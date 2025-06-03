Россияне на ВОТ Запорожской области составляют списки детей, оставшихся без родителей, для "эвакуации" в РФ, - ЦНС

По указанию из Кремля, российские приспешники временно оккупированного Мелитополя начали системную "ревизию" детей, которые остались без родителей из-за российской войны.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.



"Под видом "визитов уважения" и "заботы" назначенный "мэр" Мелитополя Сергей Золотарев регулярно посещает семьи с детьми, где родители погибли, пропали, или находятся в плену. Их сопровождают представители оккупационного "управления по делам детей", которые изучают документы, условия проживания и составляют списки. Конечно не для помощи, а для подготовки к "эвакуации" и дальнейшего вывоза детей на Россию", - говорится в сообщении.

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В ЦНС отмечают, что РФ уже неоднократно организовывала похищения украинских детей с временно оккупированных территорий, меняя их личные данные, гражданство и отдавая в российские семьи. Эти действия являются военным преступлением согласно международному гуманитарному праву.

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