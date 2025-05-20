УКР
Окупанти вилучають мисливську зброю у цивільних для потреб армії РФ на ТОТ Запоріжжя, - ЦНС

Росіяни вербують банківських боржників на ТОТ

На тимчасово окупованій території Запорізької області зафіксовано нову хвилю вилучення мисливської зброї у місцевих жителів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

За даними, окупаційна адміністрація конфіскувала дев’ять одиниць гладкоствольної зброї під виглядом "добровільної передачі" для потреб армії РФ.

Для надання події показної "легітимності" на церемонію вилучення зброї запросили представника РПЦ, попа Максима Смирнова, який є кадровим співробітником ФСБ. Він публічно "благословив" передану зброю, що, за словами Центру спротиву, підкреслює цинізм дій окупантів.

Сенатори США хочуть на законодавчому рівні заборонити визнавати Крим та окуповані території російськими

окупація (6828) зброя (7698) Запорізька область (3986) Центр національного спротиву (847)
+1
Це точно, бо такі як ти за кордоном воювати будуть, по методиці фсб
показати весь коментар
20.05.2025 17:13 Відповісти
+1
навіщо їм була потрібна зброя, якщо вони нею не скористалися ? )) чи то для того щоб від біндерівців відстрілюватись ? ))
показати весь коментар
20.05.2025 17:28 Відповісти
Після цього, на ТОТ України, московіти проведуть чергову мобілізацію, таких осіб, як зеленський з оточенням, в Урядовому кварталі!!!
показати весь коментар
20.05.2025 17:09 Відповісти
Це точно, бо такі як ти за кордоном воювати будуть, по методиці фсб
показати весь коментар
20.05.2025 17:13 Відповісти
Що ж ти так активно, за КАПІТУЛЯЦІЮ України гадиш, по мережі?
Прямо, як ота безумна з ВРУ, із служками з аброхамієм!!!
Тримайся, веди себе чемно та виховано, як Українець, ти ж, і поганяло взяв «Ігор»?!.!?
показати весь коментар
20.05.2025 19:33 Відповісти
А ще треба у дитсадках вилучити, можна як у 41, всі наступають, а потім міняються с вбитими на справжню
показати весь коментар
20.05.2025 17:12 Відповісти
і що?
добровільно віддають?
як, ****, можна конфіскувати?
яким потрібно бути дегенератом, що б не сховати зброю?
ой!
це ж, цнс.
показати весь коментар
20.05.2025 17:14 Відповісти
Незабаром будуть вилучати пакєти для сміття.
показати весь коментар
20.05.2025 17:20 Відповісти
навіщо їм була потрібна зброя, якщо вони нею не скористалися ? )) чи то для того щоб від біндерівців відстрілюватись ? ))
показати весь коментар
20.05.2025 17:28 Відповісти
З нашою владою треба бути обережним: "Суд визнав частково винним жителя Сумщини Куколя, який виготовив зброю для захисту свого села від окупантів
Джерело: https://censor.net/ua/n3553279"

Невідомо ще, за нас вона чи за того ведмедя...
показати весь коментар
20.05.2025 17:54 Відповісти
та читав
показати весь коментар
20.05.2025 18:18 Відповісти
це ще не саме гірше.русня заставляє отримувати кацаппаспорт і потім на ТОТ мобілізують в росармію. і це не опереткова бусифікація як в ТЦК а жорстка мобілізація. недобита в росармії донбассня і лугандонщина,зберегли укрпаспорти і по них проникають у Європу,зображуючи з себе українців. там вони себе відповідним чином ведуть,ні посольстван ні СБУ ім.Кулініча ні іншим "біженцям"-глитаям до них діла немає...я вже не кажу,що донбассню вербує ФСБ і вони працюють на неї,як недавній підпалювач Стармера...
показати весь коментар
20.05.2025 17:35 Відповісти
 
 