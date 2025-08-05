Чоловік пустив газ та підірвав квартиру в Києві, поранено поліціянта. ФОТО

У Дарницькому районі Києва підозрюваний у скоєнні злочину пустив газ та підірвав квартиру. Один правоохоронець дістав поранення.

Про це повідомила поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

Через інцидент постраждав також зловмисник.

У поліції зазначили, що завдяки злагодженим та професійним діям правоохоронців потерпілих більше ніхто не постраждав. Поліціянти вчасно вивели мешканців з будинку.

"Пораненому поліцейському надається необхідна допомога. Фігурант затриманий на місці події. Всі деталі згодом", - додали правоохоронці.

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