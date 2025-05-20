Окупанти вилучають мисливську зброю у цивільних для потреб армії РФ на ТОТ Запоріжжя, - ЦНС
На тимчасово окупованій території Запорізької області зафіксовано нову хвилю вилучення мисливської зброї у місцевих жителів.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
За даними, окупаційна адміністрація конфіскувала дев’ять одиниць гладкоствольної зброї під виглядом "добровільної передачі" для потреб армії РФ.
Для надання події показної "легітимності" на церемонію вилучення зброї запросили представника РПЦ, попа Максима Смирнова, який є кадровим співробітником ФСБ. Він публічно "благословив" передану зброю, що, за словами Центру спротиву, підкреслює цинізм дій окупантів.
Прямо, як ота безумна з ВРУ, із служками з аброхамієм!!!
Тримайся, веди себе чемно та виховано, як Українець, ти ж, і поганяло взяв «Ігор»?!.!?
добровільно віддають?
як, ****, можна конфіскувати?
яким потрібно бути дегенератом, що б не сховати зброю?
ой!
це ж, цнс.
Джерело: https://censor.net/ua/n3553279"
Невідомо ще, за нас вона чи за того ведмедя...