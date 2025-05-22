Окупанти вивозять дітей з Херсонщини до таборів у РФ для "перевиховання", - ЦНС
Російські окупаційні адміністрації продовжують примусове вивезення дітей з тимчасово окупованої частини Херсонської області до Росії.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
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Цього разу дітей відправляють до таборів у республіці Адигея та Волгоградській області, де їм планують нав’язати російське трактування подій війни проти України.
Як повідомляється, у програмі так званого "відпочинку" - інтенсиви з історії Росії, лекції на тему "Русская весна. Причины" та інші пропагандистські заходи. Їхня мета - змінити світогляд українських дітей, переклавши провину за війну на Україну.
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потім, повертають?
Це ж, тільки в Україні, придумали мокші, оту «бусифікацію», а на московщині, там не потеревениш, як в Україні, такій-сякій… Там одразу, по підвалах, фсбшники закатують!!