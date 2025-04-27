РФ нарушает права украинских детей, превращая оккупированные территории в идеологические полигоны, - ЦНС

Россия нарушает права детей на временно оккупированных территориях Украины - готовит новое поколение "пушечного мяса".

Об этом сообщает Центр национально сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты превращают временно оккупированные территории в идеологические полигоны. В этом году военизированная детская организация "Юнармия" получит рекордное финансирование - более 1 миллиарда рублей, вдвое больше, чем в прошлом году. И это - не на образование, а на промывание мозгов и подготовку детей к войне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Юнармия" и "Движение певых" особенно активно действуют на ВОТ, добровольно-принудительно загоняя детей в свои ряды.

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"Кремль ломает личности и готовит украинских детей к роли будущих "солдат путина". Это - преступления против человечности. Это - геноцид идей и сознания", - отметили в ЦНС.