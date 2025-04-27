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Новини Окуповані території Вплив РФ на дітей в окупації
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РФ порушує права українських дітей, перетворюючи окуповані території на ідеологічні полігони, - ЦНС

Мілітаризація дітей в окупації

Росія порушує права дітей на тимчасово окупованих територіях України - готує нове покоління "гарматного м’яса".

Про це повідомляє Центр національно спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти перетворюють тимчасово окуповані території на ідеологічні полігони. Цьогоріч воєнізована дитяча організація "Юнармія" отримає рекордне фінансування — понад 1 мільярд рублів, удвічі більше, ніж торік. І це - не на освіту, а на промивання мізків та підготовку дітей до війни", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "Юнармія" та "Движение певых" особливо активно діють на ТОТ, добровільно-примусово заганяючи дітей у свої лави.

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"Кремль ламає особистості та готує українських дітей до ролі майбутніх "солдатів путіна". Це - злочини проти людяності. Це - геноцид ідей та свідомості", - наголосили в ЦНС.

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Не тільки дітей але і всієї України.
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27.04.2025 13:18 Відповісти
А російська окупація України, яку так лагідно називають радянським періодом, не порушувала права українських дітей?
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27.04.2025 13:33 Відповісти
В наше окуповане місто Луганщини везуть ешелонами джамшутів із самками та приплолом(((
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27.04.2025 14:15 Відповісти
 
 