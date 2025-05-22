Оккупанты вывозят детей из Херсонской области в лагеря в РФ для "перевоспитания", - ЦНС
Российские оккупационные администрации продолжают принудительный вывоз детей с временно оккупированной части Херсонской области в Россию.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
На этот раз детей отправляют в лагеря в республике Адыгея и Волгоградской области, где им планируют навязать российскую трактовку событий войны против Украины.
Как сообщается, в программе так называемого "отдыха" - интенсивы по истории России, лекции на тему "Русская весна. Причины" и другие пропагандистские меры. Их цель - изменить мировоззрение украинских детей, переложив вину за войну на Украину.
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потім, повертають?
Це ж, тільки в Україні, придумали мокші, оту «бусифікацію», а на московщині, там не потеревениш, як в Україні, такій-сякій… Там одразу, по підвалах, фсбшники закатують!!