби єсчьо наражают...
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02.05.2025 13:23 Ответить
ну твоїй я думаю не звикати до режиму ксероксу,а у мене не ,,баба,, а жінка
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02.05.2025 13:32 Ответить
Дурний розрахунок. Земля сама себе не захищає.
Згадайте самий початок війни, коли за декілька днів русня захопила в рази більше, ніж за наступні три роки.
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02.05.2025 13:14 Ответить
В перші три дні було нерозуміння ситуації. Практично небажання сприйняти дійсність. Як це так? Зараз же 21 сторіччя. Так же не можна. Зараз все якось виясниться. Згадайте перші дні коли навіть голови різних населених пунктів, згадав наприклад Чернігівщини, говорили як вони домовлялись з кацапами про обхід іхніх поселень без проблем до населення. Тобто люди не могли повірити що це повномасштабна війна. Так само було в Криму. Бо я тому свідок. Це здавалося просто нереальним і всі думали що це якась практично гра, яка має швидко закінчитись. В 22 році три дні пройшли як марш без спротиву.
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02.05.2025 13:57 Ответить
Тоді не було спротиву через шок, у майбутньому може не бути спротиву просто тому, що не буде ким опиратись.
Пани європейці рахують з припущення, що тут на кожному квадратному метрі бойових хохлів понатикано.
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02.05.2025 14:00 Ответить
які 230 років,у нас за 2-3 роки населення не залишиться бо ,,говноеліта,, збіжить а трактористи закінчаться
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02.05.2025 13:14 Ответить
для преси Вільного Заходу яка знахідка - є тема для писанини на 231 рік
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02.05.2025 13:15 Ответить
Наівні ці европейці, ну от як діти. Параша за 3 роки максимум а може і ранійше, помацає на міцнисть Балтію, а може ще і Польшу.
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02.05.2025 13:17 Ответить
Муйня!
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02.05.2025 13:19 Ответить
Маніпуляція та брехня!
Головне не просування по території, а КІЛЬКІСТЬ ЗАХИСНИКІВ!
Коли захисники закінчаться - наступ піде "як по проспекту".
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02.05.2025 13:20 Ответить
Ні, головне не кількість м'яса, я скільки ******** зброї залишилося. Коли ******* зброя закінчиться жодне м'ясо не врятує: буде як кулемети проти кінноти з *******.
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02.05.2025 14:17 Ответить
І оператори зброї - це не м'ясо, не піхота.
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02.05.2025 14:18 Ответить
Думаю років 50. Можна збільшити термін, якщо економніше витрачати українців. І якось простимулювати народжуваність. У будь-якому випадку це вдале вкладення для Заходу. Не безмозкий Ірак чи Афганістан.
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02.05.2025 13:23 Ответить
не знайшов в оригіналі 231 рік.
назва - За нинішніх темпів Росії знадобилися б століття та десятки мільйонів жертв, щоб захопити Україну.
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02.05.2025 13:28 Ответить
ну серйозна журналістика вона така,точність з перекладом іноді балується,ну а загальний зміст приблизно той же??
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02.05.2025 13:35 Ответить
Десь воно так
".... , Путін, його міністри та генерали налаштовані на тривалу війну, яка може поширитися за межі України. «Російський режим перебудував свої військові, економічні та соціальні структури, щоб підтримувати те, що він називає довгостроковою конфронтацією із Заходом, - системні зміни, які ілюструють намір Росії протистояти нам у найближчому майбутньому», ....."

а десь і не дуже. журналістику як засіб інформації вбили і давно. Її більше нема. Є рід/вид військ. І ставитись до неї потрібно відповідно...
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02.05.2025 13:53 Ответить
Він зазначив, що протягом квітня окупанти захопили 68 квадратних миль (98 кв. км) Джерело: https://censor.net/ua/n3550062
vs
Читайте також на "Цензор.НЕТ": У квітні ворог окупував 175 кв. км українських територій, - DeepState. ІНФОГРАФІКА Джерело: https://censor.net/ua/n3550062
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02.05.2025 13:44 Ответить
Х-уйло може померти будь-якого року, а потім обов'язково почнеться внутрішня гризня за владу, адже цей фюрерок так і не встиг виплекати офіційного спадкоємця престолу.
До речі, у грудні цього року Х-уйлу виповниться стільки років і днів, скільки було Сраліну, коли він сконав у калюжі власної сечі, і я з нетерпінням чекає цієї дати, сподіваючись, що Х-уйло буквально скінчить свій вік так, як його улюблений вождь-садист, з точністю до останнього прожитого дня.
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02.05.2025 13:49 Ответить
в тебе є лишні роки життя щоб протриматися поки ***** таки помре??не краще б було одразу задавити санкціями та перекрити доступи до товарів та ресурсів??бо бьють по нас зараз збільшого тим що вироблено вже зараз.ес та сша з іншими тупо три роки а якщо точно 11 років просто грають з кацапами у свої ігри
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02.05.2025 14:23 Ответить
Гарна математика. А ось вам інша - моб ресурс України десь 3,6 млн. Кожного місяця мобілізують десь 30 тисяч (і Сирський казав посилювати треба). Виходить за рік 360 тисяч. На 10 років вистачить, так щоб вже геть в нуль. А якщо посилюватимуть, то й на 7-8.

А ще шахедів і ракет летить все більше, тому й кількість цивільних зменшується. А по російських будинках не летить, тому там не зменшується.
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02.05.2025 13:57 Ответить
Ах так, ще коефіцієнт народжуваності в Україні 0.9 і має тенденцію до зменшення.
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02.05.2025 13:59 Ответить
Информационная помойка "фобс" и малограмотный блогер решили переплюнуть дебилизм Белого дурдома !
"231 лет войны и 101 миллиона жертв" , ахнуть и ****** от такой ариxметики .
Хотя, по канонам американского военного искусства, вполне возможно .
Они же одного бедуина, в голой пустыне ловили 20 лет.
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02.05.2025 14:15 Ответить
а що вони кудись поспішають? Шахеди летять сотнями щодня. Ракети збирають. Депресивні регіони готують майбутні добрива. Більшість русскіх живе звичним життям
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02.05.2025 14:24 Ответить
 
 