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Новини Зґвалтування дітей
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Зґвалтували 12-річну дівчинку в під’їзді: у Києві затримано двох молодиків, - прокуратура

зґвалтування,насилля

Столичні правоохоронці затримали двох молодиків віком 18 та 23 роки за підозрою у зґвалтуванні 12-річної дівчинки в центрі Києва.

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з матеріалами слідства, злочин стався на Хрещатику, де підозрювані познайомилися з неповнолітньою, яка разом зі знайомою прогулювалася центральними вулицями столиці.

Молодики під приводом продовження спілкування завели дитину до під'їзду одного з будинків на Печерську, де скоїли над нею злочин.

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Підозрюваних, один з яких є іноземним громадянином, було затримано правоохоронцями.

Дії обвинувачених кваліфіковано за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її згоди.

За цією статтею підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років.

Суд обрав для обох підозрюваних найсуворіший запобіжний захід - тримання під вартою терміном на 60 днів без можливості внесення застави.

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Автор: 

діти (5239) зґвалтування (394) Київ (19993)


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Топ коментарі
+16
Батьки, проводьте виховну роботу з дітьми! Й не тільки через гвалтівників, вбивць й інших покидьків..а й через купання у Дніпрв, ставках..й перебігання через дорогу, лід..не лазити на крани та закинуті будівлі..

Вчіть - життя одне, рестарту небуде..
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05.08.2025 13:28 Відповісти
+15
Гвалтувати можуть, мобіоізовуватись ні.
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05.08.2025 13:27 Відповісти
+11
О! ще дві "Машки" з"являться на "зоні"... Молоденькі... Надовго "зекам" вистачить...
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05.08.2025 13:26 Відповісти
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ну як сказать, тепер їх дупи в якомусь сенсі будуть завжди на чиємусь передку
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05.08.2025 13:27 Відповісти
О! ще дві "Машки" з"являться на "зоні"... Молоденькі... Надовго "зекам" вистачить...
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05.08.2025 13:26 Відповісти
У вас дуже романтизоване уявлення про зону та її мешканців.
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05.08.2025 14:04 Відповісти
Можливо... Але твоє заперечення було-б правильним, якби це стосувалося якихось серйозних чоловіків... А тут - два "салабони"... Тому може буть інший варіант - через адвоката передадуть батькам, від "смотрящого", пропозицію - за "покровительство вони повинні регулярно слать "грєв" на зону... Надіюся - ти знаєш, що це таке... Ти ж у нас знаєш усе про "порядки в зоні"...
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05.08.2025 14:11 Відповісти
Гвалтувати можуть, мобіоізовуватись ні.
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05.08.2025 13:27 Відповісти
Батьки, проводьте виховну роботу з дітьми! Й не тільки через гвалтівників, вбивць й інших покидьків..а й через купання у Дніпрв, ставках..й перебігання через дорогу, лід..не лазити на крани та закинуті будівлі..

Вчіть - життя одне, рестарту небуде..
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05.08.2025 13:28 Відповісти
А реінкарнація ? Може вони буддисти ?
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05.08.2025 13:31 Відповісти
Приклади є?
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05.08.2025 13:41 Відповісти
Будистів треба питати. Та й Ісус казав - раніше як був Абраам і Мойсуй, я був.
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05.08.2025 13:48 Відповісти
*Мойсей
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05.08.2025 13:50 Відповісти
Ну тут коли самі випробуємо..але ж не на дітях..
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05.08.2025 13:51 Відповісти
Майже у всіх таких випадках батькам начхати на дітей
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05.08.2025 14:11 Відповісти
😿
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05.08.2025 14:28 Відповісти
продовження спілкування. Не співпали очікування у сторін. Певно 12річна дівчина по іншому зрозуміла даний привід коли пішла
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05.08.2025 13:28 Відповісти
Ти ідіот і я поясню чому.Діти,особливо з міста,не бояться нічого.Кругом купа людей,що може статися?А покидьки вже дорослі,тому і відповідатимуть по дорослому,на всю котушку.І по закону,і (сподіваюсь недовгому) життю.
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05.08.2025 14:27 Відповісти
поки що ти поянив, що ідіот ти. Сподіваюсь своїх дітей ти навчиш не йти нікуди з ким небудь для продовження спілкування
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05.08.2025 14:42 Відповісти
Що ніяк не виправдовує цих ви@лядків.
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05.08.2025 13:30 Відповісти
дитина в 12 років? ти наркоман?
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05.08.2025 13:32 Відповісти
sergey yakovenko #550599 ну ты и гандон штопаный
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05.08.2025 13:36 Відповісти
sergey yakovenko #550599 бридко та мерзенно читати ваш коментар. Ви часом не латентний росіянин?

Ви вже знаєте що пройшла жертва, і звісно ні слова засудження ґвалтівників
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05.08.2025 13:36 Відповісти
Ну так повісьте, нарешті, цих убогих, сексуальних маніяків!!
Ну скільки можна, це терпіти, від гопоти-тітушні, мусорської!!
Невже знову, чергові засідання, розслідування, консультації адвокатів, експертизи, опитування випадкових невідомих, утримування цього лайна за рахунок і родичів жертви….!!! Всього то, і треба, три метри вірьовки, і наочно, і без повторних Рецедивів!!
Але ж стефанчуки+зеленський, на таке, під час дії Особливо періоду, не йдуть, тому так і саботують внесення НАГАЛЬНИХ змін до законодавства!! Це ж, не їх убивають і ґвалтують орки та гопники, а якесь там, з »насєлєнія»!!!
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05.08.2025 13:32 Відповісти
Придушити - вистачить й ременя. 2 метри кабеля/шлангу/мотузки
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05.08.2025 13:43 Відповісти
Головне, щоб матеріал для цього, не наносив шкоди, оточуючому середовищу!
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05.08.2025 13:50 Відповісти
Ну так, був екологічно безпечним, бо ще грети тумблер нападуть..
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05.08.2025 13:53 Відповісти
Была бы легализована проституция, таких преступлений было бы меньше. Да и родители должны парням давать по 100 баксов хотя бы раз в неделю на эти цели, пока сами зарабатывать не научаться.
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05.08.2025 13:34 Відповісти
"100 баксов хотя бы раз в неделю" - таке собі можуть дозволити лише вчителі з зарплатою $4000.
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05.08.2025 13:44 Відповісти
Чому інші діти в такому віці прауюють, а інші вбивають та гвалтують..риторичне..
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05.08.2025 13:47 Відповісти
В цьому віці могли б й самі заробляти.
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05.08.2025 13:45 Відповісти
Вона і без легалізації доступна
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05.08.2025 14:21 Відповісти
кастрировать дегенератов, шобы не придумали плодиться когда,( и если ), выйдут на свободу
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05.08.2025 13:39 Відповісти
Щось занадто багато приїзжого бидла в воюючій країні.
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05.08.2025 13:46 Відповісти
Не так..з початку війни бидло активізувалось..
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05.08.2025 13:56 Відповісти
Все частіше малолітня шобла кохть злочини на це вона здатна... а ось захищати Україну ніяк...
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05.08.2025 13:55 Відповісти
"Іноземний громадянин"- 1000 відстоків якийсь німець чи француз! ))
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05.08.2025 13:56 Відповісти
🤣
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05.08.2025 14:06 Відповісти
каструвати і відпустити.
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05.08.2025 14:06 Відповісти
І не зашити
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05.08.2025 14:29 Відповісти
 
 