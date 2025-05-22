Окупанти вивозять дітей з Херсонщини до таборів у РФ для "перевиховання", - ЦНС

Російські окупаційні адміністрації продовжують примусове вивезення дітей з тимчасово окупованої частини Херсонської області до Росії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Цього разу дітей відправляють до таборів у республіці Адигея та Волгоградській області, де їм планують нав’язати російське трактування подій війни проти України.

Як повідомляється, у програмі так званого "відпочинку" - інтенсиви з історії Росії, лекції на тему "Русская весна. Причины" та інші пропагандистські заходи. Їхня мета - змінити світогляд українських дітей, переклавши провину за війну на Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни залучили понад 6 тисяч дітей до "Юнармії" на окупованій Луганщині, - ОДА