Оккупанты изымают охотничье оружие у гражданских для нужд армии РФ на ВОТ Запорожье, - ЦНС

На временно оккупированной территории Запорожской области зафиксирована новая волна изъятия охотничьего оружия у местных жителей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

По данным, оккупационная администрация конфисковала девять единиц гладкоствольного оружия под видом "добровольной передачи" для нужд армии РФ.

Для придания событию показной "легитимности" на церемонию изъятия оружия пригласили представителя РПЦ, попа Максима Смирнова, который является кадровым сотрудником ФСБ. Он публично "благословил" переданное оружие, что, по словам Центра сопротивления, подчеркивает цинизм действий оккупантов.

