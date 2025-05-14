Россияне привлекли более 6 тысяч детей в "Юнармию" на оккупированной Луганщине, - ОГА

Российские оккупационные администрации на временно захваченной территории Луганской области активно продвигают милитаризацию детей через так называемую "Юнармию".

Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По информации ОГА, сейчас на Луганщине функционирует 102 отряда этого детско-юношеского движения, которое занимается военной подготовкой подростков и продвижением пророссийской пропаганды. Всего в такие структуры уже привлечено более 6 тысяч детей.

В сообщении отмечается, что в так называемой "ЛНР" подписали новое соглашение об усилении взаимодействия с "Юнармией". Инициатива охватывает 24 административно-территориальные единицы на оккупированной территории.

