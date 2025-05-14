РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
713 14

Россияне привлекли более 6 тысяч детей в "Юнармию" на оккупированной Луганщине, - ОГА

Оккупанты привлекают детей в Юнармию

Российские оккупационные администрации на временно захваченной территории Луганской области активно продвигают милитаризацию детей через так называемую "Юнармию".

Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По информации ОГА, сейчас на Луганщине функционирует 102 отряда этого детско-юношеского движения, которое занимается военной подготовкой подростков и продвижением пророссийской пропаганды. Всего в такие структуры уже привлечено более 6 тысяч детей.

В сообщении отмечается, что в так называемой "ЛНР" подписали новое соглашение об усилении взаимодействия с "Юнармией". Инициатива охватывает 24 административно-территориальные единицы на оккупированной территории.

Кремль официально запустил "Юнармию" на оккупированной Донетчине, - Центр нацсопротивления

Автор: 

дети (6679) ОГА (2397) Луганская область (6536)
+4
14.05.2025 10:56
14.05.2025 10:56
+3
Як окупанти вони все роблять вірно і послідовно. Це ми розмазуємо цивілізаційні соплі а потім вамиваємося кров,ю. Ні, кацапи роблять все вірно: вони готуються до війни з тим завше стурбованою Європою і починають готуватися до м,ясних штурмів. Точно так само робили монголи: коли вони захоплювали нові земилі, то набирали там місцеве населення і гнали його в перших рядах завойовувати інші землі .
14.05.2025 11:03
14.05.2025 11:03
+2
ну ось тепер москолота займеться вихованням наших дітей. В свій час Ірина Фаріон кричала про те що мова це зброя, казала про мілітаризацію суспільства, про національно патріотичне виховання молоді - то її називали фашисткою і цькували, а ось тепер москолота покаже хохлам в турбо режимі як це робиться. Тамтешня молодь якраз русскоговорящая і вихована московською пропогандою, а це вже 50% роботи зроблено нашими руками
14.05.2025 11:05
14.05.2025 11:05
примусово?
чи, манкурти добровільно нищать майбутнє своїх дітей?
14.05.2025 10:53
14.05.2025 10:53
14.05.2025 10:56
14.05.2025 10:56
Завжди легше коритися обставинам. Тобто дати окупантові те, що він хоче за відносно безпроблемне існування під окупантами.
14.05.2025 11:00
14.05.2025 11:00
Як окупанти вони все роблять вірно і послідовно. Це ми розмазуємо цивілізаційні соплі а потім вамиваємося кров,ю. Ні, кацапи роблять все вірно: вони готуються до війни з тим завше стурбованою Європою і починають готуватися до м,ясних штурмів. Точно так само робили монголи: коли вони захоплювали нові земилі, то набирали там місцеве населення і гнали його в перших рядах завойовувати інші землі .
14.05.2025 11:03
14.05.2025 11:03
Багато українців свято вірить що від війни можна сховатися, пересидіти на ничці, поки не прийдуть кацапи і розстріляють ТЦК.
14.05.2025 11:59
14.05.2025 11:59
ну ось тепер москолота займеться вихованням наших дітей. В свій час Ірина Фаріон кричала про те що мова це зброя, казала про мілітаризацію суспільства, про національно патріотичне виховання молоді - то її називали фашисткою і цькували, а ось тепер москолота покаже хохлам в турбо режимі як це робиться. Тамтешня молодь якраз русскоговорящая і вихована московською пропогандою, а це вже 50% роботи зроблено нашими руками
14.05.2025 11:05
14.05.2025 11:05
Хто вам дохтур, якщо цілуватися взасос з кацапами 300 років?
14.05.2025 11:15
14.05.2025 11:15
Були колись піонери і камсамольці і все посипалось і зникло в один день. Ситуація зміняться і оце лайно зникне, як і не було.
14.05.2025 11:12
14.05.2025 11:12
як це згикло?
комсомольці скупили банки, стали заможними українцями: тігіпко, тимошенко.....
піонери, стали президентами: зе!лідар.
малороси скрізь!
знову усталі ат вайни, і хатят как раньшє.
14.05.2025 11:23
14.05.2025 11:23
Це діти, отих «шахтьораф з копанок» на території ОРДЛО, з часів бандюків ригоАНАЛЬНИХ та льоньки-гитариста, парторгу з Південьмашу?
Це усе, очевидні НАСЛІДКИ від їх дій та мудрих зкацаплених шлеперів, кучми+якунОвоща, їх оточення, з купою прихвостнів-заробітчан, що використовували своє сидіння на посадах (у вишиванках), для ОСОБИСТОГО ЗБАГАЧЕННЯ і родичів!! Деяких з них, шлєпери і зачистили, кушнарьова, калашникова, Кирпу, Кравченка та Чечетова з його наступницею Валентиною….
А генпрокурори, з того часу, це, як лабухи з дешевих ресторанів, часів совдепії, «чаво прикажете, збацаємо за ваші гроші»!!
Тому і зараз, гадять з Урядового кварталу в Україні, їх помічники, отих ригоАНАЛЬНИХ московитів!!
Сирійці, таке лайно, винищують, щоб не повторилося знову!
14.05.2025 11:15
14.05.2025 11:15
Зате в нашій країні жодної просвітницької роботи з дітьми не ведеться,зростає зросійщена бидломаса, яка не тільки не говорить українською(Полтавщина) а й взагалі розмовляє лише матом починаючи з 7-9 річного віку. Стає страшно і соромно за майбутнє країни!(((
Про владу мовчу...
Про владу мовчу...
14.05.2025 11:38
14.05.2025 11:38
В НАС ТЕНДЕРИ НА МАКЕТИ ЗБРОЇ ТА НА ТАБОРИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ НА ПОЗОРо У мільйонах,одна з ова виставили щось близько 60 лямів на ремонт.
ПОТУЖНА ПОТУЖНІСТЬ,ВЕЛИКОПІДГОТОВКА МОЛОДІ
ПОТУЖНА ПОТУЖНІСТЬ,ВЕЛИКОПІДГОТОВКА МОЛОДІ
14.05.2025 11:47
14.05.2025 11:47
А ЩЕ ДЯКУЄМО ТІКТОКУ,В НАС В ТІЛУ РОСТЕ ПОКОЛІННЯ РУСКАГОВОРЯЩИХ
14.05.2025 11:49
14.05.2025 11:49
Я помітив що на ТОТ і у військомати самі йдуть по повістці.
14.05.2025 11:58
14.05.2025 11:58
 
 