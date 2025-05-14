Россияне привлекли более 6 тысяч детей в "Юнармию" на оккупированной Луганщине, - ОГА
Российские оккупационные администрации на временно захваченной территории Луганской области активно продвигают милитаризацию детей через так называемую "Юнармию".
Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
По информации ОГА, сейчас на Луганщине функционирует 102 отряда этого детско-юношеского движения, которое занимается военной подготовкой подростков и продвижением пророссийской пропаганды. Всего в такие структуры уже привлечено более 6 тысяч детей.
В сообщении отмечается, что в так называемой "ЛНР" подписали новое соглашение об усилении взаимодействия с "Юнармией". Инициатива охватывает 24 административно-территориальные единицы на оккупированной территории.
чи, манкурти добровільно нищать майбутнє своїх дітей?
комсомольці скупили банки, стали заможними українцями: тігіпко, тимошенко.....
піонери, стали президентами: зе!лідар.
малороси скрізь!
знову усталі ат вайни, і хатят как раньшє.
Це усе, очевидні НАСЛІДКИ від їх дій та мудрих зкацаплених шлеперів, кучми+якунОвоща, їх оточення, з купою прихвостнів-заробітчан, що використовували своє сидіння на посадах (у вишиванках), для ОСОБИСТОГО ЗБАГАЧЕННЯ і родичів!! Деяких з них, шлєпери і зачистили, кушнарьова, калашникова, Кирпу, Кравченка та Чечетова з його наступницею Валентиною….
А генпрокурори, з того часу, це, як лабухи з дешевих ресторанів, часів совдепії, «чаво прикажете, збацаємо за ваші гроші»!!
Тому і зараз, гадять з Урядового кварталу в Україні, їх помічники, отих ригоАНАЛЬНИХ московитів!!
Сирійці, таке лайно, винищують, щоб не повторилося знову!
Про владу мовчу...
ПОТУЖНА ПОТУЖНІСТЬ,ВЕЛИКОПІДГОТОВКА МОЛОДІ