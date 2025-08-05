Чоловік пустив газ та підірвав квартиру в Києві, поранено поліціянта. ФОТО
У Дарницькому районі Києва підозрюваний у скоєнні злочину пустив газ та підірвав квартиру. Один правоохоронець дістав поранення.
Про це повідомила поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.
Через інцидент постраждав також зловмисник.
У поліції зазначили, що завдяки злагодженим та професійним діям правоохоронців потерпілих більше ніхто не постраждав. Поліціянти вчасно вивели мешканців з будинку.
"Пораненому поліцейському надається необхідна допомога. Фігурант затриманий на місці події. Всі деталі згодом", - додали правоохоронці.
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Квантова небрита брехлива порожнеча з Г+Г
Всі обговорюють інтервʼю очільника ГУР в Наташки Мосейчук, я канєшно прослухала більшу половину і так і не зрозуміла - для чого, раптом?
Нє, ну я розумію, коли посадовці такого рангу отак внізапно вспливають, значить їм є що нам сказати, ну бо кому тоді був посланий цей спіч українською?
Не Трампу ж з ЄС, вони ні бельмеса в українській.
Значить нам.
Але не будем про Буданова, у нас є купа ЛСДешної блогерні, яка вже все розклала по поличкам.
Я довго думала, і так і не знайшла для себе бодай маленької відповіді - для чого вищому посадовцю давати інтервʼю квантовій порожнечі.
От навіщо? Щоб що?
Зате я помітила, що з Наталкою щось коїться: вона чавила велику сумнинку та була повністю не тільки без макіяжу, а й без бодай якогось зволожуючого крему на обличчі, губи пошерхли, а під носом проступила пляма, яка схожа на уси Гітлєра.
У мене є два припущення: думаю, що Наталка або не побрилась, або десь гарно проводила час - в пенсійному ескорті, наприклад)
Нє, ну натюрель від баби в 52 перед мужчиною, якому 39 - це вже якесь збочення, якщо ти не на городі копаєш бараболю і мужчина - не твій зять.
Але ж ти береш інтервʼю, яке буде дивитись дофіга народу та експертів, і для чого їм ця катівня натуральною пикою Наталки?
Експерти - народ балуваний, ******* гарну картинку, а тут таке, наче тільки продерла очі, не вмивана і на очах стрєлки, які вона наводила ще в травні.
Що за демонстрація, Наталка, для чого це коко та безмакіяжна оголеність?
Так можна було й без трусів прийти і декольте красіве здєлать, зараз в сексшопах купа накладних срак і цицьок, а то обличчя.
Фу.
Ге+Ге постійно вражає, аж срака репає, але нас вже нічим не вразиш.
Опщем, Наталка плила в тому інтервʼю, як сліпа жаба в степах Антрактиди, якісь філософські тупі питання, як ляп трусами, аби не мовчки, які додавали якось блювотності ще на самому початку. Де конкретні гострі питання, а не оця вся патока з гімна і трісок? Не можеш сама сформулювати питання - попроси підписоту, щоб накидали, а то сидить меле, наче в неї температура 40 і почався делірій.
- Київ же маленьке місто і всі говорять: "ой, прилетіло туди, туди, та-а, але коли приходиш до вас на роботу, то знаєте, чуткі були такі що вчора... я думаю що багато хто позаздрить цій картинці, де керівник ГУР сидить так високо і дивиться...
Що, бляха? Хто де дивиться і куди сидить?
Куди дивиться, я так і не розібрала, бо Наталці зажувало чи то плівку, чи то язика в роті, хоча перемотувала тричі і намагалась таки почути те слово, але не змогла, бо воно так і втонуло в глибинах наталчиного горла.
А потім було страшне, бо якби не Мосейчучка, то і Майдан би не трапився.
- Яааааааа підтримую бажання молоді, я сама двічі виходила на протести і двічі ці протести ставали революціями, помаранчева і революція Гідності.
- Угу, - кивнув Буданов, по його обличчю вже було видно як вона його замахала.
- Еееее, чому мені стало страшно нині, - і сама собі відповідає, - тому що війна і тому що яаааааа памʼятаю, знову ж таки я мислю алегоріями, та? І моя алегорія відноситься до початку минулого століття, колииии вороги скористалися ееее...
-Я знаю про який період ви говорите - перебив цей потік Буданов.
- Унеер, та? Іііі позбавили...
-Це теж, вибачте....
-Менш за все я хочу, щоб люди мені зараз сказали, що я маніпулюю - добила лопатою свій спіч квантова порожнеча.
На протести вона виходила, це щось новеньке, хтось її бачив? Там і тітухани виходили, Наталка, ти з якої сторони стояла?
Там, де Надька Савченко стояла, біля беркутні?
От Савченко помітили всі, а Мосейчучку ніхто не бачив, але вона там була, ага і тільки завдяки їй протести стали революціями, ти диви. Тобто зараз з картонкою вона не виходила, тому революція неможлива, ну так?
Ці безталанні маніпуляції від Наталки настільки бездарні, що стирчать з мішка всіма голками, школярка, яка бігає сявати на однокласників, щоб випросити собі оцінку, виглядає як профі.
Тобто людина, яка не годна скласти слова в речення, щоб висловити свою думку, або бодай з того набору здогадатись про що вона хоче запитати, мичить і мичить і яка все своє журналістське минуле тільки тим і займалась, що крутила як циган сонцем і без маніпуляцій й не дихала, більше години розвішувала тухлий гербарій перед очільником розвідки.
Бляха, це не журналістика і навіть не якась бездарна сценка з стендапу, це потік рваної каламутної свідомості від істоти, яка настільки зрослась з думкою, що вона вєлікая журналістка, що тут навіть психіатр попросив би відпустку на місяць і торбу піґулок щоб якось бодай прийти в себе.
Коротше, далі вас мучити не буду, цей похорон журналістики я не стала додивлятись, бо мій мозок сказав: вимикай, я більше не витримаю, або вдягай шапочку з фольги і шкарпетки теж не забудь.
Це можна було описати одним реченням, що Наталка увімкнула потужну крису, і в криси після кожного питання сідала батарейка, але я як завжди не стрималась і трохи накатала вам буквів для вечірнього читання.
Бережіть себе і дітей, падлюки вже оживились.
Клер Руберойд
А тепер, сусіди, ще і оплатять його утримання , за руйнування будинку!!!
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мабуть ухилянт дані не оновив