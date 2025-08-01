Зґвалтував двох неповнолітніх дівчат: у Києві затримано 57-річного чоловіка, - прокуратура

Київські правоохоронці затримали 57-річного чоловіка за підозрою у скоєнні зґвалтування двох неповнолітніх дівчаток віком 8 та 12 років.

Про це повідомила Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, підозрюваний використав довіру дітей через їхній малий вік. Він заманив обох дівчаток до своєї квартири, де по черзі скоїв над ними злочин.

Виконувач обов'язків керівника Київської міської прокуратури Сергій Ходаківський у якості старшого групи ювенальних прокурорів висунув чоловіку звинувачення за частинами 4 і 6 статті 152 Кримінального кодексу України. Це стосується зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, а також повторного вчинення такого злочину.

Згідно з санкцією статті, підозрюваному загрожує позбавлення волі строком на 15 років або довічне ув'язнення.

Під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу прокурор Ходаківський звернувся до суду з клопотанням про взяття підозрюваного під варту без можливості внесення застави.

Деснянський районний суд Києва задовольнив вимогу прокуратури та заарештував чоловіка без права на заставу. Запобіжний захід діятиме до 26 вересня 2025 року.

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