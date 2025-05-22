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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Влияние РФ на детей в оккупации
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Оккупанты вывозят детей из Херсонской области в лагеря в РФ для "перевоспитания", - ЦНС

цнс

Российские оккупационные администрации продолжают принудительный вывоз детей с временно оккупированной части Херсонской области в Россию.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

На этот раз детей отправляют в лагеря в республике Адыгея и Волгоградской области, где им планируют навязать российскую трактовку событий войны против Украины.

Как сообщается, в программе так называемого "отдыха" - интенсивы по истории России, лекции на тему "Русская весна. Причины" и другие пропагандистские меры. Их цель - изменить мировоззрение украинских детей, переложив вину за войну на Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты изымают охотничье оружие у гражданских для нужд армии РФ на ВОТ Запорожья, - ЦНС

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дети (6549) россия (96001) Центр национального сопротивления (573) Херсонская область (4852)


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примусово?
потім, повертають?
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22.05.2025 16:07 Ответить
До осені, дотягнуть московіти, а потім, і МОБІЛІЗАЦІЯ молоді на ТОТ, за паспортами сруськамі!!!
Це ж, тільки в Україні, придумали мокші, оту «бусифікацію», а на московщині, там не потеревениш, як в Україні, такій-сякій… Там одразу, по підвалах, фсбшники закатують!!
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22.05.2025 16:37 Ответить
Так тобі видніше з Австрії що відбувається в Україні ? Приїзджай і сам побачиш.
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22.05.2025 17:09 Ответить
Ти аж в Австрію втік від фсбшників...
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22.05.2025 19:32 Ответить
 
 