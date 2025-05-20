РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10048 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
939 10

Оккупанты изымают охотничье оружие у гражданских для нужд армии РФ на ВОТ Запорожье, - ЦНС

Россияне вербуют банковских должников на ВОТ

На временно оккупированной территории Запорожской области зафиксирована новая волна изъятия охотничьего оружия у местных жителей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

По данным, оккупационная администрация конфисковала девять единиц гладкоствольного оружия под видом "добровольной передачи" для нужд армии РФ.

Для придания событию показной "легитимности" на церемонию изъятия оружия пригласили представителя РПЦ, попа Максима Смирнова, который является кадровым сотрудником ФСБ. Он публично "благословил" переданное оружие, что, по словам Центра сопротивления, подчеркивает цинизм действий оккупантов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сенаторы США хотят на законодательном уровне запретить признавать Крым и оккупированные территории российскими

Автор: 

оккупация (10268) оружие (10409) Запорожская область (3451) Центр национального сопротивления (597)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Це точно, бо такі як ти за кордоном воювати будуть, по методиці фсб
показать весь комментарий
20.05.2025 17:13 Ответить
+1
навіщо їм була потрібна зброя, якщо вони нею не скористалися ? )) чи то для того щоб від біндерівців відстрілюватись ? ))
показать весь комментарий
20.05.2025 17:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Після цього, на ТОТ України, московіти проведуть чергову мобілізацію, таких осіб, як зеленський з оточенням, в Урядовому кварталі!!!
показать весь комментарий
20.05.2025 17:09 Ответить
Це точно, бо такі як ти за кордоном воювати будуть, по методиці фсб
показать весь комментарий
20.05.2025 17:13 Ответить
Що ж ти так активно, за КАПІТУЛЯЦІЮ України гадиш, по мережі?
Прямо, як ота безумна з ВРУ, із служками з аброхамієм!!!
Тримайся, веди себе чемно та виховано, як Українець, ти ж, і поганяло взяв «Ігор»?!.!?
показать весь комментарий
20.05.2025 19:33 Ответить
А ще треба у дитсадках вилучити, можна як у 41, всі наступають, а потім міняються с вбитими на справжню
показать весь комментарий
20.05.2025 17:12 Ответить
і що?
добровільно віддають?
як, ****, можна конфіскувати?
яким потрібно бути дегенератом, що б не сховати зброю?
ой!
це ж, цнс.
показать весь комментарий
20.05.2025 17:14 Ответить
Незабаром будуть вилучати пакєти для сміття.
показать весь комментарий
20.05.2025 17:20 Ответить
навіщо їм була потрібна зброя, якщо вони нею не скористалися ? )) чи то для того щоб від біндерівців відстрілюватись ? ))
показать весь комментарий
20.05.2025 17:28 Ответить
З нашою владою треба бути обережним: "Суд визнав частково винним жителя Сумщини Куколя, який виготовив зброю для захисту свого села від окупантів
Джерело: https://censor.net/ua/n3553279"

Невідомо ще, за нас вона чи за того ведмедя...
показать весь комментарий
20.05.2025 17:54 Ответить
та читав
показать весь комментарий
20.05.2025 18:18 Ответить
це ще не саме гірше.русня заставляє отримувати кацаппаспорт і потім на ТОТ мобілізують в росармію. і це не опереткова бусифікація як в ТЦК а жорстка мобілізація. недобита в росармії донбассня і лугандонщина,зберегли укрпаспорти і по них проникають у Європу,зображуючи з себе українців. там вони себе відповідним чином ведуть,ні посольстван ні СБУ ім.Кулініча ні іншим "біженцям"-глитаям до них діла немає...я вже не кажу,що донбассню вербує ФСБ і вони працюють на неї,як недавній підпалювач Стармера...
показать весь комментарий
20.05.2025 17:35 Ответить
 
 