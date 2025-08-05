Зґвалтували 12-річну дівчинку в під’їзді: у Києві затримано двох молодиків, - прокуратура

Столичні правоохоронці затримали двох молодиків віком 18 та 23 роки за підозрою у зґвалтуванні 12-річної дівчинки в центрі Києва.

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з матеріалами слідства, злочин стався на Хрещатику, де підозрювані познайомилися з неповнолітньою, яка разом зі знайомою прогулювалася центральними вулицями столиці.

Молодики під приводом продовження спілкування завели дитину до під'їзду одного з будинків на Печерську, де скоїли над нею злочин.

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Підозрюваних, один з яких є іноземним громадянином, було затримано правоохоронцями.

Дії обвинувачених кваліфіковано за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її згоди.

За цією статтею підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років.

Суд обрав для обох підозрюваних найсуворіший запобіжний захід - тримання під вартою терміном на 60 днів без можливості внесення застави.

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