УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11337 відвідувачів онлайн
Новини Зґвалтування дітей
2 772 6

Зґвалтував двох неповнолітніх дівчат: у Києві затримано 57-річного чоловіка, - прокуратура

зґвалтування

Київські правоохоронці затримали 57-річного чоловіка за підозрою у скоєнні зґвалтування двох неповнолітніх дівчаток віком 8 та 12 років.

Про це повідомила Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, підозрюваний використав довіру дітей через їхній малий вік. Він заманив обох дівчаток до своєї квартири, де по черзі скоїв над ними злочин.

Виконувач обов'язків керівника Київської міської прокуратури Сергій Ходаківський у якості старшого групи ювенальних прокурорів висунув чоловіку звинувачення за частинами 4 і 6 статті 152 Кримінального кодексу України. Це стосується зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, а також повторного вчинення такого злочину.

Згідно з санкцією статті, підозрюваному загрожує позбавлення волі строком на 15 років або довічне ув'язнення.

Під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу прокурор Ходаківський звернувся до суду з клопотанням про взяття підозрюваного під варту без можливості внесення застави.

Деснянський районний суд Києва задовольнив вимогу прокуратури та заарештував чоловіка без права на заставу. Запобіжний захід діятиме до 26 вересня 2025 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зґвалтував та шантажував 11-річну дівчинку: на Харківщині затримано чоловіка, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

діти (5230) зґвалтування (392) Київ (19971)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Таких потвор треба на місці різати маленькими шматками та його ж годувати поки сам себе не з'їсть
показати весь коментар
01.08.2025 12:10 Відповісти
Хворим його назвати не можна,бо гуманна система буде лікувати(а ось каструвати...
показати весь коментар
01.08.2025 12:21 Відповісти
Давно була новина, коли хлопець зґвалтував малолітню сусідку (доньку лікаря), батько зловив насильника і кастрував.
Саме справедливе покарання - віддати батькам цю істоту ХХХХХ і по заслугах покарати за зламані життя дітей
показати весь коментар
01.08.2025 12:35 Відповісти
Казки....
показати весь коментар
01.08.2025 13:02 Відповісти
Ти розповідаєш казки із багатьох сюжетних ліній із книжок і фільмів.
Може колись і було таке, але достеменних фактів не існує.
показати весь коментар
01.08.2025 13:22 Відповісти
Деснянський район..і нема звичайного для любої статті слова "киянин"..щось ви нам не дговорюєте
показати весь коментар
01.08.2025 13:17 Відповісти
 
 