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Новини Окуповані території Вплив РФ на дітей в окупації
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Окупанти вивозять дітей з Херсонщини до таборів у РФ для "перевиховання", - ЦНС

цнс

Російські окупаційні адміністрації продовжують примусове вивезення дітей з тимчасово окупованої частини Херсонської області до Росії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Читайте: РФ порушує права українських дітей, перетворюючи окуповані території на ідеологічні полігони, - ЦНС

Цього разу дітей відправляють до таборів у республіці Адигея та Волгоградській області, де їм планують нав’язати російське трактування подій війни проти України.

Як повідомляється, у програмі так званого "відпочинку" - інтенсиви з історії Росії, лекції на тему "Русская весна. Причины" та інші пропагандистські заходи. Їхня мета - змінити світогляд українських дітей, переклавши провину за війну на Україну.

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Автор: 

діти (5123) росія (65800) Центр національного спротиву (823) Херсонська область (5841)


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примусово?
потім, повертають?
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22.05.2025 16:07 Відповісти
До осені, дотягнуть московіти, а потім, і МОБІЛІЗАЦІЯ молоді на ТОТ, за паспортами сруськамі!!!
Це ж, тільки в Україні, придумали мокші, оту «бусифікацію», а на московщині, там не потеревениш, як в Україні, такій-сякій… Там одразу, по підвалах, фсбшники закатують!!
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22.05.2025 16:37 Відповісти
Так тобі видніше з Австрії що відбувається в Україні ? Приїзджай і сам побачиш.
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22.05.2025 17:09 Відповісти
Ти аж в Австрію втік від фсбшників...
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22.05.2025 19:32 Відповісти
 
 